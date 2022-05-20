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В окупованому Севастополі ремонтують пошкоджений у Бердянську ВДК Чорноморського флоту РФ. ФОТО

У 13-ий судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі став на ремонт великий десантний корабель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

В окупованому Севастополі ремонтують пошкоджений у Бердянську ВДК Чорноморського флоту РФ 01

Корабель із зовнішніми ознаками пошкоджень наразі стоїть біля причалу неподалік входу в Кілен-бухту, на її західному березі. На лівому і правому бортах ВДК видно плями червоної ґрунтовки, з лівого борту звішено троси, до яких прикріплюється люлька для фарбування або проведення зварювально-ремонтних робіт.

В окупованому Севастополі ремонтують пошкоджений у Бердянську ВДК Чорноморського флоту РФ 02

На причалі поруч із кораблем стоїть військовий "Камаз", портовий кран проводить вантажні роботи.

В окупованому Севастополі ремонтують пошкоджений у Бердянську ВДК Чорноморського флоту РФ 03

Зазначається, що раніше на цьому місці стояв великий десантний корабель "Ямал" (бортовий номер 156), якийна початку травня вийшов із ремонту.

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Також Крим.Реалії повідомляли, що 13 травня пошкоджений у Бердянську великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ став на ремонт у Севастополі. Цей корабель був ідентифікований за бортовим номером 158, що просвічував крізь стерту фарбу, як ВДК "Цезарь Куников". 14 травня ВДК "Цезарь Куников" вийшов із заводу після ремонту та фарбування і був пришвартований біля Мінної стінки у Південній бухті.

Після початку вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

У складі Чорноморського флоту чотири великі десантні кораблі проєкту 775: "Цезарь Куников" (бортовий номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151).

ВДК "Азов" зараз пришвартований біля причалу на заводі у Кілен-бухті. Про те, що цей корабель перебуває в ремонті, офіційних повідомлень у російських ЗМІ не було. Крим.Реалії з'ясували на початку квітня, що цей ВДК стоїть на ремонті.

Таким чином, великий десантний корабель, що став на ремонт, – це "Новочеркасск" (бортовий номер 142).

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Нагадуємо, 24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у захопленому російськими військовими Бердянську було знищено великий десантний корабель Росії "Саратов", а великі десантні кораблі РФ "Цезарь Куников" та "Новочеркасск" зазнали пошкоджень.

Автор: 

корабель (1611) Севастополь (553) Чорноморський флот рф (621)


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Топ коментарі
+8
Цезарь Куников это кто, порноактер?
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21.05.2022 00:11
+6
Корабель є - десанту нема.

Хоча можуть мобілізованих кинуть, як мʼясо. Кулеметники Одеси, ви готові?
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20.05.2022 23:47
+4
Дечерноморфлотилизация проходит успешно, в строгом соответствии с зараннее утвержденным планом.
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21.05.2022 00:10
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Корабель є - десанту нема.

Хоча можуть мобілізованих кинуть, як мʼясо. Кулеметники Одеси, ви готові?
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20.05.2022 23:47 Відповісти
На нижньому фото видно будку дірками типу ми і жо.
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20.05.2022 23:58 Відповісти
Так добийте ж його, зелебні!
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21.05.2022 00:02 Відповісти
Давай тебе завмість торпеди використаємо. Мо і користь яку принесеш державі
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21.05.2022 06:52 Відповісти
Дечерноморфлотилизация проходит успешно, в строгом соответствии с зараннее утвержденным планом.
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21.05.2022 00:10 Відповісти
Цезарь Куников это кто, порноактер?
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21.05.2022 00:11 Відповісти
Каскадер в немэцких порнофильмах
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21.05.2022 00:44 Відповісти
Прочитайте, якщо буде досить терпіння)), епічний твір Брежнєва "Малая Земля" Так якраз про нього
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21.05.2022 02:18 Відповісти
танунах. брєжнева читати? сам іди... читай
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21.05.2022 08:54 Відповісти
Хай тонуть кацапські посудіни, хай стають рифами на дні Чорного моря.
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21.05.2022 03:54 Відповісти
з цапских суден на дні така ж користь як від дохлих скоторусів. Лише токсичні сполуки. В кращому випадку ляжуть в сірководень на дно де ніхто ніколи вже їх не побачить. в гіршому заблокують прохід, та засеруть узбережжя мазутом.
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21.05.2022 08:58 Відповісти
щоб ви його там втопили, курви кацапські.
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21.05.2022 11:29 Відповісти
 
 