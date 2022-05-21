Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 232 дитини, понад 430 - дістали поранення, - Офіс Генпрокурора
Більше ніж 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули та понад 430 поранено.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
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