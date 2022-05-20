Рятувальники в Енергодарі, які вийшли на протест, заслуговують на підтримку від усіх нас, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що кожен має показувати рашистам, що в них немає жодного права щось вирішувати на нашій землі.

Про це він повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Обов'язково сьогодні хочу подякувати нашим людям, які не припиняють боротися з окупацією. І особливо тим, хто зараз на території, яка тимчасово під контролем Росії, її армії. Зокрема, рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки від усіх нас. Дякую вам.

Кожен і кожна мають показувати, що в окупантів немає жодного права щось вирішувати на нашій землі. Це важливий компонент нашої перемоги", - зазначив галва держави.

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