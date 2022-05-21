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Новини Газова війна
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Росія не поспішає з авансом за транзит газу. Схоже, буде новий арбітраж з Газпромом, - Вітренко

вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко заявив про ймовірність нового арбітражу з Газпромом щодо транзиту газу.

 Про це він сказав у п'ятницю в ефірі Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Вони зволікають з авансом на наступний місяць. Ми ще не отримали гроші, і схоже, у нас починається суперечка щодо транзиту через Україну. Виглядає так, що між Газпромом і Нафтогазом буде новий арбітраж щодо транзиту і плати за транзит", – розповів Вітренко.

Він наголосив, що скорочення транзиту через територію України після відмови Оператора ГТС приймати газ на фізичній точці з'єднання "Сохранівка" – це вина не України, а Росії.

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Ця точка з'єднання розташована на окупованій Росією території, і Україна запропонувала перенести транзит на основну точку з'єднання "Суджа" на Сумщині.

"Це не ми зупинили транзит. Газпром не прийняв нашу пропозицію перенести транзит на іншу точку з'єднання без будь-яких доплат. Очевидно, що вони щось задумали, тому що приблизно у той самий час вони припинили постачання до Болгарії і Польщі", – сказав Вітренко.

Він вважає, що Росія не зацікавлена у тому, щоб збільшувати транзит до Європи, і намагається виставити Україну винною.

Вітренко додав, що у своїх "іграх" Газпром з легкістю може пожертвувати Польщею та Болгарією, тому що вони купували досить мало газу.

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"Росіяни заробляють набагато більше на таких клієнтах, як Німеччина чи Італія. Завдяки рекордно високим цінам на газ вони отримують набагато більше, ніж раніше. Через зменшення постачання газу до Європ, ціна йде вгору, тож вони заробляють більше навіть з меншими обсягами", – пояснив Вітренко.

Автор: 

арбітраж (382) Газпром (3386) Нафтогаз (4407) росія (64923) Вітренко Юрій (632) Оператор ГТС (544)


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Топ коментарі
+11
Один виграний попередньою владою арбітраж вже злили на догоду расії, щоб заглянути в око пуйла і знайти там мир.
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21.05.2022 00:29
+10
З Гітлером в СРСР контрактів було безліч. За декілька хвилин до початку наступу на СРСР пройшов величезний ешелон з стратегічною сировиною для Вермахту. Саме СРСР "вигодував" Гітлера і на своїх полігонах та в горах Кавказу тренував армію та авіацію Гітлера. В перші дні німці захопили стільки палива в цистернах на кордонах що це дозволило їм 13 (!!!) місяців воювати з СРСР виключно на радянському паливі... Я вже не кажу всі інші види озброєнь які затрофеїли німці, зокрема важкі танки (у німців таких взагалі не було) з якими вони дійшли до Москви...
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21.05.2022 00:59
+9
Какой нахрен арбитраж ? Нет аванса - нет транзита!
Причем совершенно на законных основаниях мы перекрываем им газ!
Неужели опять ***** в глаза смотрят ?
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21.05.2022 00:43
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Возьми пару мин, переделай на глубинные с подрывом о контакт дна, отправь в Польшу якобы в пустой фуре. Потом возьми катер порыбачить и скинь мины на трубу СП-1, сначала кинув якори с веревкой, пока не попадешь на трубу, а потом по веревке направить мину куда надо. Никто даже не узнает, ну порвалась труба, вот кацапы так плохо сваривали значит. Удачи им ремонт сделать на дне моря.
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21.05.2022 00:29 Відповісти
Один виграний попередньою владою арбітраж вже злили на догоду расії, щоб заглянути в око пуйла і знайти там мир.
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21.05.2022 00:29 Відповісти
Припиніть приймати газ на свою територію. От тобі вже ембарго буде.
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21.05.2022 00:30 Відповісти
Це гроші у Вітренка запопередній арбітраж закінчились, вирішили почати знову, а чому б на халяву не розбагатіти ще разх по тій же схемі.
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21.05.2022 00:33 Відповісти
Вы против отымения грязьпрема?
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21.05.2022 00:41 Відповісти
він проти багатих, щоб всі були пролетарі
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21.05.2022 00:43 Відповісти
ага це той уйобок вітренко який зробив свою галузь ЗБИТКОВОЮ
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21.05.2022 01:15 Відповісти
Более дибильного комментария сложно себе даже представить )))))
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21.05.2022 08:31 Відповісти
Как то ето хреново смотрится что мы продолжаем качать газ из Мордора на фоне того что мы просим весь мир отказаться от рашистских енергоносителей
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21.05.2022 00:37 Відповісти
поэтому и просим! как только откажутся - сразу перестанем качать! сами уже отказались
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21.05.2022 01:05 Відповісти
Какой нахрен арбитраж ? Нет аванса - нет транзита!
Причем совершенно на законных основаниях мы перекрываем им газ!
Неужели опять ***** в глаза смотрят ?
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21.05.2022 00:43 Відповісти
Відповідь очевидна. Проте яким боком звичайна корупційна прокладка "нафтогаз" до України?
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21.05.2022 06:36 Відповісти
Неужели непонятно ради чего ***** это делает? Чтобы сказать что Украина не может обеспечить транзит через свою территорию , так что давай Европа не кочевряжься а запускай СП2.
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21.05.2022 07:01 Відповісти
Как жаль , что с Гитлером контрактов не было . Его бы СССР экономически задушил и война в 41-м закончилась .
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21.05.2022 00:43 Відповісти
З Гітлером в СРСР контрактів було безліч. За декілька хвилин до початку наступу на СРСР пройшов величезний ешелон з стратегічною сировиною для Вермахту. Саме СРСР "вигодував" Гітлера і на своїх полігонах та в горах Кавказу тренував армію та авіацію Гітлера. В перші дні німці захопили стільки палива в цистернах на кордонах що це дозволило їм 13 (!!!) місяців воювати з СРСР виключно на радянському паливі... Я вже не кажу всі інші види озброєнь які затрофеїли німці, зокрема важкі танки (у німців таких взагалі не було) з якими вони дійшли до Москви...
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21.05.2022 00:59 Відповісти
Дякую , я в курсі , це просто іронія . Такаж сама ситуація була і с зерном - с Гамбургу повідомляли , що їх захоплюють , а Сталін все одно посилав кораблі .
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21.05.2022 07:06 Відповісти
Историю свой страны надо знать ,а то получается не пост а недоразумение.
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21.05.2022 07:03 Відповісти
То , что я так написал , вовсе не означает , что я не знаю историю .
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21.05.2022 07:15 Відповісти
Историю своей страны надо знать , а то получается не пост а недоразумение.
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21.05.2022 07:06 Відповісти
Сырьё шло в Германию , а не наоборот .
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21.05.2022 07:19 Відповісти
З однієї сторони - країна окупант, країна - терорист - з іншої вимагати оплати з них за транзит газу...
Можливо варто або хрестик зняти, або труси вдягнути..
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21.05.2022 00:52 Відповісти
Здійснювати транзит газу ми зобовязані насамперед перед європейськими країнами і якщо вже ми це змушені робити то робити це безкоштовно дурість.
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21.05.2022 01:59 Відповісти
От як пояснити пересічному іспанцю,який віддає останні гроші нашим біженцям,оцю всю жидівську *****???
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21.05.2022 01:07 Відповісти
Іспанец віддає останні гроші?
Не сміши моі підкови.
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21.05.2022 01:33 Відповісти
Піди поржи з жартів 95аналу, поні блд з віслючою головою
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21.05.2022 01:36 Відповісти
А що не так?
Я теж не вірю що Іспанець віддасть ОСТАННІ гроші.
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21.05.2022 02:34 Відповісти
То ваші проблеми,вірити чи ні,я це бачу,вірте у геній жидів які при владі в Україні.
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21.05.2022 02:53 Відповісти
Снова виіграем 3 мілярда.
Європейскій суд завжди буде на боці України.
Нехай пуйло дальше воображає шо імеет весь свет.
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21.05.2022 01:32 Відповісти
Взорвите нах этот газопровод, сейчас тепло и европейки не замёрзнут. до зимы что-то придумают
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21.05.2022 01:33 Відповісти
Как скажешь - так и сделаем
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21.05.2022 01:50 Відповісти
Кому война а кому мать родная!

Наверное у российской коллаборантки мамы Натальи Витренко деньги заканчиваются.
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21.05.2022 02:59 Відповісти
Він про війну взагалі чув? Який може бути арбітраж з ворогом, що тисячами нищить українців? Транзит газу в таких умовах перетворився з економічного на політично-гуманітарне питання і всі витрати мають бути покладені на арештований держборг РФ на підставі рішень міжнародного кримінального суду чи трибуналу.
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21.05.2022 04:04 Відповісти
Какой нах...транзит??? Детей ракетами убивают,города с лица земли стирают,а тут транзит... Кому жабоедам,********?
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21.05.2022 05:04 Відповісти
а нафтогазове ембарго ????
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21.05.2022 06:29 Відповісти
Росії пофіг на газовий арбітраж, бо у будь якому випадку можуть арештувати усе майно за війну в Україні. Це саме та ситуація, про яку казали німцям, що вони впадають в політичну залежність від росії з цим газом. Літо швидко пролетить, і стане вибір... або на поклон до російського царя, або прикручувати краники, зупиняючи промисловість, що в свою чергу призведе до незадоволення населення.
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21.05.2022 06:29 Відповісти
Вот поэтому и Байден и европейцы хотят завершить эту войну до осени.
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21.05.2022 07:07 Відповісти
Юрка вітренко лічинка наташкі вітрєнкі, а ця тварюка у свій час була чимось середнім між кивою і царьовим в наш час. І ця лічинка однією рукою вимагає від світу ембарго, а іншою качає газ з РФ. Клас! Хочеш ембарго, закривай крани у нас! Чи боїшся що італійські фашисти з німецькими нацистами економіку втратять?! Та срати на них і іхні економіки! Втрата цими 2ма економічного лідерства в Європі на благо всій Європі!
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21.05.2022 10:32 Відповісти
 
 