За стандартами НАТО варто озброїти не тільки Україну, а й Молдову, - глава МЗС Великої Британії Трасс
Інші держави, для яких існує загроза з боку Росії, також варто озброїти за стандартами НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це заявила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.
За словами міністерки, перехід ЗСУ на західні калібри відповідає концепції "стримування шляхом недопущення".
"Це стосується й інших вразливих держав, таких як Молдова. Оскільки загроза з боку Росії ширша, ми повинні переконатися, що вони також оснащені за стандартами НАТО", - пояснила Трасс.
"Путін чітко заявив про свої амбіції створити велику Росію. І те, що його спроби захопити Київ не увінчалися успіхом, не означає, що він відмовився від цих амбіцій", - додала глава МЗС.
Топ коментарі
+12 игор ємець
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Але надати їм трактори-тягачі і місткі авто підвищеної прохідності необхідно - будь який ворог без військової техніки і озброєння залишиться.
Хай у Молдови малі сили, але нам навіть їхніх 10000 військ для допомоги в розгромі кацапів зовсім були б не лишніми.
Або разом, або самі ми однаково змушені розгромити кишку ПМР і це скоро станеться
кого озброїти??ПНР??
а дальше можно будет уже контролировать пару мостов и Дубоссарскую ГЭС.
ЭЛЕКТОРАТ Рашизма в Молдове
Север - Украинцы
Восток - Приднестровцы (65% - русские и украинцы)
Юг - Гагаузы, болгары