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Країни-члени формату "Рамштайн" проведуть 23 травня нову зустріч щодо оборони України, - Пентагон

пентагон

Група з понад 40 країн знову збереться у понеділок, 23 травня, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку України.

Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він розповів, що глава Пентагону Ллойд Остін повідомив міністру оборони України Олексію Резнікову про нову зустріч держав під час телефонної розмови.

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"Друга зустріч контактної групи щодо оборони України відбудеться в понеділок. Вона пройде онлайн. Секретар долучиться з Пентагону", - розповів речник.

В зустрічі групи візьмуть участь понад 40 країн, повний список учасників буде готовий згодом, додав Кірбі.

"Вони зберуться разом, як це було у Рамштайні минулого місяця, щоб надати України допомогу у сфері безпеки та обговорити, як вона виглядатиме у майбутньому", - відзначив речник Міноборони США.

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Нагадаємо, США створили центр управління у німецькому Штутгарті, який керує мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині на авіабазі "Рамштайн" та надають допомогу Україні.

Автор: 

Пентагон (1415) Кірбі Джон (526) Резніков Олексій (1445) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+2
Пора нам Пэтриоты и Томагавки передавать
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20.05.2022 23:03
+2
Дякуємо.
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20.05.2022 23:29
+2
Я тільки що зрозумів склькі в Сердючки пророцтв виявилося: і Раша гудбай, і про Рамштайн, і Геть з України москаль нєкрасівий...
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20.05.2022 23:33
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Пора нам Пэтриоты и Томагавки передавать
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20.05.2022 23:03 Відповісти
F16 еще
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21.05.2022 02:01 Відповісти
Ф22 и Ф35 .... в итогде все придет именно к ним, ... ну и рапторы для отстрела орков по границам
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21.05.2022 06:23 Відповісти
Лёня, давай Раммштайн!!!
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20.05.2022 23:05 Відповісти
Я тільки що зрозумів склькі в Сердючки пророцтв виявилося: і Раша гудбай, і про Рамштайн, і Геть з України москаль нєкрасівий...
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20.05.2022 23:33 Відповісти
А хтось може скинуть список країн? Хто туди входить крім НАТО?
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20.05.2022 23:23 Відповісти
Среди стран, не являющихся членами НАТО, были приглашены ключевые для США тихоокеанские партнеры: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, представители Ближнего Востока - Израиль, Катар и Иордания, квартет из Африки - Кения, Либерия, Марокко и Тунис, а также Финляндия, Швеция и, конечно, сама Украина.
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20.05.2022 23:29 Відповісти
Всі 30 країн НАТО
+
Швеція
Фінляндія
Японія
Південна Корея
Австралія
Ізраїль
Катар
Кенія
Туніс
Йорданія
Ліберія
Марокко
Нова Зеландія
Швейцарія
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20.05.2022 23:36 Відповісти
тут в переліку нема України
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21.05.2022 00:16 Відповісти
На авиабазе США в Германии Рамштайн проходит Саммит 43-х стран (там в тексті перелік; але автор, напевне помилився - бо я нарахував 44; Ізраїль, щоправда, брав участь по скайпу)

Источник: https://www.ponomaroleg.com/category/pojasnenija/
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21.05.2022 00:13 Відповісти
Дякуємо.
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20.05.2022 23:29 Відповісти
43 країни було. Окрім 30 країн НАТО приєднались, зокрема, Японія, Корея, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія, Катар та інші...
Можете почитати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87_%D1%83_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96
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20.05.2022 23:30 Відповісти
харе трындеть. Крымского моста уже не должно было быть вчера
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20.05.2022 23:43 Відповісти
це якби НАТО вступило б у війну... своїм особовим складом і технікою під їх керівництвом.
А так ... ну, хіба що диверсантами...
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21.05.2022 00:15 Відповісти
З нетерпінням чекаємо на "Patriot" та інші цікаві сюрпризи для рашистів! 🤔
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20.05.2022 23:53 Відповісти
Дуже потрібна далекобійна артилерія - реактивні системи залпового вогню дл наступальних дій. Дуже непокоїть те, що різні салівани знову відмовляють Байдена надсилати нам потрібну зброю, необхідну для контрнаступу. Херсон, Мелітополь, Каховку та Бердянськ треба звільняти поки х@йло не анексувало ці території. Бо потім захід нам вже нічого не дасть і почне умиротворювати орків. Вже зараз Франція, Італія та інші друзі рашистів почали все обсерати.
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21.05.2022 01:18 Відповісти
а никто ниче не даст толком, пушки и усе )
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21.05.2022 02:03 Відповісти
щось не поспішають виконувати те що там обговорюють
якби це в них щодня вбивали десятки людей то певно швидше б ворушились
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21.05.2022 02:36 Відповісти
Дужє довго "рамштайнівці" чухаються
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21.05.2022 04:19 Відповісти
Вы конешо проводите(любители Ромштайна)свой президиум. ...путю или их подобных не забудьте позвать. Тупая игра.....скоро всем прилетит...
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05.06.2022 01:57 Відповісти
 
 