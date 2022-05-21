Речника Пентагону Кірбі призначено координатором Ради національної безпеки США
Речник Пентагону Джон Кірбі незабаром стане координатором з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на заяву Білого дому.
"Президент Джо Байден офіційно оголосив у п’ятницю, що речник Пентагону Джон Кірбі обійме нову посаду у Білому домі", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що в новій ролі Кірбі "координуватиме зусилля різних департаментів для пояснення політики США".
Зауважується, що Кірбі був одним з основних речників США під час російського вторгнення до України.
"Джон розуміє складнощі оборонної та зовнішньої політики США, тож матиме змогу репрезентувати Адміністрацію у важливих питаннях національної безпеки", - заявив з приводу призначення Джо Байден.
Відповідно до плану, Кірбі не проводитиме регулярні пресбрифінги, але доповнюватиме чинного прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.
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