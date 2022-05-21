Росія не поспішає з авансом за транзит газу. Схоже, буде новий арбітраж з Газпромом, - Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко заявив про ймовірність нового арбітражу з Газпромом щодо транзиту газу.

Про це він сказав у п'ятницю в ефірі Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Вони зволікають з авансом на наступний місяць. Ми ще не отримали гроші, і схоже, у нас починається суперечка щодо транзиту через Україну. Виглядає так, що між Газпромом і Нафтогазом буде новий арбітраж щодо транзиту і плати за транзит", – розповів Вітренко.

Він наголосив, що скорочення транзиту через територію України після відмови Оператора ГТС приймати газ на фізичній точці з'єднання "Сохранівка" – це вина не України, а Росії.

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Ця точка з'єднання розташована на окупованій Росією території, і Україна запропонувала перенести транзит на основну точку з'єднання "Суджа" на Сумщині.

"Це не ми зупинили транзит. Газпром не прийняв нашу пропозицію перенести транзит на іншу точку з'єднання без будь-яких доплат. Очевидно, що вони щось задумали, тому що приблизно у той самий час вони припинили постачання до Болгарії і Польщі", – сказав Вітренко.

Він вважає, що Росія не зацікавлена у тому, щоб збільшувати транзит до Європи, і намагається виставити Україну винною.

Вітренко додав, що у своїх "іграх" Газпром з легкістю може пожертвувати Польщею та Болгарією, тому що вони купували досить мало газу.

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"Росіяни заробляють набагато більше на таких клієнтах, як Німеччина чи Італія. Завдяки рекордно високим цінам на газ вони отримують набагато більше, ніж раніше. Через зменшення постачання газу до Європ, ціна йде вгору, тож вони заробляють більше навіть з меншими обсягами", – пояснив Вітренко.