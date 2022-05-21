Окупанти розблокували рух евакуаційної автоколони в районі Василівки, – мер Енергодару Орлов

Російські окупанти ввечері, 20 травня, розблокували рух евакуаційної автоколони в районі Василівки (Запорізька область), близько 100 машин покинули місце очікування.

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі Василівки після тривалого блокування проїзду авто нарешті дозволили рух машин", - написав Орлов у телеграм-каналі.

За його словами, за три доби очікування там зібралося близько тисячі одиниць автотранспорту із різних населених пунктів Запорізької області та інших регіонів України.

"Наразі вже близько 100 з них змогли залишити місце вимушеного очікування та вирушити до пункту призначення", – наголосив мер Енергодара.

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