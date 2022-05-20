ЄС планує позбутися залежності від російського газу до 2027 року, - Боррель
Війна Росії проти України робить необхідним позбутися залежності від російського газу не пізніше 2027 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"На сьогодні Hосія є найбільшим постачальником газу до Європи, на неї припадає 40% нашого споживання. Ми хочемо позбутися цієї залежності до 2027 року. Більшість газу та нафти, яку ми імпортуємо з Hосії, буде заміщена шляхом поновлюваних джерел, енергоефективності та збереження енергії. Для забезпечення кількості газу, який все ще буде необхідним, ЄС має збільшити імпорт з неросійських джерел, - пояснив він.
За словами Борреля, енергетика завжди була геополітичним питанням, а тепер це стало ще очевиднішим.
"Роками ми дискутували про необхідність зменшити залежність від енергетичного імпорту з Росії - країни, що використовує енергію як політичну зброю. Ми не можемо дозволити собі й далі відкладати цей крок: ми фінансуємо здатність кремля вести війну проти України. Це непросте завдання і потребуватиме взаємодії у багатьох аспектах, що відображені в Плані оновлення європейської енергетики", - додав дипломат.
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А Рашка прямо говорить, що вже цієї осені буде жорстко шантажувати ЄС своїм газом.
евробл*ди
редактор, что курим??
Досить гратися. Глушити труби
А Европа на следующий день запустит СП2.
В сотни раз дешевле нанести простое, доступное, понятное и эффективное военное поражение, напав всеми силами по кацам, всеми, тысячей самолетов. И убить Путина при любой возможности. Пока там будет грызня, то легко выкупить ядерные ракеты и остальное в обмен на приведение этой группировки к власти и снятию санкций. Затем спокойно и недорого закупать и нефть, и газ, и остальное. Самое забавное, что народ России в итоге за 1 баррель нефти даже с репарациями в 50% на энергоресурсы будет получать больше денег, чем сейчас имеет.
Пора понять и принять простую мысль: насильственная смена режима правления в другой стране с помощью ликвидации всего лишь одного человека является самым дешевым и эффективным способом добиться своих интересов. И это нужно использовать повсеместно. По всем мелким диктатуркам. Убить одного человека, создать хаос, предложить одной из сторон полную поддержку и привести ее к власти в обмен на жесткую демократию по принципу послевоенной конституции Японии.
Але на сьогодні весь південь заморожується,іншими словами-надовго залишається під окупацієй росії.Бойові дії ведуться без контрнаступу.А коли через місяць,скажемо,хтось зацікавиться:чому? -радники об"являть,що нам не дали достатнь дальної зброї.
Щодо газу-Італія та Германія погодилась платити в рублях.Інші країни Європи подивляться,як пройде,і восени зроблять те саме.А радники нам об"являть,який міцний Євросоюз і що створювати альтернативнісоюзи,та хочаб пробувати створювати-це врєд.І ініціативи такої від нашого президента не буде.
до речі,заявлений військовий союз Англія-Польша-Україна так і не був створений.
Вместо «Теслы» экологичной компанией, попавшей в это индекс, будет нефтедобывающий гигант «Эксон Мобил».
Индекс ESG S&P 500 - создан для рекомендаций инвесторам, которые хотят вложить деньги в компании с дружеским отношением к экологии.
Это я к чему ?!
Где гарантия, что в 2027 году, Запад не найдёт причину продлить своё сотрудничество с РФ ???
Отказываться нужно было вчера.
А сейчас звучит красиво, не спорю.