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Новини Війна
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Винні у сексуальному насиллі в Україні військові РФ мають бути притягнуті до відповідальності, – Боррель

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що винних у сексуальних насильствах в Україні російських військових має бути притягнуто до відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зі звільнених регіонів України надходять повідомлення про немислимі злочини. Сексуальне насильство як засіб боротьби з жінками та дітьми серед звірств, скоєних російськими військами. Винних має бути притягнуто до відповідальності", – написав дипломат у твіттері.

Боррель наголосив, що ЄС працює у всьому світі, щоб викорінити сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом.

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Автор: 

армія рф (17207) Боррель Жозеп (1074) воєнні злочини (1851)


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Топ коментарі
+6
Стерилізація і тільки,усіх з 7-9 до 85 якщо є ще хто живий. Баб і Орків .щоб не плодили більше. Вони так і хочуть щоб України не було як нації.Чи я не правий. Бо буде опять "нівіноватая Я, он сам прішель" Не Гуйло винувате а й народ також
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21.05.2022 02:07
+5
окей нема питань,але як і ким?
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21.05.2022 01:48
+5
Ким - не проблема.
Главное - унічтожить гвалтівників на території рашки.
Тут уже нужна спритність.
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21.05.2022 01:51
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Ким покарані?
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21.05.2022 01:44 Відповісти
Ким - не проблема.
Главное - унічтожить гвалтівників на території рашки.
Тут уже нужна спритність.
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21.05.2022 01:51 Відповісти
Гіркін до сих пір живий,спринтери блд недороблені,фантазуйте далі.
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21.05.2022 02:49 Відповісти
окей нема питань,але як і ким?
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21.05.2022 01:48 Відповісти
Фантазіями трутнів.
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21.05.2022 02:57 Відповісти
Йосип має сумнів щодо прізвища винного
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21.05.2022 01:53 Відповісти
Стерилізація і тільки,усіх з 7-9 до 85 якщо є ще хто живий. Баб і Орків .щоб не плодили більше. Вони так і хочуть щоб України не було як нації.Чи я не правий. Бо буде опять "нівіноватая Я, он сам прішель" Не Гуйло винувате а й народ також
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21.05.2022 02:07 Відповісти
Тільки винні у сексуальному насильстві? А у вбивстві і тортурах мирних мешканців?
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21.05.2022 02:07 Відповісти
А як вони кацапіхи дуріють можна послухати на каналі Ютюба Майор Чернобаїв. Там Жека рве їм мозги так що за живіт треба добре триматися щоб не луснути
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21.05.2022 02:11 Відповісти
вуха розтопирюйте - вам зелення навішає....

а ви вітре ...
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21.05.2022 02:13 Відповісти
для упоротих трампістів, привержеців твердої руки...
сьогодні трамп президент? - *** помочі Україні.
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21.05.2022 02:59 Відповісти
Козирне слово - "притягнуті"...
Я це розумію буквально.
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21.05.2022 03:13 Відповісти
а ну как поміняти?
кацапи гвалтують німецьких немовлят?
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21.05.2022 03:20 Відповісти
німці - кацапня кацапнею.
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21.05.2022 03:24 Відповісти
А вбиті і закатовані ні?
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21.05.2022 03:29 Відповісти
Так всі кацапи однакові і винні.
Виділяти когось по одинці, це виходить робити інших кацапів невинними.
А це вже брєд.
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21.05.2022 03:41 Відповісти
то притягайте всіх кацапів - шо заважає?
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21.05.2022 03:55 Відповісти
Притягувати треба всю російську армію у повному складі і бажано притягнути за те саме місце, яким вони ґвалтували українців, щоб те місце більше не працювало ніколи. Є такий хороший метод - хімічна кастрація.
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21.05.2022 05:24 Відповісти
Згвалтування дуже тяжкий злочин навіть в мирний час , в військовий час и військовими -- це йще війсковий злочин ...
Але є набагато більш тяжкі військові злочини -- це вбивство в першу чергу , але не тільки . А важкі поранення , або навіть такі , які наносять шкоду здороввю на усе життя . Або навіть інвалідність .
Згвалтування це тільки один з різновидів катування й найсправді бувають катування , які залишають наслідкі на усе життя в 99% жертв . Тоді як згалтування наслідки залишають "тільки" в 70% жертв !

Єдина причина , що ці злочини віділяють в окрему групу це те , що 95% можно довести ... тобто ідентифікувати згвалтівника ...
Й йще -- мене шокувало рішення родини й згвалтованної 14-річної дитини (чи це її рішення ?) залишити гвалтівник(ам) нащадка в якості ембріона . Це 100% толерування цього злочину , якщо це не стокгольський синдром ... Ось де требо військовим психологам працювати !
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21.05.2022 06:19 Відповісти
Цікаво, яким чином - заочними арештами чи оголошенням підозр від генпрокурорші? Аби не мовчки
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21.05.2022 07:52 Відповісти
армия насильников, позорище **..ное
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21.05.2022 08:51 Відповісти
 
 