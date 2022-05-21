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Новини Санкції проти Росії
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Посол Євросоюзу Маасікас про конфіскацію активів РФ: Не все так просто - в ЄС санкції однакові, але в 27 країнах різні юридичні механізми

маасікас

У Європейському Союзі наразі обговорюється питання глобальних наслідків і механізмів вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у виступі на весняному діловому форумі у Львові "Українська МРІЯ – шляхи оновлення держави після війни", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо активів Центробанку виникає ширше політичне питання – якими будуть глобальні наслідки їх конфіскації, на яке поки що ні в кого немає відповіді. Зараз ведеться його обговорення, тому що дуже легко сказати, що вони (росіяни. – Ред.) є представниками зла, відповідно, ми маємо накласти на них санкції. Але не все так просто. По-друге, в рамках ЄС санкції однакові, але є 27 різних юридичних режимів, відповідно, ми можемо заморозити активи, але для їх конфіскації механізми можуть бути різними в різних країнах", - сказав Маасікас.

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У цьому контексті він зауважив, що Італія вже заявила, що може конфіскувати ці заморожені активи, натомість деякі юридичні системи наразі не забезпечують такої можливості.

"Якщо говорити про чорне і біле, про те, що правильно, що неправильно, то, звичайно, було би правильним, щоб усі ці заморожені кошти були використані для відбудови України. А якщо говорити про механізми, то тут виникають різноманітні нюанси", - констатував голова Представництва ЄС в Україні.

Як повідомлялося, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив інтерв'ю Financial Times 9 травня, що європейські країни мають розглянути питання про вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.

Автор: 

конфіскація (848) Євросоюз (13313) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+24
От вивезти УКРАЇНСЬКЕ зерно з України - це просто, навіть через білорусь. А як КАЦАПСЬКІ гроші забрати - все стає зразу ж непросто.
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21.05.2022 00:06
+24
конечно не все просто. И от газа будем 5 лет отказываться, и судебные механизмы сложные. Так что потянем кота за яйца лет 5-10, А там глядишь, и Украины не станет и вся европа радостно вернется к гешефту с любимыми русскими как в старые добрые времена
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21.05.2022 00:09
+16
не все так просто в Україні, ****.... а не в ЄС.
от як би ракети, снаряди та міни падали на міста 27 країн ЄС
як би помирали жінки та діти ЄС
як би гвалтували онуків, одно, двох, десяти річних канцлера Шольца.
як би катували европейських солдат. виривали очі, відрубували все що висить.
от би ми тоді да
а так ми не
у нас наче є
і ми на бумазі нече да
але дивлячись на реакцію хрен зна кого
ми ніби то за
але нема механізму..
ваш рот........
сша, англія знаходять вихід.
а фашит рашисту в очко не клюне
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21.05.2022 00:20
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Ця волинка на роки.
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21.05.2022 00:05 Відповісти
Я передбачаю, що зараз усі напишуть , що я руззькей троль. Дивіться сюди Українці мої любі - перш за все Україна та її громадяни винні в тому, що зараз коїться . Хто проїбав армію та зброю ? Хто голосував за президентів та парламент ? Хто всю цю ***** на Україні підтримував ? Євросоюз ? Путін ? Треба починати у себе . Будьте раді що надають допомогу та санкцііі. Отака *****, малята ! Це не є приємна правда. Надобраніч Бандерівці !! Слава Україні , рот путіна їбав .
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22.05.2022 00:26 Відповісти
"Хуже не будет!" весело кричали зебиратели радостно идя на избирательные участки чтобы проголосовать "по приколу".
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22.05.2022 07:34 Відповісти
От вивезти УКРАЇНСЬКЕ зерно з України - це просто, навіть через білорусь. А як КАЦАПСЬКІ гроші забрати - все стає зразу ж непросто.
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21.05.2022 00:06 Відповісти
Потому что ЕС - не кацапы.
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21.05.2022 17:16 Відповісти
конечно не все просто. И от газа будем 5 лет отказываться, и судебные механизмы сложные. Так что потянем кота за яйца лет 5-10, А там глядишь, и Украины не станет и вся европа радостно вернется к гешефту с любимыми русскими как в старые добрые времена
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21.05.2022 00:09 Відповісти
Україні треба Московію притягнути до суду за матеріальні втрати держави. Виграти міжнародний суд, а потім відшкодування по рішенню суду забирати грошима чи майном. Нащо придумувати велосипед?
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21.05.2022 00:13 Відповісти
Не все,так просто.... Перекрвати нафту й газ. Нші життя,доржчі комфорту вонючек!!! Не все,так просто
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21.05.2022 00:17 Відповісти
Необхідно перекривати трубопроводи. Євробл...ді поважають лише силу...
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21.05.2022 00:20 Відповісти
сходи на заправку и купи бенз, может протрезвеешь. скоро всё вверх поползёт. Уже доорались на Европу
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21.05.2022 11:09 Відповісти
не все так просто в Україні, ****.... а не в ЄС.
от як би ракети, снаряди та міни падали на міста 27 країн ЄС
як би помирали жінки та діти ЄС
як би гвалтували онуків, одно, двох, десяти річних канцлера Шольца.
як би катували европейських солдат. виривали очі, відрубували все що висить.
от би ми тоді да
а так ми не
у нас наче є
і ми на бумазі нече да
але дивлячись на реакцію хрен зна кого
ми ніби то за
але нема механізму..
ваш рот........
сша, англія знаходять вихід.
а фашит рашисту в очко не клюне
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21.05.2022 00:20 Відповісти
Змальована картина оточення України мені не подобаїться...
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21.05.2022 02:26 Відповісти
Значит давайте помощь из своих заначек, раз ваша система не позволяет конфисковать кровавые деньги рашистского рейха. Под залог замороженных.
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21.05.2022 00:44 Відповісти
Короче, Евросоюз (изначально промышленный союз Франции и Германии) - это бардак, где у каждого свои правила. Поэтому и Штаты поставят свою 100 тысячную армию, потому что сама Европа русне не может противопоставить абсолютно ничего.
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21.05.2022 00:49 Відповісти
Свинособаки, ви так не радійте, всеодно нам вони дуже допоможуть і репарації ви будете довго виплачувати зі своїх гаманців (саме ти, котрий дивится і радіє від цього)
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21.05.2022 00:55 Відповісти
"Просто повєрьтє - у нас нє всьо так однозначно." ©
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21.05.2022 01:44 Відповісти
Так звана "українська політична еліта" протягом 400 років постійно намагається затягнути Україну в якийсь гнидник!...
Може не красивих, а розумних потрібно обирати?...
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21.05.2022 02:23 Відповісти
Розумний наїбе ще більше... Треба обирати перевірених.
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22.05.2022 00:05 Відповісти
россия - зло, и так говорят, чтобы для простых людей донести враждебный демократии и верховенству права характер захватнической агрессии и геноцида, которые совершает россия под видом освобождения донбасса.
Нужно провести над россией чрезвычайный судебный процесс - трибунал и осудить все разрушения, смерти, насилия, вранье и пропаганду в этой войне. Все и любые осуждения и введенные санкции против россии западными политиками это доказательства в этом процессе.
ЕС уже одобрил проведение такого трибунала, разве нет?
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21.05.2022 03:26 Відповісти
Як тільки заходить тема про гроші, та ще і чиїсь а не власні, коментатори, як у них самих прийнято говорити - "рвуть власні пердаки".
Заспокойтеся ідіоти. Ви справді вважаєте якщо вже завтра арештовані кошти передадуть Україні, ви їх побачите?
Західний світ тим і відрізняється від України і мокшандії, що там закони не тільки приймаються але і дотримуються.
І знову ж, на Заході чудово знають внутрішню українську "кухню освоєння" держ. ресурсів і розумна людина вітала б зволікання та доклала б всих зусиль аби нарешті її держава отримала довіру і впевненість інших що з цією країною не тільки можна але і варто мати ділові стосунки без ризиків.
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21.05.2022 03:27 Відповісти
та так би і говорили,щоб українці нарешті взяли владу за барки! А то сприймаються його слова,як підігрування рашистам і путлєру......
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21.05.2022 14:15 Відповісти
Евроаферюги как обычно, в своем репертуаре...Зато зерно им подай на блюдечке, это просто.
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21.05.2022 10:30 Відповісти
Треба просто починати, а не розповідати, що все не просто й нічого не робити.
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21.05.2022 10:38 Відповісти
Всі ці питання дуже швидко вирішить міжнародний трибунал ЄС, створення якого вже схвалено керівництвом ЄС, просто треба ворушитися, а не іпать вола.
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21.05.2022 11:34 Відповісти
А как все может быть просто , если наш Зелелох все про переговоры талдычит ,вот он договориться с ****** , простит ему все , а ЕС в это время активы ряшки конфискует! Некрасиво получится как то! Никто ничего конфисковывать не будет до полной победы! Полной ! Такой что бы рашка не смогла больше повторить! Все компромиссы с ней закончатся тем что мы останемся с разрухой и без денег! А ,учитывая , все действия нашего великого, мудрого и самого смелого начиная с момента его избрания , я что то подозреваю что он слуга кого то не того!
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21.05.2022 14:44 Відповісти
иногда хочется пропустить русскую армию в Европу, чтобы они опять насиловали немцев, как в конце второй мировой и после нее строили берлинские стены и т.д. Что они тогда будут говорить???
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21.05.2022 15:06 Відповісти
Когда Россия на Эстонию нападет, разрушит и будет делать зверства, то посмотрим, как запоет этот эстонец!
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21.05.2022 15:07 Відповісти
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21.05.2022 16:41 Відповісти
Світ змінюється. Пора змінювати закони які будуть працювати однаково в європейських країнах. Включаючи Україну
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21.05.2022 20:10 Відповісти
І ми ще вписали в Констітуцію вступати у цій европейській союз, НА%УЙ! Беремо приклад із Британії. Нам потрібне тількі НАТО, а може і цього не треба якщо там угорщина та інше лайно. Треба новий союз з Британіей, США, Польщей, странами Балтії та ще із деякімі країнамі. А то розумієте, хтось нападе на угорщіну і що, ми мусимо за них воювати?
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22.05.2022 05:07 Відповісти
 
 