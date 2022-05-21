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За останній тиждень в Україну завезли 29 тисяч тонн гуманітарної допомоги: продукти харчування, одяг, ліки, товари військового призначення, автомобілі, - ОП

допомога

Тільки за останній тиждень в Україну завезли 29 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Щодня через державний кордон в Україну прибувають гуманітарні вантажі.

"Загальний обсяг ввезеної допомоги по митницях - понад 360 тисяч тонн. Тільки за останній тиждень завезли 29 тисяч тонн гуманітарної допомоги, серед якої продукти харчування, одяг, ліки, товари військового призначення, меблі, автомобілі, генератори та тепловізори", - розповів Тимошенко.

Він зауважив, що "особливий пункт - бензин та дизельне пальне".

"Тільки за одну добу через Львівську митницю було доставлено майже півтори тисячі тонн палива", - поінформував заступник керівника ОП.

Також, за його словами, "як гуманітарна допомога за 17 травня оформлені 204 транспортні засоби".

"Найбільші отримувачі гуманітарної допомоги з-за кордону автомобільним транспортом - це Львівська область та місто Київ", - підкреслив Тимошенко.

Також дивіться: Ще понад 100 тонн гуманітарної допомоги зі США доставлено в Україну. ФОТО

Автор: 

Україна (5862) гуманітарна допомога (989)


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Топ коментарі
+6
Хтось вже, пускаючи слину, шалено потирає загребущі злодійські лапи-руки
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21.05.2022 08:07
+6
Туди, де ця допомога конче необхідна, майже не поступає. Запорізька та Херсонська області з перших днів війни в окупації та облозі. Доходять лише якісь крихти завдяки найвідчайдушнішим простим волонтерам, що по 3-4 дні стоять у пеклі черг в степах.
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21.05.2022 08:11
+5
А слабо написати скiльки ВЖЕ вкрали i скiльки планують вкрасти? Колись хати не закривались на замки, прийшла росiя, навчила всього - красти, насилувать, брехать, матюкатися.
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21.05.2022 08:12
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Хтось вже, пускаючи слину, шалено потирає загребущі злодійські лапи-руки
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21.05.2022 08:07 Відповісти
Туди, де ця допомога конче необхідна, майже не поступає. Запорізька та Херсонська області з перших днів війни в окупації та облозі. Доходять лише якісь крихти завдяки найвідчайдушнішим простим волонтерам, що по 3-4 дні стоять у пеклі черг в степах.
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21.05.2022 08:11 Відповісти
А слабо написати скiльки ВЖЕ вкрали i скiльки планують вкрасти? Колись хати не закривались на замки, прийшла росiя, навчила всього - красти, насилувать, брехать, матюкатися.
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21.05.2022 08:12 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1527559209474215936 https://twitter.com/i/status/1527559209474215936
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21.05.2022 09:29 Відповісти
https://twitter.com/Bykvu/status/1527535986464497664/photo/1
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21.05.2022 09:30 Відповісти
Це вже бізнес на крові чі ще ні?
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21.05.2022 08:17 Відповісти
--дивні діла твої господи ..---а може його і нема?
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21.05.2022 08:45 Відповісти
Воно,оце ненажерливе телятко кірюша в своєму розумі,що пише де та куди везуть пальне?А я одяг який ексклюзив від модельєрів?А авто"порш", "мазєраті" та " мак ларени"?Ці "кірюши"," давіди" та "андрюши",з початку дії АФЕРИСТСЬКОГО закону для нульового размитнення авто,якби для ЗСУ,вже ввези більше 76 000 авто ... А на фронті проблеми з вивезенням поранених.Чому цей пок....ьок не пояснює як так сталося.Воно крало на " великому ...." буде красти і на цих постачаннях.Аферою на АВТО вони показали свою справжню сутність.
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21.05.2022 09:10 Відповісти
Клондайк . Всё украсть невозможно , но стремиться надо .
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21.05.2022 09:25 Відповісти
Місто Київ найбільший отримувач гумдопомоги? Серйозно??! Де найменше біженців на м2 і на кількість населення, де найбільший бюджет і найбільша кількість багатіїв!!! Суки!!!!
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21.05.2022 09:52 Відповісти
Скільки кіл гуманітарка-волонтери-склади ЗСУ-волонтери пройде це все, поки досягне фронту?
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21.05.2022 10:51 Відповісти
На фронт гуманитарки идет много,постоянно встречаю бусики волонтеров.
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21.05.2022 13:32 Відповісти
І це в той час,коли місцеві органи влади розповідають про те, що склади пусті, що допомога з закордону майже не надходить. Люди, що проживають у Львівськіх областях як переселенці харчуються переважно тим, що дають місцеві жителі. Позор!!
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21.05.2022 23:49 Відповісти
 
 