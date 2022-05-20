Рашисти видають пенсіонерам по 10 тис. рублів в обмін на персональні дані, - Запорізька ОВА
На окупованій частині Запорізької області загарбники видають по 10 тис. рублів пенсіонерам в обмін на персональні дані.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У Мелітополі загарбники почали видавати пенсіонерам по 10 000 рублів в обмін на персональні дані. Це відбувалося у центрі надання адміністративних послуг міста.
Обмінюють персональні дані на гроші і в селищі міського типу Михайлівка. Окупанти реєструють пенсіонерів нібито для виплати їм пенсій.
У Василівці росіяни анонсують роздачу 10 тисяч рублів для соціально незахищених груп населення - пенсіонерів та працівників бюджетної сфери. При собі вимагають мати документи. Але для чого насправді збирають персональну інформацію у всіх цих випадках поки не відомо", - зазначили в ОВА.
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