Сьогодні буде відкрито зелений коридор для тих, хто бажає виїхати на окуповану Росією територію, - Запорізька ОВА
Сьогодні у Запорізькій області відкривають зелений коридор для громадян, які бажають виїхати на окуповану територію.
Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"З 10.00 до 15.00 відкриваємо зелений коридор для громадян, які виявили бажання виїхати на територію підконтрольну противникові в районі с. Кам'янське.
У разі зміни безпекової ситуації коридор буде закрито.", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+20 HartmannEri
показати весь коментар21.05.2022 08:54
+18 Alex #498662
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+17 Тунгусский метеорит
показати весь коментар21.05.2022 09:37
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Наприклад особисто поїхати та вивезти своїх рідних. А ще комусь треба передати необхідні ліки.
Там тисячі обґрунтованих підстав.
Ану, чи зможе туди поїхати людина, та що За Україну?
З кацапськими підарасами можна лише домовлятись про обмін полоненими при можливості або про те, щоб витягти наших цивільних з тимчасово окупованих територій в обмін на виїзд нашої вати на чємодан-вокзал-окуповані території(тимчасово)-расєя(навсєгда)
Мій двоюрідний брат з Мерефи(Харків) пару років назад переїхав в Бахмут, щоб підтримати і допомогти своїй матері. На подяку від неї з початком війни він отримав фактично прокльони від вижившої з розуму старої маразматички, яка сидить на кацапських кісєльвих і їй теж какаяразніца, кинула її рідня, чи ні. Зараз брат в теробороні Бахмута, з ним абсолютно нема ніякого звязку.
Мій рідний брат з початку війни воює проти кацапів, в 14-15 році теж воював. Без нього зараз я сам з батьком веду наше спільне господарство. Якщо тобі потрібна зарплата, я можу тобі це організувати. Хоча, думаю, кацапи тобі заплатять більше.
А з Камєнкою можеш попрощатись, з таким підходом ми нічого не відвоюємо. Покорітєсь ***** і будєт мір во всьом мірє... руzzкій мір
которых он НЕ МОЖЕТ обходится... Это хорошо,что в середине февраля, на всякий случай,
купили побольше нужных сыну лекарств...Мы были заблокированы больше месяца (Сумы)...
Так что и я, без сына, поехала бы к врагу за лекарствами для него... Мы не имеем права
кого-то осуждать,не побывав в их ситуации...
"Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли. Наткнись на каждый камень, о который он споткнулся. И только после этого говори ему, что ты знаешь, как правильно жить." - Далай-лама XIV
2 групи i е лiки, що син НЕ МОЖЕ без них обходитись...В серединi лютого ми запаслись
лiками на всякий випадок i це менi допомогло уникнути психоза iз-за нестачi лiкiв...
Ми були бiльше мiсяця в облозi (Суми)...Так що я (без сина)поiхала б i до ворога в разi потреби. Тому я не звинувачую тих людей за такiй крок, ми не знаемо всiх обставин...🤔
Многие сейчас туда ездят скупляться
Ну виїхали бігом - але все затягнулось....
Хто їи картоплю, кукурудзу посапає? Хто перчики полиє? - От і їдуть/йдуть.
..
https://t.me/energoatom_ua/6432
p.s. Чи помітні дії рашистів по прокладанню лінії до криму та переводу станції в енергосистему мордора через окупавані території? Чи вони плануюсь під'єднатися через окупований південь? Від ЗАЕС є магістралі в інших напрямках, окрім Зп?
Я патентований зрадофіл з 15 року, але як показала практика - найпесимістичніші мої очікування, реальність легко поклала на лопатки. І зараз ні на які дива я б не розраховував.