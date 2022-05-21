Винні у сексуальному насиллі в Україні військові РФ мають бути притягнуті до відповідальності, – Боррель
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що винних у сексуальних насильствах в Україні російських військових має бути притягнуто до відповідальності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зі звільнених регіонів України надходять повідомлення про немислимі злочини. Сексуальне насильство як засіб боротьби з жінками та дітьми серед звірств, скоєних російськими військами. Винних має бути притягнуто до відповідальності", – написав дипломат у твіттері.
Боррель наголосив, що ЄС працює у всьому світі, щоб викорінити сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом.
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+6 Александр Заболотнюк
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Главное - унічтожить гвалтівників на території рашки.
Тут уже нужна спритність.
а ви вітре ...
сьогодні трамп президент? - *** помочі Україні.
Я це розумію буквально.
кацапи гвалтують німецьких немовлят?
Виділяти когось по одинці, це виходить робити інших кацапів невинними.
А це вже брєд.
Але є набагато більш тяжкі військові злочини -- це вбивство в першу чергу , але не тільки . А важкі поранення , або навіть такі , які наносять шкоду здороввю на усе життя . Або навіть інвалідність .
Згвалтування це тільки один з різновидів катування й найсправді бувають катування , які залишають наслідкі на усе життя в 99% жертв . Тоді як згалтування наслідки залишають "тільки" в 70% жертв !
Єдина причина , що ці злочини віділяють в окрему групу це те , що 95% можно довести ... тобто ідентифікувати згвалтівника ...
Й йще -- мене шокувало рішення родини й згвалтованної 14-річної дитини (чи це її рішення ?) залишити гвалтівник(ам) нащадка в якості ембріона . Це 100% толерування цього злочину , якщо це не стокгольський синдром ... Ось де требо військовим психологам працювати !