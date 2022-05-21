Боррель про введення ембарго на російську нафту: "Переговори все ще тривають"

Країнам ЄС поки не вдалося дійти консенсусу в питанні щодо запровадження ембарго на поставки російської нафти до Європи, але робота над погодженням шостого пакета санкцій проти Росії триває і має завершитися щонайшвидше.

Gро це у п'ятницю у власному блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Два тижні тому Єврокомісія та я особисто, як Високий представник ЄС, запропонували шостий раунд санкцій, включаючи поступове введення ембарго на російську нафту, щоб зупинити фінансування кремлівської машини війни. Переговори все ще тривають для досягнення необхідної одноголосності, і я сподіваюся, ми зможемо погодити цей пакет так швидко, як це можливо", - сказав Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільша енергетична компанія Угорщини готується відмовилися від російської нафти

Він нагадав, що Росія на сьогодні залишається найбільшим світовим експортером нафти, і її брутальне вторгнення в Україну призвело до суттєвого зростання цін на глобальному ринку нафти. Для вирішення цієї проблеми ЄС звернувся до своїх партнерів з-поміж нафтодобувних країн збільшити обсяги постачання нафти до Європи. Члени Міжнародного Енергетичного Агентства (IEA) погодилися використати додатково 120 мільйонів барелів нафти з надзвичайних резервів, що стало найбільшим обсягом такого збільшення поставок нафти за всю історію організації. Розв'язання проблеми постачання нафти, за словами Борреля, може сприяти також повна імплементація "ядерної" угоди Ірану (JCPOA).

Високий представник ЄС наголосив, що Євросоюз продовжуватиме надавати допомогу Україні, в тому числі – в енергетичній сфері.

"Ми також допомагаємо Україні у сфері енергетики. Надзвичайна синхронізація електромереж з Україною і Молдовою, що була досягнута у березні, стала ключовим кроком до посилення енергетичної безпеки. Реверсне постачання газу вже дозволяє постачати газ із ЄС в Україну. Головним пріоритетом залишається ядерна безпека, після безумної поведінки Росії на атомних станціях України", - наголосив Боррель.

Від початку російського вторгнення Європейський Союз та його країни-члени виявили щиру солідарність з Україною, надали їй потужну політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу та створили гідні умови для прийняття мільйонів українських біженців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує позбутися залежності від російського газу до 2027 року, - Боррель

Спроби Росії використати поставки газу та нафти до ЄС як зброю призвели до підвищення цін на енергетичному ринку Європи, але підштовхнули ЄС до рішення поступово позбутися будь-якого імпорту російських енергоносіїв та залежності від них. Зокрема, Європейський Союз уже визначив мету щодо припинення імпорту російського вугілля. Країни ЄС наразі продовжують опрацювання шостого пакета санкцій проти РФ, який передбачатиме поступове введення ембарго на поставку до ЄС російської нафти.

Під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ від 16 травня проти введення ембарго на російську нафту висловилася Угорщина.