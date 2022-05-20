Рятувальники в Енергодарі, які вийшли на протест, заслуговують на підтримку від усіх нас, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що кожен має показувати рашистам, що в них немає жодного права щось вирішувати на нашій землі.
Про це він повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Обов'язково сьогодні хочу подякувати нашим людям, які не припиняють боротися з окупацією. І особливо тим, хто зараз на території, яка тимчасово під контролем Росії, її армії. Зокрема, рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки від усіх нас. Дякую вам.
Кожен і кожна мають показувати, що в окупантів немає жодного права щось вирішувати на нашій землі. Це важливий компонент нашої перемоги", - зазначив галва держави.
Топ коментарі
+21 Лаур
показати весь коментар20.05.2022 23:08
+19 Тоня Демкив
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+18 Павло ШОвте
показати весь коментар20.05.2022 23:09
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Хотелось бы еще узнать под каким асфальтом лежат Сапсаны, Ольха, Верба, Нептуны, Ангара, броники, каски и т.д. по списку.
Мне интересно одно, поймут ли люди, что за разрушенные города и смерти украинцев главный виновный наивеличнейший и его друзья детства и компаньоны по бизнесу? А первую скрипку в топливном кризисе играет Коломойский в дуэте с Олександровичем?
И только одно способно договариваться, про "посередине", "мир в глазах")))
чи в цьму випадку "ми всі президенти"?
склйозлоє те зелення, з рук вискользає - хрен зловиш...
Может ниточку на руку одеть, и в инсту выставить, а , "найвэлычнишый"?
Це цинізм вищої марки.
А взагалі вже зрозуміло, що поки існує зелений іуда в кріслі верховного головнокомандувача, Україна не поверне окуповані території контрнаступом.
Вже стає очеаидним, що всі цілі, які переслідував пуйло в Україні, він отримав по договорняку с Зелей.
Сухопутний коридор з рашки в Крим, воду в Крим, весь Донбас ( через 1-2 тижня буде здано залишок Луганської області, зі стандартним формулюванням - від Сєвєродонецьк та Лисичанськ нічого не лишилось тільки руїни, а ще через місяць іуда здасть всю Донецьк область).
Цілі пуйла будуть виконані, а далі припинення вогню та підписання "мирного договору", згідно з яким всі захоплені території України залишаються під рашкою.
Іуда продав Христа за 30 срібняків, а Зелений іуда продав Україну за збереження своєї шкіри і другий термін президентства.
Если реально, то на оккупированной территории гражданам Украины нужно днем кричать Слава России, а ночью вырезать оккупантов.
Днем выражать протесты закончатся плачевно. Призывы к протестам на оккупированных территориях это оказание помощи ФСБ РФ для выявления непокорных.
ФСБ к тебе обязательно придут домой. Ночью. Прийдут после того, как уничтожат самых активных и опасных для РФ.
Українська ракета влучила у штаб орків в Енергодарі, або наші партизани підірвали його. Наприклад, штаб знаходиться в якійсь школі, іншій будівлі. Там спалахнула пожежа. Орки або прості громадяни викликали наших пожежних.
Питання: від кого більшу премію отримають пожежні - від орків чи МВС України?
Знову спитаю: де беруть паливо наші пожежні в окупації навіть для виїзду на страйк? Нагадаю, це бюджетна організація.
По ходу, "договорняк" ще той.
ещё призываете несчастных безоружных людей к сопротивлению, чтоб их там поубивали.
Войдите уже в реальность, это не съёмки боевика или мультиков. И не пыталиь они заслужить
вашего одобрения, не хочу вас обидеть, но им уже на...рать на вашу власть, которая отдала их врагу. Люди уже пытаются элементарно выжить.