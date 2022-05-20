ЄС планує позбутися залежності від російського газу до 2027 року, - Боррель

Війна Росії проти України робить необхідним позбутися залежності від російського газу не пізніше 2027 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"На сьогодні Hосія є найбільшим постачальником газу до Європи, на неї припадає 40% нашого споживання. Ми хочемо позбутися цієї залежності до 2027 року. Більшість газу та нафти, яку ми імпортуємо з Hосії, буде заміщена шляхом поновлюваних джерел, енергоефективності та збереження енергії. Для забезпечення кількості газу, який все ще буде необхідним, ЄС має збільшити імпорт з неросійських джерел, - пояснив він.

За словами Борреля, енергетика завжди була геополітичним питанням, а тепер це стало ще очевиднішим.

"Роками ми дискутували про необхідність зменшити залежність від енергетичного імпорту з Росії - країни, що використовує енергію як політичну зброю. Ми не можемо дозволити собі й далі відкладати цей крок: ми фінансуємо здатність кремля вести війну проти України. Це непросте завдання і потребуватиме взаємодії у багатьох аспектах, що відображені в Плані оновлення європейської енергетики", - додав дипломат.

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