Коаліція на підтримку України збільшується, - Пентагон
Коаліція країн, готових знову зібратися наступного тижня на рівні глав оборонних відомств для підтримки України, матиме більшу кількість, ніж під час першої зустрічі в німецькому Рамштайні.
Про це заявив у пятницю під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Є й інші країни, які висловили зацікавленість у своїй участі, які не були присутніми на першому засіданні", – зауважив речник Пентагону.
Він зазначив, що кількість міжнародних партнерів, готових забезпечувати міжнародну підтримку України за координації США, не обмежена.
"Ми хотіли б мати якомога більше країн",- зауважив Кірбі.
Нагадаємо, наступна нарада лідерів оборонних відомств країн має відбутися в понеділок. Вона пройде в онлайн-форматі.
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Важность этой новости сложно переоценить - данный факт полностью меняет расстановку сил в украинском небе https://pic.twitter.com/J5CQn0443X
Работать надо грамотно: использовать американские радары противоартиллерийские, засечь кацапские выстрелы, навестись туда, дать ответный огонь с быстрой пристрелкой по бпла на безопасном расстоянии и для дрона в том числе, затем сменить позицию. Даже если никого не убьет, то кацапы будут испуганы и не смогут пойти в бой назад. А устраивать артиллерийские дуэли как на советских калибрах не надо.
Не уподобляйтесь.
А у Франции и Германии просто нету армии.
500 танков на две страны.
Украина ВЗЯЛА бы Францию и Германию за два месяца - 500 уничтоженных танков расиш тому подтверждение.
США - вот единственная реальная сила.
Благослови Господь Америку!
россия как колония циничных уголовников и всевозможных преступных элементов - злейший и неприкрытый враг демократии и верховенства права, они кичатся этим, это их нацистская воля и гордость.
Надо преподать им хороший урок, иначе, если оставить все это без адекватного ответа, они адаптируются и еще больше распоясаются, возомнят себя цивилизацией, какимто центром силы и тп куйни нафантазируют. Колония уголовников, как известно не улучшается, делается только рецидивистами. Перед эти был Крым и Донбасс, еще Грузия, Чечня, Сирия и Ливия, Венесуэла.
Пока они в шоке от теперешних неудач, санкций, союзного давления и помощи Украине, нужно както этим воспользоваться!
Be in touch! Think positive! Take a moment! Just do it!
Посмотрим на действия. Пока по вооружению и боеприпасам имеем 20% от того что нам необходимо.
Вольдемар затягує час, все вилежиться, устаканиться, і волхви таки самі прийдуть просити миру во всем мире. Але він залишився один, путінферштейн щось бубонить під ніс. Ні с ким він дагавариватца не будет, не про що.