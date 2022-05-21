Речника Пентагону Кірбі призначено координатором Ради національної безпеки США

Речник Пентагону Джон Кірбі незабаром стане координатором з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на заяву Білого дому.

"Президент Джо Байден офіційно оголосив у п’ятницю, що речник Пентагону Джон Кірбі обійме нову посаду у Білому домі", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що в новій ролі Кірбі "координуватиме зусилля різних департаментів для пояснення політики США".

Зауважується, що Кірбі був одним з основних речників США під час російського вторгнення до України.

"Джон розуміє складнощі оборонної та зовнішньої політики США, тож матиме змогу репрезентувати Адміністрацію у важливих питаннях національної безпеки", - заявив з приводу призначення Джо Байден.

Відповідно до плану, Кірбі не проводитиме регулярні пресбрифінги, але доповнюватиме чинного прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.

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