За останній тиждень в Україну завезли 29 тисяч тонн гуманітарної допомоги: продукти харчування, одяг, ліки, товари військового призначення, автомобілі, - ОП

Тільки за останній тиждень в Україну завезли 29 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Щодня через державний кордон в Україну прибувають гуманітарні вантажі.

"Загальний обсяг ввезеної допомоги по митницях - понад 360 тисяч тонн. Тільки за останній тиждень завезли 29 тисяч тонн гуманітарної допомоги, серед якої продукти харчування, одяг, ліки, товари військового призначення, меблі, автомобілі, генератори та тепловізори", - розповів Тимошенко.

Він зауважив, що "особливий пункт - бензин та дизельне пальне".

"Тільки за одну добу через Львівську митницю було доставлено майже півтори тисячі тонн палива", - поінформував заступник керівника ОП.

Також, за його словами, "як гуманітарна допомога за 17 травня оформлені 204 транспортні засоби".

"Найбільші отримувачі гуманітарної допомоги з-за кордону автомобільним транспортом - це Львівська область та місто Київ", - підкреслив Тимошенко.

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