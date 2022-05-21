За стандартами НАТО варто озброїти не тільки Україну, а й Молдову, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Інші держави, для яких існує загроза з боку Росії, також варто озброїти за стандартами НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це заявила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

За словами міністерки, перехід ЗСУ на західні калібри відповідає концепції "стримування шляхом недопущення".

"Це стосується й інших вразливих держав, таких як Молдова. Оскільки загроза з боку Росії ширша, ми повинні переконатися, що вони також оснащені за стандартами НАТО", - пояснила Трасс.

"Путін чітко заявив про свої амбіції створити велику Росію. І те, що його спроби захопити Київ не увінчалися успіхом, не означає, що він відмовився від цих амбіцій", - додала глава МЗС.

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