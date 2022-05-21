Україна арештувала активів Росії та Білорусі більш як на 30 мільярдів гривень

Загальна вартість активів Росії та Білорусі, на які Бюро економічної безпеки України (БЕБ) наклало арешт, становить понад 30 мільярдів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник під час зустрічі з представниками Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні (EUAM), повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, метою зустрічі було обговорення актуальних питань діяльності БЕБ в умовах війни, поточний стан розбудови органу, бачення роботи БЕБ після завершення війни, зокрема, щодо захисту коштів ЄС, направлених на підтримку нашої держави (міжнародної технічної допомоги) та подальша взаємодія КМЕС та БЕБ.

Вадим Мельник серед пріоритетних напрямів діяльності Бюро відзначив розслідування злочинів, де задіяні активи країни агресора.

"Загальна вартість активів Росії та Білорусі, на які БЕБ забезпечило накладення арешту, становить понад 30 млрд грн. І це лише початок", - сказав Мельник.

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