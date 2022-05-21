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За добу з Маріуполя до фільтраційних таборів вивезли понад 400 осіб, серед них 46 дітей, - Андрющенко

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Упродовж доби із Маріуполя вивезли 416 людей до фільтраційного табору, серед них 46 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Людей вивезли до фільтраційного табору у селі Безіменне Новоазовського району. Звідти ж після фільтрації депортовано на російську територію 512 осіб.

"Місцеспрямування із залізничного вокзалу у м. Таганрог на зараз встановлюємо. Працюємо над шляхами повернення маріупольців додому через дружні країни з Росії", – говорить Андрющенко.

Також читайте: До Росії депортували 1,3 млн українців, - Денісова

Автор: 

депортація (720) Маріуполь (3223) Андрющенко Петро (692)


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Повернути всіх депортованих українців можна тільки тотальним винищенням росіян. Росіяни розуміють свої помилки тільки коли їх ставлять до стінки
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21.05.2022 08:48 Відповісти
Росіяни починають тільки тоді задумуватися над своїми вчинками по відношенню до сусідів коли у них перед очима замаячить тотальне винищення. І зразу починають нити : А нас за що?
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21.05.2022 08:50 Відповісти
 
 