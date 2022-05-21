Посол Євросоюзу Маасікас про конфіскацію активів РФ: Не все так просто - в ЄС санкції однакові, але в 27 країнах різні юридичні механізми

У Європейському Союзі наразі обговорюється питання глобальних наслідків і механізмів вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у виступі на весняному діловому форумі у Львові "Українська МРІЯ – шляхи оновлення держави після війни", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо активів Центробанку виникає ширше політичне питання – якими будуть глобальні наслідки їх конфіскації, на яке поки що ні в кого немає відповіді. Зараз ведеться його обговорення, тому що дуже легко сказати, що вони (росіяни. – Ред.) є представниками зла, відповідно, ми маємо накласти на них санкції. Але не все так просто. По-друге, в рамках ЄС санкції однакові, але є 27 різних юридичних режимів, відповідно, ми можемо заморозити активи, але для їх конфіскації механізми можуть бути різними в різних країнах", - сказав Маасікас.

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У цьому контексті він зауважив, що Італія вже заявила, що може конфіскувати ці заморожені активи, натомість деякі юридичні системи наразі не забезпечують такої можливості.

"Якщо говорити про чорне і біле, про те, що правильно, що неправильно, то, звичайно, було би правильним, щоб усі ці заморожені кошти були використані для відбудови України. А якщо говорити про механізми, то тут виникають різноманітні нюанси", - констатував голова Представництва ЄС в Україні.

Як повідомлялося, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив інтерв'ю Financial Times 9 травня, що європейські країни мають розглянути питання про вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.