Країни-члени формату "Рамштайн" проведуть 23 травня нову зустріч щодо оборони України, - Пентагон
Група з понад 40 країн знову збереться у понеділок, 23 травня, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України.
Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Він розповів, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив міністру оборони України Олексію Резнікову про нову зустріч держав під час телефонної розмови.
"Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться в понеділок. Вона пройде онлайн. Секретар долучиться з Пентагону", - розповів речник.
В зустрічі групи візьмуть участь понад 40 країн, повний список учасників буде готовий згодом, додав Кірбі.
"Вони зберуться разом, як це було у Рамштайні минулого місяця, щоб надати України допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому", - відзначив речник Міноборони США.
Нагадаємо, США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.
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Источник: https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/
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А так ... ну, хіба що диверсантами...
якби це в них щодня вбивали десятки людей то певно швидше б ворушились