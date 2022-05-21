За добу з Маріуполя до фільтраційних таборів вивезли понад 400 осіб, серед них 46 дітей, - Андрющенко

Упродовж доби із Маріуполя вивезли 416 людей до фільтраційного табору, серед них 46 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Людей вивезли до фільтраційного табору у селі Безіменне Новоазовського району. Звідти ж після фільтрації депортовано на російську територію 512 осіб.

"Місцеспрямування із залізничного вокзалу у м. Таганрог на зараз встановлюємо. Працюємо над шляхами повернення маріупольців додому через дружні країни з Росії", – говорить Андрющенко.

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