В окупованому Севастополі ремонтують пошкоджений у Бердянську ВДК Чорноморського флоту РФ. ФОТО

У 13-ий судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі став на ремонт великий десантний корабель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Корабель із зовнішніми ознаками пошкоджень наразі стоїть біля причалу неподалік входу в Кілен-бухту, на її західному березі. На лівому і правому бортах ВДК видно плями червоної ґрунтовки, з лівого борту звішено троси, до яких прикріплюється люлька для фарбування або проведення зварювально-ремонтних робіт.

На причалі поруч із кораблем стоїть військовий "Камаз", портовий кран проводить вантажні роботи.

Зазначається, що раніше на цьому місці стояв великий десантний корабель "Ямал" (бортовий номер 156), якийна початку травня вийшов із ремонту.

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Також Крим.Реалії повідомляли, що 13 травня пошкоджений у Бердянську великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ став на ремонт у Севастополі. Цей корабель був ідентифікований за бортовим номером 158, що просвічував крізь стерту фарбу, як ВДК "Цезарь Куников". 14 травня ВДК "Цезарь Куников" вийшов із заводу після ремонту та фарбування і був пришвартований біля Мінної стінки у Південній бухті.

Після початку вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

У складі Чорноморського флоту чотири великі десантні кораблі проєкту 775: "Цезарь Куников" (бортовий номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151).

ВДК "Азов" зараз пришвартований біля причалу на заводі у Кілен-бухті. Про те, що цей корабель перебуває в ремонті, офіційних повідомлень у російських ЗМІ не було. Крим.Реалії з'ясували на початку квітня, що цей ВДК стоїть на ремонті.

Таким чином, великий десантний корабель, що став на ремонт, – це "Новочеркасск" (бортовий номер 142).

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Нагадуємо, 24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у захопленому російськими військовими Бердянську було знищено великий десантний корабель Росії "Саратов", а великі десантні кораблі РФ "Цезарь Куников" та "Новочеркасск" зазнали пошкоджень.