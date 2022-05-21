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Новини Війна
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Сьогодні буде відкрито зелений коридор для тих, хто бажає виїхати на окуповану Росією територію, - Запорізька ОВА

луганщина,евакуація

Сьогодні у Запорізькій області відкривають зелений коридор для громадян, які бажають виїхати на окуповану територію.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"З 10.00 до 15.00 відкриваємо зелений коридор для громадян, які виявили бажання виїхати на територію підконтрольну противникові в районі с. Кам'янське.

У разі зміни безпекової ситуації коридор буде закрито.", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рятувальники в Енергодарі, які вийшли на протест, заслуговують на підтримку від усіх нас, - Зеленський

Автор: 

Запоріжжя (2258) Енергодар (263)


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Топ коментарі
+20
Без права возвращения, надеюсь?
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21.05.2022 08:54
+18
Ні. Багато хто їде по гуманітарним потребам.
Наприклад особисто поїхати та вивезти своїх рідних. А ще комусь треба передати необхідні ліки.
Там тисячі обґрунтованих підстав.
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21.05.2022 09:09
+17
Після спілкування з Маріупольскою ватою... Вони до сих пір кохають Росію. От кохають, і все. Навіть ті, у кого померли батьки під бомбардуваннями, навіть ті, хто тримав розірваних російським снарядом дітей на руках. Так, вони знають, що росіяни розбомбили драмтеатр з жінками і дітьми і там не було ніяких військових взагалі. Тим не менш, Росія в них не винна. От і все. Винна Україна, наш уряд і мер Маріуполя. Бо вони, по їхньому, мали бистро здати Маріуполь і не пручатися, а Росія, ну наче й не винна, що бомбила Маріуполь. Вони кончені. Але пля, чому вони приїхали сюди, в Київ, чому не в Росію?. Їм Раша навіть обіцяє гроші на посєлєніє на ДС. Ну от чому?!!!
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21.05.2022 09:37
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Без права возвращения, надеюсь?
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21.05.2022 08:54 Відповісти
Ні. Багато хто їде по гуманітарним потребам.
Наприклад особисто поїхати та вивезти своїх рідних. А ще комусь треба передати необхідні ліки.
Там тисячі обґрунтованих підстав.
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21.05.2022 09:09 Відповісти
А яким чином, як ви вважаєте, крихти необхідних ліків попадають в Енергодар? Інсулін, ліки для щитоподібної залози, наприклад?!
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21.05.2022 09:11 Відповісти
я б теж хотів на це надіятись. А ще мене бісить оця дурня типу "ліки повезли рідним, провідати поїхали"... Люди, яке на...й провідати? Ви в своєму розумі? Війна з орками іде!!!
Ану, чи зможе туди поїхати людина, та що За Україну?
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21.05.2022 09:34 Відповісти
Ви з якої тополі впали?! Нічого, що це дорога до Запорізької атомної, наприклад, де все місто в заручниках?! Місто 50000, де потрібні ліки, харчування, а гумконвою від держави не було від слова НІХЄРАНІРАЗУ?!
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21.05.2022 10:22 Відповісти
Гумконвою? Від нашої держави окупантам? - А може ще вам і ключ от квартіри, гдє дєньгі лєжат? Люди!!!! Просніться! Війна іде.
З кацапськими підарасами можна лише домовлятись про обмін полоненими при можливості або про те, щоб витягти наших цивільних з тимчасово окупованих територій в обмін на виїзд нашої вати на чємодан-вокзал-окуповані території(тимчасово)-расєя(навсєгда)
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21.05.2022 10:31 Відповісти
****, культурні слів залишилось - нам як жити?! Та ще "надійно та стабільно виробляти електроенергію на благо України, тримати радіаційний фон на рівні природнього", щоб розумники як ти мали інтернет та електрику?! Все більше жалю, що коли вони хєрачили, не розхєрачили блок. Нам пох, ми б швидко та безболісно померли, а Європі всій - ото було-б смачненько!
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21.05.2022 10:35 Відповісти
Не старайтесь, он не поймёт!И к тому же,ваш комментарий могут удалить!У меня тоже родители на таблетках и там где они находятся(это Украина)закрыты все аптеки,нет ничего!
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21.05.2022 10:44 Відповісти
Помогай Вам и родным,Господь! 🙏🙏🙏
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21.05.2022 12:53 Відповісти
Не надейтесь на взаимопонимание от патриотов на зарплате. Они не понимают, что на оккупированной территории у кого-то осталась старенькая мама, которая требует помощи, у кого-то родственник, больной диабетом, нуждающийся в инсулине, и еще может быть куча причин. Тем более, что Каменка оккупирована, надеюсь, временно.
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21.05.2022 10:45 Відповісти
Слухай, це через таких як ти і тобі подібних "з родствєннікамі больнимі діабетом" у нас іде війна. Вам, какаяразніца, хто буде вас убивати, чи Гітлер чи Путін, лішбинєбиловайни.
Мій двоюрідний брат з Мерефи(Харків) пару років назад переїхав в Бахмут, щоб підтримати і допомогти своїй матері. На подяку від неї з початком війни він отримав фактично прокльони від вижившої з розуму старої маразматички, яка сидить на кацапських кісєльвих і їй теж какаяразніца, кинула її рідня, чи ні. Зараз брат в теробороні Бахмута, з ним абсолютно нема ніякого звязку.
Мій рідний брат з початку війни воює проти кацапів, в 14-15 році теж воював. Без нього зараз я сам з батьком веду наше спільне господарство. Якщо тобі потрібна зарплата, я можу тобі це організувати. Хоча, думаю, кацапи тобі заплатять більше.
А з Камєнкою можеш попрощатись, з таким підходом ми нічого не відвоюємо. Покорітєсь ***** і будєт мір во всьом мірє... руzzкій мір
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21.05.2022 13:56 Відповісти
Мій брат й зараз захищає. Я гроші збираю, за які волонтери купують нашим хлопцям труси, шкарпетки та ортопедичні устілки. А в чоловіка - діабет! Не вам мені розповідати як треба жити
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21.05.2022 18:42 Відповісти
Вибачте, що Вас образив. Мені прикро, але в більшості випадків туди шастають не для порятунку людей, тому й така реакція. Тримайтесь. Ще раз вибачте.
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21.05.2022 21:17 Відповісти
Норм. Отже, своєї мети я вже досягла - я до когось достукалась. Наші люди, так само, як й Херсонці, по 3-4 дні в полі ночують. Щоб дітей вивезти. А чоловіки потім повертаються на роботу. Тому що треба працювати, зарплатню отримувати, податки платити, батькам допомагати, які, пардон, "падають на сраку - тут моя земля, тут моя дача, я нікуди звідси не поїду, тут мене й поховають", а що головне - щоб не було ядерної катастрофи. Тому що якщо зварювальник не заварить трубопровід пари високого тиску у турбінному відділенні - буде БАХ, якщо вчасно не вивантажити відпрацьоване ядерне паливо - буде БАХ, якщо порушиться робота системи охолодження реактора у гідроцеху - буде БАХ, а ще у гідроцеху, щоб пруд охолоджувач із шандорами не замулювалось обладнання вирощують гідробіонтів - рибу, що поїдає водорості... Ви уявіть як одне з іншим зав'язано. А зміни, що працюють 24/7 треба годувати, а ще прибирати за купою чоловіків у туалетах..
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21.05.2022 22:02 Відповісти
Ми величезний та складний мурашник, єдине завдання якого - щоб в Україні було світло. Щоб працювали бойлери, плити, холодильники, кондиціонери, роутери, кавоварки... Запорізька атомна виробляє 60 відсотків всієї атомної енергетики, яка, в свою чергу становить 70 відсотків всієї електроенергії країни.
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21.05.2022 22:09 Відповісти
Галочка, я Вас понимаю! У меня сын 2 группы инвалидности и есть лекарства, без
которых он НЕ МОЖЕТ обходится... Это хорошо,что в середине февраля, на всякий случай,
купили побольше нужных сыну лекарств...Мы были заблокированы больше месяца (Сумы)...
Так что и я, без сына, поехала бы к врагу за лекарствами для него... Мы не имеем права
кого-то осуждать,не побывав в их ситуации...

"Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого говори ему, что ты знаешь, как правильно жить." - Далай-лама XIV
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21.05.2022 12:49 Відповісти
Я б в жодному разi не поiхала, але е одне важливе "Але".... У мого сина iнвалiднiсть
2 групи i е лiки, що син НЕ МОЖЕ без них обходитись...В серединi лютого ми запаслись
лiками на всякий випадок i це менi допомогло уникнути психоза iз-за нестачi лiкiв...
Ми були бiльше мiсяця в облозi (Суми)...Так що я (без сина)поiхала б i до ворога в разi потреби. Тому я не звинувачую тих людей за такiй крок, ми не знаемо всiх обставин...🤔
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21.05.2022 12:36 Відповісти
"Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого говори ему, что ты знаешь, как правильно жить." - Далай-лама 14-й
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21.05.2022 12:51 Відповісти
????!!!!!
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21.05.2022 08:54 Відповісти
Серйозно? Що відбувається, взагалі?
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21.05.2022 08:56 Відповісти
У любій демократичный країні має бути право вибору...
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21.05.2022 09:01 Відповісти
Что происходит? Почему они туда едут? Разве там не опасно?
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21.05.2022 08:57 Відповісти
Вероятно, это те, которые жаждут "руццкава мира".
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21.05.2022 09:00 Відповісти
Так, або той, хто везе знеболююче раковому хворому, що вже не транспортабельний, інсулін, L-тіроксін для щитоподібної залози... Ліки для зниження тиску, дитяче харчування, щоб люди могли протриматись, не принижуватись, беручи подачок від орків, щоб дочекатись визволення... Подумайте про це.
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21.05.2022 09:34 Відповісти
Фантазер ,ще фізіологічні потреби згадай , їдуть потенційні колаборанти .
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21.05.2022 09:40 Відповісти
Что там передавать-дорога в Крым открыта и все там дешевле,чем у нас.
Многие сейчас туда ездят скупляться
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21.05.2022 10:20 Відповісти
А ти знаєш що за ситуацію на окупованій території відповідальність несе саме окупант, а не Україна?!!!
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19.08.2022 19:41 Відповісти
Это равносильно тому, чтобы стремиться попасть в концлагерь...чтобы передать лекарства или встретиться с родственниками с риском остаться в этом концлагере навсегда. Выбирайте!
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21.05.2022 11:37 Відповісти
"Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого говори ему, что ты знаешь, как правильно жить." - Далай-лама XIV
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21.05.2022 12:55 Відповісти
Мужиков там быстро переоденут в болотную хформу и вернут назад как мясо.
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21.05.2022 08:58 Відповісти
да уж несколько странно мягко говоря.... читаем в Газете Правда---1942 год-- открывается коридор для граждан СССР желающих съездить на оккупированную территорию Германией... это что то напоминает--- не стрелять! там наши люди! это повстанцы Донбассу! гражданский конфликт! надо посмотреть в глаза глубоко как можно!
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21.05.2022 08:59 Відповісти
З різних причин люди їдуть. Є ті, що чекали асвабадітєлєй, але ще в перший день війни обісралися і втекли в Буковель, ось тепер їдуть возз'єднатися з хрюським міром. А є ті, хто забрати когось їде, допомогу везе - продукти, ліки.
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21.05.2022 09:00 Відповісти
Пір"їну в сраку в попутного вітру.
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21.05.2022 09:02 Відповісти
"Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого говори ему, что ты знаешь, как правильно жить." - Далай-лама 14-й
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21.05.2022 12:56 Відповісти
"Хтось" у владі дуже хоче зафіксувати поточне положення "лінії зіткнення".
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21.05.2022 09:02 Відповісти
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21.05.2022 09:03 Відповісти
А отсюда,как результат и диверсанты,и разведчики
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21.05.2022 09:40 Відповісти
Нахіба? Я ще можу якось, з застереженнями, сприйняти індивідуальні причини конкретної людини, а от нахіба це немитій. Як не крути, але це потребує від неї певних заходів і певних видатків. ЯКИЙ ЇЇ ІНТЕРЕС?
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21.05.2022 09:05 Відповісти
Всі на форумі мислять дуже категорично. Але в пересічних мешканців є і свої, хай невеличкі, але для них необхідні справи.
Ну виїхали бігом - але все затягнулось....
Хто їи картоплю, кукурудзу посапає? Хто перчики полиє? - От і їдуть/йдуть.
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21.05.2022 09:06 Відповісти
получили пенсии на "неоккуп.тер." - теперь едут назад с наличкой
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21.05.2022 09:06 Відповісти
,,Так це вже було!,, Тепер маємо мільйони мерзоти у т.з. дирляндії,яка зі зброєю у руках намагається знищити нашу державу.
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21.05.2022 10:22 Відповісти
Це чергова перемога Зє?
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21.05.2022 09:07 Відповісти
Цікаво,а бажаючих багато ? Чи це ті хто тікає від війни з метою пересидіти ?
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21.05.2022 09:13 Відповісти
Бляха, люди, ви собі уявляєте, що якщо в людей немає власного транспорту, то лише завдяки волонтерам та перевізникам є змога вирватись з окупованої території?! Жодної автівки, фури з допомогою не було ЖОДНОГО РАЗУ. Люди тижнями чекають чергу на виїзд, а щоб їх хтось вивіз, водій повинен повернутись на окуповану територію!!! Ви всі живете у якійсь паралельній реальності, здається... Не стріляють, не в окупації - наче й немає війни, так?!
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21.05.2022 09:16 Відповісти
так то виїзд на окуповану територію,а не з окупованої території. Ну а проте щоб хтось їх вивіз,то повинна влада вирішувати,як це зробити. Люди і так багато своїх грошей віддали на армію і не мають змоги за власний рахунок забирати людей.
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21.05.2022 10:02 Відповісти
Влада вирішила лише один раз - коли нас злила. А ми, ідіоти, все ще сподіваємось на визволення... Але з такими доброзичливими коментами, як тут, бачу чудово, ким нас вважають. А уявіть - Енергодар встав та виїхав. Запорізькою атомною ніхто не управляє, не лагодить трубопроводи охолодження реактора, не очищує хімреагентами воду, не контролює рівень радіації... Через скільки тижнів станеться ядерна катастрофа?
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21.05.2022 10:42 Відповісти
Вас важають тими хто ви є.Не більш не меньш.На таких я с 14 року ой як надивився.А зараз всі ті шастающії,не моя війна,в мене особливі причини и інші хітрожопі воюють проти нас.Ось і все,ось і все.
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21.05.2022 11:50 Відповісти
С этого начинается конформизм. У меня там собака, огород, цветы не политы, окна не помыты. А через полгода паспорта с курицей, а в следующем году под ружье и убивать украинцев. Кто этого не понимает, тот является мобресурсом русни в войне против Украины.
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21.05.2022 12:54 Відповісти
Знаєш, саме так я колись казала про тих, хто на окупованих з 2014. Тепер я на їх місці. Не дай Бог вам відчути всю безвихідь, як ми зараз. Тому що нас в дури кинули всі, а потім ще такі розумнички поливають ненавистю. Я своїх всіх вивезла, кого змогла. Про те, що наше життя скінчилось - всім пох.. Вам лише шашками махати. А краще йти з кулеметом нас визволяти. Нє, сцикотно?! Краще на дивані казати "оні самі віноватіє"?! Кажу, коли в нас не стане терпіння, світ отримає Чорнобиль*3. Тоді всі відчуєте що воно таке
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21.05.2022 17:07 Відповісти
Знаешь, я бросил все в Донецке в 2014-м и выехал оттуда. Пришлось начинать почти с нуля. И вот спустя 8 лет, быдло, которое там осталось, типа "какая разница, хуже не будет" теперь свезено в поля для атаки на мой мой новый город, жизнь в котором уже была отлажена. Не думайте, что оставаясь в оккупации, вы сможете избежать подобного. Ваших мужей будут брать за шкирку на улицах и гнать на убой на соседние области Украины.
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21.05.2022 17:59 Відповісти
Я вас при этом нисколько не осуждаю. У всех свои жизненные обстоятельства. Но с моей точки зрения, жить под русней, это добровольно предавать насилию свою душу и сознание. Их мир людоедский. Их пропаганда растлевает. Будете в этом вариться, постепенно придете к согласию с их нарративами.
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21.05.2022 18:04 Відповісти
Я своїх вивезла. Але, атомна станція, розумієте, що русня не випускає атомників за межі міста?! Ми ЗАРУЧНИКИ!!!!
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21.05.2022 18:26 Відповісти
Останній евакуаційний автобус з Енергодару був 24.03. надалі виїзд на свій страх, ризик, власним коштом. Тож шукають перевізників, вмолюють взяти з собою в автівку знайомих, а в когось лежачі батьки, яких не покинеш, а ліки їм конче потрібні ЗНЕБОЛЮЮЧІ!! Ви хоч розумієте, що не працюють магазини - лише перекупи з Криму з багажника продають, не працюють аптеки - взагалі... А якщо перекрити й цей останній струмок надії, де людям там подітись?! Ми теж є, ми жити хочемо, ми дочекатись ЗСУ хочемо! На нас й так тиснуть на атомників... Походіть на допити ФСБ на роботі... А з міста оперативний персонал, що керує реакторами, орки не випускають...
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21.05.2022 09:23 Відповісти
Вам не позаздриш і це факт. Тримайтесь і бережіть себе.
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21.05.2022 10:09 Відповісти
Это получается люди хотят ехать в депрессивные регионы ?На Магадан и Туву?Бурятию и Норильск??Совсем обезбашенные.!!!!!
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21.05.2022 09:26 Відповісти
это их право, их выбор. тем лучше для Украины - меньше коллаборантов, больше сознательных граждан Украины.
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21.05.2022 09:34 Відповісти
Их право быть мобилизированным в оккупационную армию, или как минимум, сосуществовать с ними, платить налоги и создавать картинку для будущих рыфырендумов. Такие права.
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21.05.2022 12:55 Відповісти
Україна навряд чи багато від цього втратить - навпаки, лишиться більше свідомих громадян. а так - виїжджають з різних причин, в кожного свої обставини.
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21.05.2022 09:36 Відповісти
Після спілкування з Маріупольскою ватою... Вони до сих пір кохають Росію. От кохають, і все. Навіть ті, у кого померли батьки під бомбардуваннями, навіть ті, хто тримав розірваних російським снарядом дітей на руках. Так, вони знають, що росіяни розбомбили драмтеатр з жінками і дітьми і там не було ніяких військових взагалі. Тим не менш, Росія в них не винна. От і все. Винна Україна, наш уряд і мер Маріуполя. Бо вони, по їхньому, мали бистро здати Маріуполь і не пручатися, а Росія, ну наче й не винна, що бомбила Маріуполь. Вони кончені. Але пля, чому вони приїхали сюди, в Київ, чому не в Росію?. Їм Раша навіть обіцяє гроші на посєлєніє на ДС. Ну от чому?!!!
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21.05.2022 09:37 Відповісти
так. Ваші слова на 100 % вірні. Як вони ******* казати йдіть в чисте поле і там воюйте,а нас не чіпайте і у всьому винна Україна.
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21.05.2022 10:13 Відповісти
Скоро в рабZейский концлагерь будет очередь...типа в мавзолей чЛенина

..
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21.05.2022 09:38 Відповісти
Да я тоже куею с этих можновладцев:представьте в 1941 году в разгар второй Мировой чел из СССР решил поехать в концлагерь Освенцим передать дяде лекарства...
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21.05.2022 10:22 Відповісти
ти ще уяви як німці випускають з заводу скажемо так *Маріуполь-сталь *( комуністів, і залишають їх потім вживих... як нічого й не було, ніякох війни.
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21.05.2022 10:31 Відповісти
Читаю всі коменти дуже розумних.. Люди, я сподіваюсь, що ви ніколи не опинитесь в нашій ситуації. Що у вас не буде гаснути на руках дитина, тому що немає інсуліну, що сіль по 80 гривень за готівку, якої ніде немає, що щоб отримати готівку, треба 10-15% віддати баригам з Криму...Тому що вас боронять, вам роздавали у Києвах та Львовах зброю на вулицях. А нас злили, залишили без захисту військових та землі та в повітрі, та ще й всю ніч атомку розстрілювали з гармат. А тепер щодня морально гвалтують...
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21.05.2022 10:28 Відповісти
Я вас розумію. Ви не винні , що місто, де ви проживаєте, так швидко, без бою, опинилося під оккупацією. Але з досвіду моїх близьких родичів з Донецька мушу сказати, що проукраїнським людям бути довго в такій ситуації ну майже неможливо. Родичи одразу теж сподівались, що їх визволять. Але через 3-4 місяці оккупації зрозуміли, що не можуть того вже "руцького миру" витримати. Або вони повинні були "полюбити" руцький мир і стати ватою, або стати тими, що нам "всеодно" лише б не стріляли. Родичі все покинули там, квартири, майно, роботу і виїхали звідти. З їх слів то неможливо було вже там жити проукраїнській людині. Але, увага, руцкий мир їх знов навздогнав і вони тепер виїхали до Ужгорода. Уявіть як вони його ненавидять, хоча вони всі і народилися в Донецьку. Звісно кожна людина сама для себе вирішує як їй жити виходячи з обставин. Ми всі маємо надію на визволення наших территорій від орків. Але маємо бути готові і до гіршого сценарію, що война може затягнутися на місяці, а навіть і на роки, нажаль.
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21.05.2022 11:48 Відповісти
"Не виновных" не бывает... Все мы, желая того или нет, своими действиями или же бездействием, создаём ту реальность в которой и живём.
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21.05.2022 15:25 Відповісти
Ви щось розумієте у циклі генерації атомної енергетики? Шахту можна покинути. Реактори - ні. Як би це пафосно не здавалось - люди жертвують своїм благополуччям, життям та розсудком задля того, щоб не було ядерної катастрофи. Запорізька АЕС це найбільша атомна електростанція Європи 6 блоків ВВЕР-1000. Чоловіки не можуть поїхати, дружини не їдуть з дітьми, щоб не покинути своїх чоловіків...
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21.05.2022 17:11 Відповісти
Для довідки - з 50000 населення міста 11000 працюють на атомній станції. Атомна станція - безперервне виробництво, люди по змінах ходять - 50 цехів! Кожен робить свою справу, щоб Україна отримувала електрику та ніхто не "світився уночі", доречі самі ми дуже часто отримуємо перевищення дози опромінення. Але! Всім реально пох. Ви не розумієте, що нас й так гвалтуючи, тягнуть в РосАтом? В нас щодня люди зникають, які бодай-щось проти орків сказали або подивились не так. Ми на зміну щодня крізь них проходимо. Це новий Аушвіц.. про нас казати, що ми самі винуваті - все одно що про них, що вони самі у концтабори поїхали
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21.05.2022 17:19 Відповісти
Хвилиночку. ЗАЕС все більше двох тижнів як повністю відрізана після руйнування останньої лінії передачі. Зараз працуюе тільки на власні потреби і, як я розумію, в енергосистему Україна вона вже не повернеться ніколи. А через якийсь час рашисти піднімуть лінію на крим. Я повністю згоден, що не нам патякати про тих, хто опинився у заручниках, але я не зовсім розумію "щоб Україна отримувала електрику".
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21.05.2022 20:32 Відповісти
ЛЕП поновлено. Енергоатом щодня звітує про те, що Запорізька АЕС стабільно працює.
https://t.me/energoatom_ua/6432
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21.05.2022 20:55 Відповісти
Я не бачив новин про поновлення леп. Остання новина була про те, що після руйнування останньої лінії 750кВ станція перейшла на живлення лише своїх потреб. Працювати вона не припиняла, так, але постачання в енергосистему не відбувається. Я не зміг знайти новину про відновлення лінії.
p.s. Чи помітні дії рашистів по прокладанню лінії до криму та переводу станції в енергосистему мордора через окупавані території? Чи вони плануюсь під'єднатися через окупований південь? Від ЗАЕС є магістралі в інших напрямках, окрім Зп?
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21.05.2022 21:24 Відповісти
Наші хлопці все подагодили. Щоб в України було світло та не було розбалансування. У 2021 введено до експлуатації гілку Запорізька АЕС - Каховська. Я не знаю, що роблять на іншому боці цієї гілки. Але, наскільки я знаю, протягом року, якщо не буде визволення, вони у глибокому тилу збудують "перемичку", тож можуть від'єднати ЛЕП від української мережі. Але на цей час поки що ми працюємо в українських мережах. Й хочемо працювати, ви не уявляєте, скільки в місті патріотів. Люмпенів та пенсів, теж вистачає, але нас більше!
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21.05.2022 21:48 Відповісти
А що найстрашніше за все - керуюча компанія НАЕК "Енергоатом" рапортує лише про те, що станція працює та видає електроенергію у систему України. Замість того, щоб на весь світ хвилю підіймати - 6 ядерних реакторів та 200+ контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом, що зберігаються на станції, в руках терористів без клямки!!! А міжнародна організація операторів атомних станцій МАГАТЕ лише рапортує, що рівень радіації в нормі. А як це все досягається - ага, тими самими "зрадниками", що не покинули реактори, трубопроводи охолодження реакторів, турбінні відділення, дозиметричні дослідження...
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21.05.2022 17:25 Відповісти
Доречі, поки що ми продовжуємо отримувати зарплатню, податки з якої йдуть в тому числі на українські пенсії та ЗСУ. Тому ми в праві вимагати до нас ставлення нормального та звільнення! Ми щомісяця фінансуємо наші ЗСУ та допомагаємо волонтерам на "пташку", на "бронік", на "каску"..
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21.05.2022 17:41 Відповісти
😞😰
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21.05.2022 14:09 Відповісти
Тільки на паритетній основі. Якщо туди, то і звідти
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21.05.2022 10:28 Відповісти
Саме такі дії української влади зробили можливою існування ордло. Ситуація повторюється.
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21.05.2022 10:55 Відповісти
муть какая-то...
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21.05.2022 12:14 Відповісти
най си їдуть...
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21.05.2022 12:24 Відповісти
а то шо через крим можно виїхати до грузії...бо інакше аж ніяк....
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21.05.2022 13:34 Відповісти
бредовая новость...кто хочет в нац. германию, тому зеленый коридор...может он черный??
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21.05.2022 15:57 Відповісти
Можливо, мій голос нечутний, але, якщо хоч одна людина все зрозуміє, вона зможе достукатись до іншої людини чи двох... Люди рятуйте нас, рятуйте Енергодар, рятуйте АЕС! Бо якщо ні, ми від безвиході почнемо втрачати розум та тиснути не ті кнопки. А тоді не буде ані України, ані Європи, можливо й до Піднебесної опроміненням дотягнемо
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21.05.2022 17:50 Відповісти
Ще пару місяців і у нас тут, на ще підконтрольних Україні територіях буде приблизно те саме, що і на окупованих. Поєднання руйнувань лагістики та єкономіки, плюс керування зелених виродків стрімко наближає коллапс. Це дуже неприємно казати, але не розраховуйте на деокупацію.
Я патентований зрадофіл з 15 року, але як показала практика - найпесимістичніші мої очікування, реальність легко поклала на лопатки. І зараз ні на які дива я б не розраховував.
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21.05.2022 21:39 Відповісти
 
 