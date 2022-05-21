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Новини Війна
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Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 232 дитини, понад 430 - дістали поранення, - Офіс Генпрокурора

діти

Більше ніж 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули та понад 430 поранено.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Читайте: Війська РФ вдарили по Донеччині крилатими ракетами та "Смерчами". Загинули діти, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

діти (5044) Офіс Генпрокурора (3239)


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Лише за це слід чавити росєйську гидоту нанівець,знищити цей шовіністичний гнидник параноїдних шизофреників!!!))
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21.05.2022 09:31 Відповісти
Якщо хтось не розуміє, пояснюю: рашка веде проти України тотальну війну, тобто знищує всю інфраструктуру, населення, урожай і так далі. Протистояти цьому можна і потрібно такими самими способами. Так, в України поки що не вистачає озброєнь, але знищувати кацапське населення та інфраструктуру цілком можна наявними. Якщо цього не робити - Україна буде знищена, якщо Зеля на це нездатний нехай іде далі знімати комічні ролики.
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21.05.2022 10:10 Відповісти
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21.05.2022 13:03 Відповісти
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21.05.2022 17:43 Відповісти
Наші Воїни - наша надія. Геть рашистів-убивць з нашої землі.
Слава Україні!
https://youtu.be/D4CN0ca2lSk
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21.05.2022 23:08 Відповісти
 
 