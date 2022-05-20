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Новини Війна
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У публічних повідомленнях про загиблих в Україні військових РФ п’ята частина – офіцери, - ЗМІ

війна

Видання "Медіазона" і Російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з висновками журналістів, найчастіше гинули військовослужбовці з Дагестану, Бурятії та Волгоградської області Росії. Підрахунки показують, що в цих регіонах середня зарплата нижча від медіанної по Росії. Жителів Москви і Санкт-Петербурга, де сумарно живе більше ніж 12 відсотків населення Росії, у зведеннях – 3 і 14 відповідно.

Серед проаналізованих повідомлень про смерть у 491 випадку йдеться про загибель офіцерів. Це – приблизно п’ята частина загальної кількості загиблих. Чверть із них – старший офіцерський склад – майори, підполковники і полковники.

Підтверджено випадки загибелі генерал-майора з 41-ої армії Андрія Суховецького і генерал-майора з 8-ої армії Володимира Фролова. Також відомо про загибель заступника командувача Чорноморського флоту РФ капітана першого рангу Андрія Палія.

Також дивіться: Тіла російських військових, імовірно, убитих своїми ж, збирають у Малій Рогані під Харковом. ФОТОрепортаж

Автори розслідування підкреслюють, що число 2622, ймовірно, не відображає реальний рівень втрат. Крім того, невідома кількість тих, хто зник безвісти і потрапив у полон.

Міністерство оборони Росії на даний момент повідомляло про втрати лише двічі: 2 і 25 березня – і називало цифри в 498 і 1351 особу.

Автор: 

армія рф (17196) втрати (4383)


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Топ коментарі
+8
Уся ця с-рать, незаваючи на звання єхнии - суцільні дебіли ще недобиті, яких слід зливати в очко. Що й робиться нині на теренах нашої Незалежно
ї держави. Слава УКРАЇНІ та її ГЕРОЯМ!!!
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20.05.2022 23:31
+3
То не офіцери, то підорусня...
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20.05.2022 23:27
+3
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20.05.2022 23:38
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То не офіцери, то підорусня...
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20.05.2022 23:27 Відповісти
Уся ця с-рать, незаваючи на звання єхнии - суцільні дебіли ще недобиті, яких слід зливати в очко. Що й робиться нині на теренах нашої Незалежно
ї держави. Слава УКРАЇНІ та її ГЕРОЯМ!!!
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20.05.2022 23:31 Відповісти
"МєдіаЗона", хто не знає - це таке ЗМІ
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20.05.2022 23:31 Відповісти
В принципе можно приблизительно посчитать потери по потерям офицеров.
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20.05.2022 23:33 Відповісти
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20.05.2022 23:38 Відповісти
Неплохо бы
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21.05.2022 00:24 Відповісти
У сортирі не варто напружуватися зайве... Особливо щодо вмісту фекалій та їхніх фракцій. Злити все та всіх - й гілка! СЛАВА УКРАЇНІ!
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20.05.2022 23:49 Відповісти
Хочу підтвердити що так приблизно є по волгоградській області. Продивлявся останні півтора місяці такий собі регіональний ресурс блокнот.волгоград.сру.Там повідомлялось в середньому за тиждень сім-всім задвохсочених орків по області.Після Великодня був ріст до 12-14 приземлених.З понеділка вихід на ресурс заблокований чи у нас чи на мордорі-може хто підскаже в чім причина? Хочу відмітити, що десь третина двохсотих "борцов за мірноє нєбо над головой" віком 19-22роки "заключілі контракт"- читай строковики.
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21.05.2022 00:12 Відповісти
у них гибнут только офицуцеры. Рядовых считать не принято. Обычная жуковщина.
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21.05.2022 02:10 Відповісти
Я еще в первую неделю сказал что в офицерских городках орков в каждой третей квартире будет плач и вой.
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21.05.2022 07:16 Відповісти
на расии нет офицеров... офицер имеет человеческое достоинство и определенные рамки морали... руские вонючие свинопасы не могут называться офицерами - только свинопасами, так как ни чести, ни совести не имели, не имеют и, дай Бог, иметь уже не будут, так как вовремя будут уничтожены...
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21.05.2022 07:28 Відповісти
Тарас Березовец каже шо подсохло 13 рабZeянских генералов...малоВАТА... тре Ще десяточок...
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21.05.2022 08:08 Відповісти
 
 