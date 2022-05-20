УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8545 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 564 11

Рашисти видають пенсіонерам по 10 тис. рублів в обмін на персональні дані, - Запорізька ОВА

війна,пенсіонери

На окупованій частині Запорізької області загарбники видають по 10 тис. рублів пенсіонерам в обмін на персональні дані.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 000 рублів в обмін на персональні дані. Це відбувалося у центрі надання адміністративних послуг міста.

Обмінюють персональні дані на гроші і в селищі міського типу Михайлівка. Окупанти реєструють пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій.

У Василівці росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення - пенсіонерів та працівників бюджетної сфери. При собі вимагають мати документи. Але для чого насправді збирають персональну інформацію у всіх цих випадках поки не відомо", - зазначили в ОВА.

Також читайте: Окупанти продовжують блокувати проїзд автівок через блокпости в районі Василівки, Оріхова та Пологів на Запоріжжі

Автор: 

окупація (6666) Запорізька область (3566)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Таких пенсіонерів позбавляти пенсії до кінця їх днів також паспорт країни.Люди б'ються за свою свободу за своє майбутнє цінною життя ваші онуки ваші діти гинуть за вас !А ці знову за гречку і копійку продають батківщину.Мене це вже задовбало.
показати весь коментар
21.05.2022 00:03
+3
В 2014 році такі пенсіонери гуртом кричали путін введі вайска.І продалился за рос пенсію а потім плакали чого так мало при цьому ще зберігали моживість отримати укр пенсию.Ось це те саме.На жаль це совкові люди які не розуміють що вони творять і як здають своє життя і майбутне для їх дітей і онуків.Їм насрати відповідь одна як би пенсія була.Не розуміють що пенсиія с повітря не буває.
показати весь коментар
21.05.2022 00:35
+3
Українська народна прикмета: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище. Просто нагадаю, як голосували "шашлики" проти "партії вайні"
показати весь коментар
21.05.2022 02:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таких пенсіонерів позбавляти пенсії до кінця їх днів також паспорт країни.Люди б'ються за свою свободу за своє майбутнє цінною життя ваші онуки ваші діти гинуть за вас !А ці знову за гречку і копійку продають батківщину.Мене це вже задовбало.
показати весь коментар
21.05.2022 00:03 Відповісти
С одной стороны и верно а с другой ,терминалы не работают в магазинах , пенсионеры свои пенсии просто не могут ни на что потратить , везде за наличку ,а есть то они хотят сейчас а не тогда когда сдавший юг страны главзебил их деокупирует
показати весь коментар
21.05.2022 00:13 Відповісти
Питання в тому що вони їх все рівно надурять як би там не було а людина свідома пішла на змову з окупантом.Я розумію всім важко особливо людям стареньким - хворим ,але одне піти взяти вкрадену гуманітарку коли помираєшь с голоду без підписів і звітності для таких стареньких ,а інше продавати себе окупанту.
показати весь коментар
21.05.2022 00:31 Відповісти
А они что , не могут эти данные бесплатно собрать ?
показати весь коментар
21.05.2022 00:11 Відповісти
достаточно позвонить ермаку и дело в шляпе
показати весь коментар
21.05.2022 00:27 Відповісти
В 2014 році такі пенсіонери гуртом кричали путін введі вайска.І продалился за рос пенсію а потім плакали чого так мало при цьому ще зберігали моживість отримати укр пенсию.Ось це те саме.На жаль це совкові люди які не розуміють що вони творять і як здають своє життя і майбутне для їх дітей і онуків.Їм насрати відповідь одна як би пенсія була.Не розуміють що пенсиія с повітря не буває.
показати весь коментар
21.05.2022 00:35 Відповісти
Де кричали, дебіл, в Запоріжській області?
показати весь коментар
21.05.2022 01:13 Відповісти
Українська народна прикмета: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище. Просто нагадаю, як голосували "шашлики" проти "партії вайні"
показати весь коментар
21.05.2022 02:19 Відповісти
Дякую за дуже цінну інформацію!
показати весь коментар
21.05.2022 08:08 Відповісти
всіх впишуть в реферндум що вони проголосували за анексію і за них розпишуться
показати весь коментар
21.05.2022 02:30 Відповісти
Цим совковим тварюкам пофігу від кого брати гроші, вони згодні продатися будь-кому хто позбавить їх такої небажаної свободи
показати весь коментар
21.05.2022 10:44 Відповісти
 
 