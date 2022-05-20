У публічних повідомленнях про загиблих в Україні військових РФ п’ята частина – офіцери, - ЗМІ

Видання "Медіазона" і Російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з висновками журналістів, найчастіше гинули військовослужбовці з Дагестану, Бурятії та Волгоградської області Росії. Підрахунки показують, що в цих регіонах середня зарплата нижча від медіанної по Росії. Жителів Москви і Санкт-Петербурга, де сумарно живе більше ніж 12 відсотків населення Росії, у зведеннях – 3 і 14 відповідно.

Серед проаналізованих повідомлень про смерть у 491 випадку йдеться про загибель офіцерів. Це – приблизно п’ята частина загальної кількості загиблих. Чверть із них – старший офіцерський склад – майори, підполковники і полковники.

Підтверджено випадки загибелі генерал-майора з 41-ої армії Андрія Суховецького і генерал-майора з 8-ої армії Володимира Фролова. Також відомо про загибель заступника командувача Чорноморського флоту РФ капітана першого рангу Андрія Палія.

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Автори розслідування підкреслюють, що число 2622, ймовірно, не відображає реальний рівень втрат. Крім того, невідома кількість тих, хто зник безвісти і потрапив у полон.

Міністерство оборони Росії на даний момент повідомляло про втрати лише двічі: 2 і 25 березня – і називало цифри в 498 і 1351 особу.