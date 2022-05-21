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Новини Війна
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За стандартами НАТО варто озброїти не тільки Україну, а й Молдову, - глава МЗС Великої Британії Трасс

трасс,ліз

Інші держави, для яких існує загроза з боку Росії, також варто озброїти за стандартами НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це заявила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

За словами міністерки, перехід ЗСУ на західні калібри відповідає концепції "стримування шляхом недопущення".

"Це стосується й інших вразливих держав, таких як Молдова. Оскільки загроза з боку Росії ширша, ми повинні переконатися, що вони також оснащені за стандартами НАТО", - пояснила Трасс.

"Путін чітко заявив про свої амбіції створити велику Росію. І те, що його спроби захопити Київ не увінчалися успіхом, не означає, що він відмовився від цих амбіцій", - додала глава МЗС.

Також читайте: "Ми не зупинимося, поки Україна не переможе": Велика Британія запровадила нові санкції проти російських авіакомпаній

Автор: 

Молдова (2063) НАТО (6423) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+12
не варто озброювати тих, хто не здатний воювати та боронити свою країну
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21.05.2022 08:43
+8
Здатність Молдови ми не знаємо, так само як і не знали здатність України до 2014 року. А нашу в нашу здатність не бути розгромленими за 3 дня кацапами до 22 року в світі ніхто не вірив, так само не вірили в здатність фінів втриматись у війні 1940 року.
Хай у Молдови малі сили, але нам навіть їхніх 10000 військ для допомоги в розгромі кацапів зовсім були б не лишніми.
Або разом, або самі ми однаково змушені розгромити кишку ПМР і це скоро станеться
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21.05.2022 09:28
+7
Щоб озброюватиМолдову, треба спочатку щоб Молдова ліквідувала ПМР інакше буде як у Афгані, здадуть ******* зброю кацапам
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21.05.2022 09:13
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не варто озброювати тих, хто не здатний воювати та боронити свою країну
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21.05.2022 08:43 Відповісти
Воювати може і не дуже.....
Але надати їм трактори-тягачі і місткі авто підвищеної прохідності необхідно - будь який ворог без військової техніки і озброєння залишиться.
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21.05.2022 09:00 Відповісти
Здатність Молдови ми не знаємо, так само як і не знали здатність України до 2014 року. А нашу в нашу здатність не бути розгромленими за 3 дня кацапами до 22 року в світі ніхто не вірив, так само не вірили в здатність фінів втриматись у війні 1940 року.
Хай у Молдови малі сили, але нам навіть їхніх 10000 військ для допомоги в розгромі кацапів зовсім були б не лишніми.
Або разом, або самі ми однаково змушені розгромити кишку ПМР і це скоро станеться
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21.05.2022 09:28 Відповісти
так в Молдови під боком Румунія,країна НАТО...то нехай вчать..але дивлячись як фліртував Макрон з Санду..то все обійдеть -дзвінками по телефону Це просто секс..Санду і Макрон "Спільна заява з пані Майєю САНДУ, президентом Молдови" https://www.youtube.com/watch?v=vFTw7d5WzU4
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21.05.2022 08:51 Відповісти
В нього вдома бабця, його можна зрозуміти)))
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21.05.2022 08:56 Відповісти
Та там 50% ватанів
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21.05.2022 08:52 Відповісти
Молдавия --веселая страна..этнос... украинцы по численности № 1 да -да... а потом молдоване № 2 а потом еще и гагаузы- те еще конченные "промосковские куртизанки" .. и русские...
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21.05.2022 09:07 Відповісти
Чел, на коми податок ввели?
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21.05.2022 09:55 Відповісти
Зрозумів тільки що гагаузи і русня кончені жителі Молдови😀
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21.05.2022 09:59 Відповісти
Ты бы не позорился хотя бы. У них 3/4 молдаван, остальных 1/4. То что ты пишешь это ПМР.
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21.05.2022 12:08 Відповісти
кого там вооружать. Вся армия Молдовы, ВСЯ = четыре бригады и 11 тыс. человек. включая писарей, секретарей и поваров. Молдова даже разжиревших сепаров из ПМР побаивается
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21.05.2022 08:59 Відповісти
насміхаєтесь??
кого озброїти??ПНР??
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21.05.2022 09:04 Відповісти
Майбутня Тетчер N2. Єдине в чому вона посилається, так це в намірах Путіна. Там в планах не тільки відновлення імперії, а і Ялта-2, тобто захоплення як мінімум сфери впливу над східною Європою. Легко уявити скільки мільйонів жертв буде це коштувати, в разі реалізації цих планів
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21.05.2022 09:12 Відповісти
помиляєтеся
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21.05.2022 09:13 Відповісти
Щоб озброюватиМолдову, треба спочатку щоб Молдова ліквідувала ПМР інакше буде як у Афгані, здадуть ******* зброю кацапам
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21.05.2022 09:13 Відповісти
Краще озброєння давайте Україні і беріть в усі цевілізовані союзи. І Україна легко може стати гарантом безпеки Молдови, та нам буде спокійніше. А ще, допоможіть нам позбавитися під корінь від дермаків, подоляків та інших. І будете мати міцний форпост на сході Європи для оборони від ординців на кілька століть, а може і тисячоліть.
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21.05.2022 09:24 Відповісти
Відносно позбавлення України від кремлівських гнид ,це суто справа українців !!!)))
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21.05.2022 09:42 Відповісти
для начала пусть кацапоидов хотя бы с правого берега Днестра выгонят.
а дальше можно будет уже контролировать пару мостов и Дубоссарскую ГЭС.
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21.05.2022 09:25 Відповісти
Вони ще комуністів вибирають, то вся зброю може бути небажано де.
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21.05.2022 09:32 Відповісти
А де їхня армія? Чи Санду будете озброювати? У Молдові, нажаль, кацапів майже стільки скільки молдаван. У Кішеневі їх 70%. Та й взагалі, як вони не хочуть воювати, зброя їм баласт.
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21.05.2022 10:13 Відповісти
не надо ля-ля... в Молдове за Путлера и рашистов ВСЕ кроме молдаван:

ЭЛЕКТОРАТ Рашизма в Молдове
Север - Украинцы
Восток - Приднестровцы (65% - русские и украинцы)
Юг - Гагаузы, болгары

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23.05.2022 19:00 Відповісти
І Монголію. І зараз я не шуткував
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21.05.2022 18:53 Відповісти
 
 