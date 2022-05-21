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Новини Війна
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За добу знищено 36 рашистів, 3 танки Т-72, РСЗО "Град" та автомобільна техніка окупантів, - ОК "Південь"

війна

Поточна оперативна обстановка на півдні України на вечір 20.05.2022 від ОК "Південь".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів. Активних наступальних дій вже протягом тривалого часу не веде.

Позиції наших військ та населені пункти з мирними жителями безжалісно вкриває артилерійським і мінометним вогнем, здійснюючи близько 70 обстрілів за добу. Такі дії використовуються і як елемент залякування цивільних, і як спроби дискредитувати ЗСУ.  

 По передмістю Миколаєва з настанням темряви знов вдарили реактивні системи залпового вогню. Вражено об’єкт приміської інфраструктури. Постраждалих нема.

По Одещині ворог здійснив дві ракетні атаки із застосуванням авіації. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти вочевидь намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму і зруйнували пляжну вбиральню. А трохи згодом, намагаючись реанімувати свій бойовий дух, вдарили по промисловому підприємству з добривами. Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: За добу 19 травня на Південному напрямку знищено до 40 окупантів, 2 танки, САУ, 2 "Гради", 1 ЗРК "ТОР", - ОК "Південь"

Підрозділами ОК "Південь" з ракетно-артилерійського озброєння та авіацією за добу завдано таких втрат рашистам: 36 орків, 3 танки Т-72, реактивна система залпового вогню "Град" та автомобільна техніка.

Автор: 

Миколаївська область (2255) Одеська область (3186)


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Топ коментарі
+8
Наступательных действий уже как месяц не ведет потому как весь Херсон и окрестности обороняет всего 7-8 БТГ орков. Только почему то ВСУ ну никак не хотят этой возможностью воспользоваться, а зеля сочиняет бумажку как оставшимся херсонцам вести себя в долгосрочной оккупации.
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21.05.2022 05:16
+2
Тримаємо стрій
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21.05.2022 02:29
+2
Русачки должны были назвать легион "Смерть Раиссии". Хороший москаль - мертвый москаль.
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21.05.2022 05:24
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21.05.2022 02:29 Відповісти
Мало.
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21.05.2022 02:32 Відповісти
лента за лентою...
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21.05.2022 03:04 Відповісти
Легион свобода России отметился https://www.youtube.com/watch?v=26apTTSZWY0
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21.05.2022 03:23 Відповісти
зелена пітушня у владі - і це зробили ви - не "піндоси"
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21.05.2022 04:36 Відповісти
Наступательных действий уже как месяц не ведет потому как весь Херсон и окрестности обороняет всего 7-8 БТГ орков. Только почему то ВСУ ну никак не хотят этой возможностью воспользоваться, а зеля сочиняет бумажку как оставшимся херсонцам вести себя в долгосрочной оккупации.
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21.05.2022 05:16 Відповісти
Затяжная война на данный момент - это единственное средство поддержки рейтинга Путина. Вот орки её и затягивают как могут.
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21.05.2022 05:19 Відповісти
Русачки должны были назвать легион "Смерть Раиссии". Хороший москаль - мертвый москаль.
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21.05.2022 05:24 Відповісти
Першим русофобом була баба яга, вона також не любила руській дух!
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21.05.2022 06:40 Відповісти
Чому так мало? Складається враження, що на миколаївсько- херсонському напрямку воює не більше 100 людей з ЗСУ....а генштаб просто спостерігає за створенням вже 2ї лінії оборони рашистів! Якийсь сюр....
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21.05.2022 10:01 Відповісти
 
 