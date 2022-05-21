Сьогодні буде відкрито зелений коридор для тих, хто бажає виїхати на окуповану Росією територію, - Запорізька ОВА

Сьогодні у Запорізькій області відкривають зелений коридор для громадян, які бажають виїхати на окуповану територію.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"З 10.00 до 15.00 відкриваємо зелений коридор для громадян, які виявили бажання виїхати на територію підконтрольну противникові в районі с. Кам'янське.

У разі зміни безпекової ситуації коридор буде закрито.", - йдеться в повідомленні.

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