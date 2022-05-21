Коаліція на підтримку України збільшується, - Пентагон

Коаліція країн, готових знову зібратися наступного тижня на рівні глав оборонних відомств для підтримки України, матиме більшу кількість, ніж під час першої зустрічі в німецькому Рамштайні.

Про це заявив у пятницю під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є й інші країни, які висловили зацікавленість у своїй участі, які не були присутніми на першому засіданні", – зауважив речник Пентагону.

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Він зазначив, що кількість міжнародних партнерів, готових забезпечувати міжнародну підтримку України за координації США, не обмежена.

"Ми хотіли б мати якомога більше країн",- зауважив Кірбі.

Нагадаємо, наступна нарада лідерів оборонних відомств країн має відбутися в понеділок. Вона пройде в онлайн-форматі.