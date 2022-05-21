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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна арештувала активів Росії та Білорусі більш як на 30 мільярдів гривень

гроші

Загальна вартість активів Росії та Білорусі, на які Бюро економічної безпеки України (БЕБ) наклало арешт, становить понад 30 мільярдів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник під час зустрічі з представниками Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні (EUAM), повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, метою зустрічі було обговорення актуальних питань діяльності БЕБ в умовах війни, поточний стан розбудови органу, бачення роботи БЕБ після завершення війни, зокрема, щодо захисту коштів ЄС, направлених на підтримку нашої держави (міжнародної технічної допомоги) та подальша взаємодія КМЕС та БЕБ.

Вадим Мельник серед пріоритетних напрямів діяльності Бюро відзначив розслідування злочинів, де задіяні активи країни агресора.

"Загальна вартість активів Росії та Білорусі, на які БЕБ забезпечило накладення арешту, становить понад 30 млрд грн. І це лише початок", - сказав Мельник.

Читайте: Україна націоналізує 400 залізничних вагонів з Росії та Білорусі

Автор: 

арешт (2520) Білорусь (7923) росія (64926) Бюро економічної безпеки (608) актив (237)


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Топ коментарі
+10
Тридцять мільярдів гривень?
Щось мало.
Має бути мінімум 30 млрд доларів
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21.05.2022 08:20
+6
Америка виділила Україні 40 млрд доларів і поставила трьох контролерів, якщо так можна висловитися, щоб вони контролювали як ці мільярди розподілятимуться, куди, кому і навіщо. Добре було б якби і на ці конфісковані гроші Європа якимось чином призначила контролюючих людей. Якщо ж ні- ці гроші розчиняться у повітрі, і концiв не знайдеш.
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21.05.2022 08:20
+6
Саме так. Чомусь нам намагаються подати лише вагончики та два банки, "забуваючи" про обл та газ енерго, нафтодобичу, заводи...
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21.05.2022 09:15
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Тридцять мільярдів гривень?
Щось мало.
Має бути мінімум 30 млрд доларів
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21.05.2022 08:20 Відповісти
Саме так. Чомусь нам намагаються подати лише вагончики та два банки, "забуваючи" про обл та газ енерго, нафтодобичу, заводи...
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21.05.2022 09:15 Відповісти
Америка виділила Україні 40 млрд доларів і поставила трьох контролерів, якщо так можна висловитися, щоб вони контролювали як ці мільярди розподілятимуться, куди, кому і навіщо. Добре було б якби і на ці конфісковані гроші Європа якимось чином призначила контролюючих людей. Якщо ж ні- ці гроші розчиняться у повітрі, і концiв не знайдеш.
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21.05.2022 08:20 Відповісти
Поремонтують дороги.
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21.05.2022 08:29 Відповісти
Я знаю ,якого контролера треба ставити,щоб не крали--з сокирою і по руках
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21.05.2022 08:39 Відповісти
Бене Коломойскому на карманные расходы в утешение за разбитый в Кременчуге НПЗ...
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21.05.2022 08:36 Відповісти
лебідь, рак і щука. І всі щось шукають, накладають арешти. Беби, орли ********, Венедиктова, Мінюст. А реєстр склали ? Чи вже повернули взад ? Он Ярославського перевіряють, що допомагав Лужнікам у бізнесі в Україні. Ха-ха-ха. Тільки лінивий не знає, що Ярославський і Гінер "виросли" в Харкові в одному дворі. І тут "силовики" безсилі, і бабок не зрубають і все залишиться як є.
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21.05.2022 08:56 Відповісти
Всего?
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21.05.2022 09:07 Відповісти
Имитация бурной деятельности и не более. Как и всех "зелёных" структур.
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21.05.2022 09:34 Відповісти
Так мало?
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21.05.2022 10:02 Відповісти
арешт то добре але треба ефективно все використати
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21.05.2022 10:10 Відповісти
Отже, 1% кацапського майна в Україні заарештовано
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21.05.2022 10:53 Відповісти
Коломойському навіть не вистачить
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21.05.2022 11:30 Відповісти
Це дріб'язок..1 млрд.дол -це збитки, які рашисти роблять Україні за один день війни!
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21.05.2022 12:04 Відповісти
так потрібно конфісковувати, а то від світу вимагаємо передати заморожені активи, а самі возимося. Потрібно швидше працювати!
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21.05.2022 12:27 Відповісти
 
 