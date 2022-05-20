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Новини Війна
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ЄС планує позбутися залежності від російського газу до 2027 року, - Боррель

газ

Війна Росії проти України робить необхідним позбутися залежності від російського газу не пізніше 2027 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"На сьогодні Hосія є найбільшим постачальником газу до Європи, на неї припадає 40% нашого споживання. Ми хочемо позбутися цієї залежності до 2027 року. Більшість газу та нафти, яку ми імпортуємо з Hосії, буде заміщена шляхом поновлюваних джерел, енергоефективності та збереження енергії. Для забезпечення кількості газу, який все ще буде необхідним, ЄС має збільшити імпорт з неросійських джерел, - пояснив він.

За словами Борреля, енергетика завжди була геополітичним питанням, а тепер це стало ще очевиднішим.

"Роками ми дискутували про необхідність зменшити залежність від енергетичного імпорту з Росії - країни, що використовує енергію як політичну зброю. Ми не можемо дозволити собі й далі відкладати цей крок: ми фінансуємо здатність кремля вести війну проти України. Це непросте завдання і потребуватиме взаємодії у багатьох аспектах, що відображені в Плані оновлення європейської енергетики", - додав дипломат.

Читайте: Євросоюз не допустить, аби в Україні закінчилась зброя у війні з РФ, - Боррель

Автор: 

газ (10406) росія (64923) Євросоюз (13313) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+19
они никуда не спешат. Это не их города ровняют с землей. Не их насилуют и убивают. А какую-то Украину. Времени для отказа- валом! лет 5 поотказываемся, а там посмотрим, может и Украины не будет к тому времени ,и отказываться не придется.
евробл*ди
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20.05.2022 23:39
+11
Це якийсь капець...
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20.05.2022 23:30
+10
Дивні вони.
А Рашка прямо говорить, що вже цієї осені буде жорстко шантажувати ЄС своїм газом.
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20.05.2022 23:36
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Це якийсь капець...
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20.05.2022 23:30 Відповісти
Ну от це реальніше більш менш , без ілюзій
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20.05.2022 23:33 Відповісти
Ранее еще говорили, что на 70 процентов смогут уже до конца года.
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20.05.2022 23:37 Відповісти
Дивні вони.
А Рашка прямо говорить, що вже цієї осені буде жорстко шантажувати ЄС своїм газом.
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20.05.2022 23:36 Відповісти
они никуда не спешат. Это не их города ровняют с землей. Не их насилуют и убивают. А какую-то Украину. Времени для отказа- валом! лет 5 поотказываемся, а там посмотрим, может и Украины не будет к тому времени ,и отказываться не придется.
евробл*ди
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20.05.2022 23:39 Відповісти
А відмовлятися від кацапської недомови, а отже від совкового способу мислення, теж не треба спєшить?
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21.05.2022 10:40 Відповісти
Носія, Носії....
редактор, что курим??
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20.05.2022 23:36 Відповісти
Нова назва запаребріка.
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20.05.2022 23:49 Відповісти
правильна назва була "Соссія"!
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21.05.2022 00:15 Відповісти
А до тех про иди ишак сдохнет или патишах помрет.
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20.05.2022 23:36 Відповісти
Довго. Рашки вже не буде на той час
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20.05.2022 23:37 Відповісти
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20.05.2022 23:37 Відповісти
З 2014 року пальцем в жопі колупались, на 9-й рік нарешті дійшло. Шлондра Меркель виростила зі свого коллеги монстра, а тепер ховається.
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20.05.2022 23:39 Відповісти
Допоможемо відмовитись раніше? Перекриємо трубу!
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20.05.2022 23:42 Відповісти
перекрывать нельзя, визгу будет на весь свет....а вот поломалось и "нет" возможности починить,ждем окончания войны с полностью освобожденными территориями - это уже другое дело...но для этого нужны большущие яйца у правительства....а их там, увы...
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20.05.2022 23:53 Відповісти
Перекривати не можна, в нас домовленості з Європою. Росія буде дуже рада, якщо Україна перекриє свою трубу. Тоді Росія змусить Європу увімкнути свій СП-2. Україні воно потрібне?
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21.05.2022 07:21 Відповісти
Это означает - никогда....Главное пообещать как обычно...а там уже война закончится....путлер уйдет....все утрясется....и гешефт пойдет как и раньше...
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20.05.2022 23:50 Відповісти
ага вы сначала 6 пакет санкций введите!
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20.05.2022 23:53 Відповісти
Потрібно скінчвти херню. Перекривати нафтопровод й газопровод. Європа розуміє,лише, Нові реальності. Нема сенсу забезпечувати покидькам комфорт нашими життями.
Досить гратися. Глушити труби
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21.05.2022 00:13 Відповісти
Синку, не треба жирним виділяти. І так видно, що дебіл.
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21.05.2022 00:18 Відповісти
Перекривати нафтопровод й газопровод.

А Европа на следующий день запустит СП2.
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21.05.2022 01:58 Відповісти
Такой бред. Путин уже сдохнуть может к этому времени, зачем им терять деньги?

В сотни раз дешевле нанести простое, доступное, понятное и эффективное военное поражение, напав всеми силами по кацам, всеми, тысячей самолетов. И убить Путина при любой возможности. Пока там будет грызня, то легко выкупить ядерные ракеты и остальное в обмен на приведение этой группировки к власти и снятию санкций. Затем спокойно и недорого закупать и нефть, и газ, и остальное. Самое забавное, что народ России в итоге за 1 баррель нефти даже с репарациями в 50% на энергоресурсы будет получать больше денег, чем сейчас имеет.

Пора понять и принять простую мысль: насильственная смена режима правления в другой стране с помощью ликвидации всего лишь одного человека является самым дешевым и эффективным способом добиться своих интересов. И это нужно использовать повсеместно. По всем мелким диктатуркам. Убить одного человека, создать хаос, предложить одной из сторон полную поддержку и привести ее к власти в обмен на жесткую демократию по принципу послевоенной конституции Японии.
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21.05.2022 00:36 Відповісти
Це гарно,коли тут слова,як то бажалось би.
Але на сьогодні весь південь заморожується,іншими словами-надовго залишається під окупацієй росії.Бойові дії ведуться без контрнаступу.А коли через місяць,скажемо,хтось зацікавиться:чому? -радники об"являть,що нам не дали достатнь дальної зброї.
Щодо газу-Італія та Германія погодилась платити в рублях.Інші країни Європи подивляться,як пройде,і восени зроблять те саме.А радники нам об"являть,який міцний Євросоюз і що створювати альтернативнісоюзи,та хочаб пробувати створювати-це врєд.І ініціативи такої від нашого президента не буде.
до речі,заявлений військовий союз Англія-Польша-Україна так і не був створений.
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21.05.2022 06:34 Відповісти
что с 14 года делали
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21.05.2022 00:49 Відповісти
Закрывали передовые технологии, типа АЭС, в угоду застарелых - тупого высасывания крови и лимфы планеты, да загаживания атмосферы выбросами.
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21.05.2022 02:59 Відповісти
Тю, тільки 2027 го ? А я думав що не раніше 2041 го
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21.05.2022 03:55 Відповісти
ми допоможимо до 2027 року! тримайтеся!!!!!
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21.05.2022 05:56 Відповісти
То есть как я всем друзьям товарищам и говорю что воевать будем не меньше 5 лет. Оказывается это так и есть.
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21.05.2022 07:46 Відповісти
Министр финансов рабZei Антон силуанов каже шо мавзолейный хмырь тратит на войну с Украиной мильярд рублей в день...бреше сученок...гораздо больше...
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21.05.2022 07:57 Відповісти
Компанию «Тесла», исключили из индекса ESG S&P 500.
Вместо «Теслы» экологичной компанией, попавшей в это индекс, будет нефтедобывающий гигант «Эксон Мобил».

Индекс ESG S&P 500 - создан для рекомендаций инвесторам, которые хотят вложить деньги в компании с дружеским отношением к экологии.

Это я к чему ?!
Где гарантия, что в 2027 году, Запад не найдёт причину продлить своё сотрудничество с РФ ???
Отказываться нужно было вчера.
­А сейчас звучит красиво, не спорю.
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21.05.2022 08:43 Відповісти
стремительным домкратом......
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21.05.2022 08:45 Відповісти
 
 