УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7697 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
9 459 20

Коаліція на підтримку України збільшується, - Пентагон

кірбі

Коаліція країн, готових знову зібратися наступного тижня на рівні глав оборонних відомств для підтримки України, матиме більшу кількість, ніж під час першої зустрічі в німецькому Рамштайні.

Про це заявив у пятницю під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є й інші країни, які висловили зацікавленість у своїй участі, які не були присутніми на першому засіданні", – зауважив речник Пентагону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До України відправлено нову партію гаубиць, - Пентагон

Він зазначив, що кількість міжнародних партнерів, готових забезпечувати міжнародну підтримку України за координації США, не обмежена.

"Ми хотіли б мати якомога більше країн",- зауважив Кірбі.

Нагадаємо, наступна нарада лідерів оборонних відомств країн має відбутися в понеділок. Вона пройде в онлайн-форматі.

Автор: 

Пентагон (1415) США (22497) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
The Washington Post сообщает, что в рамках пакета $40 млрд помощи от США нам передадут системы ПВО Patriot MIM-104. Этот факт подтвердили каналу CNBC и в Пентагоне.

Важность этой новости сложно переоценить - данный факт полностью меняет расстановку сил в украинском небе https://pic.twitter.com/J5CQn0443X
показати весь коментар
21.05.2022 00:35
+7
Кірбі, дякуЄмо США і всім союзникам, який би внесок не був у перемогу - краще великий, звичайно, тому що це гiдно!!!
россия как колония циничных уголовников и всевозможных преступных элементов - злейший и неприкрытый враг демократии и верховенства права, они кичатся этим, это их нацистская воля и гордость.
Надо преподать им хороший урок, иначе, если оставить все это без адекватного ответа, они адаптируются и еще больше распоясаются, возомнят себя цивилизацией, какимто центром силы и тп куйни нафантазируют. Колония уголовников, как известно не улучшается, делается только рецидивистами. Перед эти был Крым и Донбасс, еще Грузия, Чечня, Сирия и Ливия, Венесуэла.
Пока они в шоке от теперешних неудач, санкций, союзного давления и помощи Украине, нужно както этим воспользоваться!
Be in touch! Think positive! Take a moment! Just do it!
показати весь коментар
21.05.2022 04:15
+5
Наскільки я пам'ятаю, Патріотами були сбиті практично всі скади, якіми хусейн пуляв пр Ізраілю
показати весь коментар
21.05.2022 03:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
The Washington Post сообщает, что в рамках пакета $40 млрд помощи от США нам передадут системы ПВО Patriot MIM-104. Этот факт подтвердили каналу CNBC и в Пентагоне.

Важность этой новости сложно переоценить - данный факт полностью меняет расстановку сил в украинском небе https://pic.twitter.com/J5CQn0443X
показати весь коментар
21.05.2022 00:35 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, Патріотами були сбиті практично всі скади, якіми хусейн пуляв пр Ізраілю
показати весь коментар
21.05.2022 03:08 Відповісти
"Топорики" надо уже давно поставлять!
показати весь коментар
21.05.2022 09:21 Відповісти
петріоти це не тамагавки,не плутайте..
показати весь коментар
21.05.2022 10:58 Відповісти
Это хорошо!
показати весь коментар
21.05.2022 00:36 Відповісти
Коалиция будет расти❗👍
показати весь коментар
21.05.2022 01:10 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2022 00:36 Відповісти
Оно в таком состаянии уже недели полторы
показати весь коментар
21.05.2022 00:39 Відповісти
На максимальной дальности и точность похуже. Пока нет поставки вооружений кораблями, то снаряды надо беречь. Транспортники итак налетались, перевозя по 2 гаубицы. Их надо обслуживать вообще-то и это не факт, что можно сделать много где, то есть будет очередь.

Работать надо грамотно: использовать американские радары противоартиллерийские, засечь кацапские выстрелы, навестись туда, дать ответный огонь с быстрой пристрелкой по бпла на безопасном расстоянии и для дрона в том числе, затем сменить позицию. Даже если никого не убьет, то кацапы будут испуганы и не смогут пойти в бой назад. А устраивать артиллерийские дуэли как на советских калибрах не надо.
показати весь коментар
21.05.2022 00:46 Відповісти
эту картинку уже неделю зарегистрированные в мае белгородские тамбовцы по здешнему форуму таскают, и еще две недели будут таскать.
Не уподобляйтесь.
показати весь коментар
21.05.2022 02:28 Відповісти
Шольц это Шольц👎Ну а макарону бабушка не велит больше шести❗
показати весь коментар
21.05.2022 01:09 Відповісти
Позиция Италии всегда одна - делать бабки. Так, что ожидать "чуда" от Италии - себе дороже.
А у Франции и Германии просто нету армии.
500 танков на две страны.
Украина ВЗЯЛА бы Францию и Германию за два месяца - 500 уничтоженных танков расиш тому подтверждение.

США - вот единственная реальная сила.
Благослови Господь Америку!
показати весь коментар
21.05.2022 01:45 Відповісти
Та да,вичікували кого підтримувати
показати весь коментар
21.05.2022 00:57 Відповісти
Тут выбор на какой ты стороне зла или добра, тьмы или добра. Светлая сторона больше и добро всегда побеждает в конце!
показати весь коментар
21.05.2022 03:50 Відповісти
Кірбі, дякуЄмо США і всім союзникам, який би внесок не був у перемогу - краще великий, звичайно, тому що це гiдно!!!
россия как колония циничных уголовников и всевозможных преступных элементов - злейший и неприкрытый враг демократии и верховенства права, они кичатся этим, это их нацистская воля и гордость.
Надо преподать им хороший урок, иначе, если оставить все это без адекватного ответа, они адаптируются и еще больше распоясаются, возомнят себя цивилизацией, какимто центром силы и тп куйни нафантазируют. Колония уголовников, как известно не улучшается, делается только рецидивистами. Перед эти был Крым и Донбасс, еще Грузия, Чечня, Сирия и Ливия, Венесуэла.
Пока они в шоке от теперешних неудач, санкций, союзного давления и помощи Украине, нужно както этим воспользоваться!
Be in touch! Think positive! Take a moment! Just do it!
показати весь коментар
21.05.2022 04:15 Відповісти
Одна из главных причин недоговороспособности Путина в том, что он не видит последствий собственных действий и отрицает сам факт совершения этих действий
показати весь коментар
21.05.2022 06:53 Відповісти
Медленно, но верно.
Посмотрим на действия. Пока по вооружению и боеприпасам имеем 20% от того что нам необходимо.
показати весь коментар
21.05.2022 09:00 Відповісти
Він залишився один, там тільки якийсь босоногий індус щось мимрить в поміч. А в чем сила, брат ? теорія армії рузге - одночасно на всіх напрямках поїхати вперед, розкатати ворога танками і колесами, а інші злякаються і стара Європа зашле волхвів, бо позаду тільки Ла Манш. А тут обкакався, який ламанш, Донця не може форсувати.
Вольдемар затягує час, все вилежиться, устаканиться, і волхви таки самі прийдуть просити миру во всем мире. Але він залишився один, путінферштейн щось бубонить під ніс. Ні с ким він дагавариватца не будет, не про що.
показати весь коментар
21.05.2022 09:35 Відповісти
Гитлера ...братана кремлёвских крыс... побеждали более 50 стран Мира...
показати весь коментар
21.05.2022 09:45 Відповісти
 
 