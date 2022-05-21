Винні у сексуальному насиллі в Україні військові РФ мають бути притягнуті до відповідальності, – Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що винних у сексуальних насильствах в Україні російських військових має бути притягнуто до відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зі звільнених регіонів України надходять повідомлення про немислимі злочини. Сексуальне насильство як засіб боротьби з жінками та дітьми серед звірств, скоєних російськими військами. Винних має бути притягнуто до відповідальності", – написав дипломат у твіттері.

Боррель наголосив, що ЄС працює у всьому світі, щоб викорінити сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом.

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