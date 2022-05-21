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Окупанти розблокували рух евакуаційної автоколони в районі Василівки, – мер Енергодару Орлов

евакуація,василівка

Російські окупанти ввечері, 20 травня, розблокували рух евакуаційної автоколони в районі Василівки (Запорізька область), близько 100 машин покинули місце очікування.

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі Василівки після тривалого блокування проїзду авто нарешті дозволили рух машин", - написав Орлов у телеграм-каналі.

За його словами, за три доби очікування там зібралося близько тисячі одиниць автотранспорту із різних населених пунктів Запорізької області та інших регіонів України.

"Наразі вже близько 100 з них змогли залишити місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення", – наголосив мер Енергодара.

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Автор: 

евакуація (2304) Запорізька область (3567)


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Всего 100 машин ниочем
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21.05.2022 01:10 Відповісти
70км до Запора((((
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21.05.2022 06:52 Відповісти
А в какую сторону, они ехали , из Энергодара или в Энергодар
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21.05.2022 08:14 Відповісти
 
 