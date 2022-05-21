За добу знищено 36 рашистів, 3 танки Т-72, РСЗО "Град" та автомобільна техніка окупантів, - ОК "Південь"

Поточна оперативна обстановка на півдні України на вечір 20.05.2022 від ОК "Південь".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує ведення бойових дій та інженерне облаштування своїх позицій із підготовкою запасних відступних рубежів. Активних наступальних дій вже протягом тривалого часу не веде.

Позиції наших військ та населені пункти з мирними жителями безжалісно вкриває артилерійським і мінометним вогнем, здійснюючи близько 70 обстрілів за добу. Такі дії використовуються і як елемент залякування цивільних, і як спроби дискредитувати ЗСУ.

По передмістю Миколаєва з настанням темряви знов вдарили реактивні системи залпового вогню. Вражено об’єкт приміської інфраструктури. Постраждалих нема.

По Одещині ворог здійснив дві ракетні атаки із застосуванням авіації. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти вочевидь намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму і зруйнували пляжну вбиральню. А трохи згодом, намагаючись реанімувати свій бойовий дух, вдарили по промисловому підприємству з добривами. Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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Підрозділами ОК "Південь" з ракетно-артилерійського озброєння та авіацією за добу завдано таких втрат рашистам: 36 орків, 3 танки Т-72, реактивна система залпового вогню "Град" та автомобільна техніка.