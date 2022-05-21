Посол Євросоюзу Маасікас про конфіскацію активів РФ: Не все так просто - в ЄС санкції однакові, але в 27 країнах різні юридичні механізми
У Європейському Союзі наразі обговорюється питання глобальних наслідків і механізмів вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.
Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у виступі на весняному діловому форумі у Львові "Українська МРІЯ – шляхи оновлення держави після війни", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щодо активів Центробанку виникає ширше політичне питання – якими будуть глобальні наслідки їх конфіскації, на яке поки що ні в кого немає відповіді. Зараз ведеться його обговорення, тому що дуже легко сказати, що вони (росіяни. – Ред.) є представниками зла, відповідно, ми маємо накласти на них санкції. Але не все так просто. По-друге, в рамках ЄС санкції однакові, але є 27 різних юридичних режимів, відповідно, ми можемо заморозити активи, але для їх конфіскації механізми можуть бути різними в різних країнах", - сказав Маасікас.
У цьому контексті він зауважив, що Італія вже заявила, що може конфіскувати ці заморожені активи, натомість деякі юридичні системи наразі не забезпечують такої можливості.
"Якщо говорити про чорне і біле, про те, що правильно, що неправильно, то, звичайно, було би правильним, щоб усі ці заморожені кошти були використані для відбудови України. А якщо говорити про механізми, то тут виникають різноманітні нюанси", - констатував голова Представництва ЄС в Україні.
Як повідомлялося, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив інтерв'ю Financial Times 9 травня, що європейські країни мають розглянути питання про вилучення заморожених активів російського Центробанку та використання їх для відновлення України після війни.
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от як би ракети, снаряди та міни падали на міста 27 країн ЄС
як би помирали жінки та діти ЄС
як би гвалтували онуків, одно, двох, десяти річних канцлера Шольца.
як би катували европейських солдат. виривали очі, відрубували все що висить.
от би ми тоді да
а так ми не
у нас наче є
і ми на бумазі нече да
але дивлячись на реакцію хрен зна кого
ми ніби то за
але нема механізму..
ваш рот........
сша, англія знаходять вихід.
а фашит рашисту в очко не клюне
Може не красивих, а розумних потрібно обирати?...
Нужно провести над россией чрезвычайный судебный процесс - трибунал и осудить все разрушения, смерти, насилия, вранье и пропаганду в этой войне. Все и любые осуждения и введенные санкции против россии западными политиками это доказательства в этом процессе.
ЕС уже одобрил проведение такого трибунала, разве нет?
Заспокойтеся ідіоти. Ви справді вважаєте якщо вже завтра арештовані кошти передадуть Україні, ви їх побачите?
Західний світ тим і відрізняється від України і мокшандії, що там закони не тільки приймаються але і дотримуються.
І знову ж, на Заході чудово знають внутрішню українську "кухню освоєння" держ. ресурсів і розумна людина вітала б зволікання та доклала б всих зусиль аби нарешті її держава отримала довіру і впевненість інших що з цією країною не тільки можна але і варто мати ділові стосунки без ризиків.