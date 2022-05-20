У публічних повідомленнях про загиблих в Україні військових РФ п’ята частина – офіцери, - ЗМІ
Видання "Медіазона" і Російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з висновками журналістів, найчастіше гинули військовослужбовці з Дагестану, Бурятії та Волгоградської області Росії. Підрахунки показують, що в цих регіонах середня зарплата нижча від медіанної по Росії. Жителів Москви і Санкт-Петербурга, де сумарно живе більше ніж 12 відсотків населення Росії, у зведеннях – 3 і 14 відповідно.
Серед проаналізованих повідомлень про смерть у 491 випадку йдеться про загибель офіцерів. Це – приблизно п’ята частина загальної кількості загиблих. Чверть із них – старший офіцерський склад – майори, підполковники і полковники.
Підтверджено випадки загибелі генерал-майора з 41-ої армії Андрія Суховецького і генерал-майора з 8-ої армії Володимира Фролова. Також відомо про загибель заступника командувача Чорноморського флоту РФ капітана першого рангу Андрія Палія.
Автори розслідування підкреслюють, що число 2622, ймовірно, не відображає реальний рівень втрат. Крім того, невідома кількість тих, хто зник безвісти і потрапив у полон.
Міністерство оборони Росії на даний момент повідомляло про втрати лише двічі: 2 і 25 березня – і називало цифри в 498 і 1351 особу.
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