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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль - Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець, - Генштаб ЗСУ

рф

Російські загарбники планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ із форсуванням річки Сіверський Донець.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 21 травня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася вісімдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Тривають обстріли вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках, у цілому, ситуація суттєвих змін не зазнала. Відзначається нарощування системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах.

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території білорусі.

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На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони у районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей.

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів. Противник завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Циркуни.

Найближчим часом очікується посилення угруповання військ на Харківському напрямку підрозділами зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Слов’янському напрямку агресор намагається поновити наступальні дії. Зокрема, для забезпечення форсування річки Сіверський Донець планує наведення переправи.

На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку окупанти планують відновити наступальні дії у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Зокрема, у визначеному районі спостерігається зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти здійснюють перекидання додаткових підрозділів.

На Запорізькому напрямку противник здійснював вогневе ураження наших військ.

Читайте: Окупанти на Харківщині будують переправу через Сіверський Донець, - Генштаб ЗСУ

У Маріуполі противник вживає заходів з відновлення функціонування порту. Зокрема проводить розмінування припортової інфраструктури.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій і логістичному забезпечені військ.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійських обстрілів підрозділів наших військ. Відзначається додаткове розгортання підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

Кораблі Чорноморського Флоту ворога в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Російські загарбники продовжують застосовувати тактику терору проти українського цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Зокрема, перешкоджають евакуації людей з Херсонської області на підконтрольну Україні територію та відкриттю гуманітарних коридорів для ввезення продуктів харчування, медикаментів та евакуації літніх людей, хворих та дітей.

"За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, три артилерійських системи, десять одиниць бойової броньованої техніки, три спеціальні броньовані автомобілі та шість одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ уражено два БпЛА оперативно-тактичного рівня, а зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА, крилату ракету та вразили одну ціль поки що невстановленого типу (імовірно вертоліт)", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493)


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Топ коментарі
+7
Смерть кацапам!
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21.05.2022 07:43
+6
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21.05.2022 07:59
+3
Колись таки форсують, використовуючи досвід Жюкова та Ватутіна при форсуванні Дніпра. Тобто загатять Сіверський Донець розбитою технікою та трупешниками орочого м*яса. Особливо лугандонського, яке в цьому випадку буде ерзацом чорносвитників.
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21.05.2022 08:13
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ну "удачки" им
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21.05.2022 07:35 Відповісти
Смерть кацапам!
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21.05.2022 07:43 Відповісти
Надеюсь что дожди им поменяют планы, которые будут три дня, а дальше наши раздуплятся что с ними там делать. А то орков сейчас там как кильки в банке.
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21.05.2022 07:44 Відповісти
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21.05.2022 07:59 Відповісти
Колись таки форсують, використовуючи досвід Жюкова та Ватутіна при форсуванні Дніпра. Тобто загатять Сіверський Донець розбитою технікою та трупешниками орочого м*яса. Особливо лугандонського, яке в цьому випадку буде ерзацом чорносвитників.
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21.05.2022 08:13 Відповісти
Враг проводит атакующие действия практически в течении всех 3-х месяцев войны. Это говорит о том, что Мордор обладает огромными ресурсами. Но безграничных ресурсов не бывает. Даже у самой мощной страны, они рано или поздно заканчиваются.
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21.05.2022 08:21 Відповісти
В течении 2 месяцев они атаковали лишь ракетами, в то время как войска отступали.
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21.05.2022 08:25 Відповісти
Они потратили огромное количество артиллерии. Если данные по потерям танков и прочего равны, то это потери уровня где-то десяти лет производства.
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21.05.2022 08:29 Відповісти
Мне кажется что люди не понимают какая это война масштабная и дорогая. Отчего-то её сравнивают с консервными банками, которыми воевали во Вторую Мировую, но современная техника им не ровня совсме.
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21.05.2022 08:30 Відповісти
По артиллерии РФ превосходит нас стократно примерно,по боеприпасам к ней он может воевать 10 лет только на совковых боеприпасах (союзный рассчет на 10 миллионную армию на 6 месяцев беспрерывных боевых действий,к примеру на каждый град не менее 1000 ракет) плюс мощное производство низкотехнологичных ракет и снарядов.
Так что про исчерпание ресурсов РФ это все байки Аферистовича
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21.05.2022 10:39 Відповісти
Россия буквально использует всю ту технику и бомбы, которые делал СССР, а после Россия, чтобы завоевать Европу. Плохая новость - им всё равно хватит бомб на условные страны Балтии. Ну по крайней мере пока.
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21.05.2022 08:27 Відповісти
Кацапы умеют быстро заканчивать форсирование реки, одна нога тут, другая - там, пораскинув мозгами.
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21.05.2022 08:21 Відповісти
" Им хватит бомб на условние страни Балтии" - Іван ! А сюди плюсуєш фіннів і шведів, таке твердження схоже на крилату фразу Фокса - У нас ножичков на всех вас хватит !. Як там у гімні армії орків - .... будум резать, будем бить, с кем останешся дружить. Бомб може і хватить, а де бурятів з тувинцями і на що їх "садити". Бо орди може взбунтуватись, у них закони та звичаї не християнські.
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21.05.2022 09:14 Відповісти
Я про то что несмотря на то что Россия истощила значительные запасы их еще хватит на небольшую войнушку. Но что будет в конце лета станет понятнее.
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21.05.2022 09:17 Відповісти
Так вони зараз намагаються все бiльше воювати руками українцiв з захоплених територiй пiсля примусової мобiлiзацiї пiд дулами автоматiв...
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21.05.2022 10:20 Відповісти
Так ввалите им с упреждением !!!
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21.05.2022 11:05 Відповісти
 
 