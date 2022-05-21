Росія спробувала реалізувати в Україні концепцію "розвідувального удару", але їй бракує БПЛА, - розвідка Великої Британії

У російсько-українській війні безпілотні літальні апарати (БПЛА) зіграли ключову роль для обох сторін, хоча вони і постраждали від високих показників виснаження.

Про це йдеться в звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

БПЛА виявилися вразливими як для збивання, так і для електронних перешкод.

Росія спробувала реалізувати концепцію "розвідувального удару", яку вона допрацювала в Сирії, за якої використовуються розвідувальні БПЛА для визначення цілей, що мають бути уражені бойовими літаками або артилерією.

Але Росія, ймовірно, відчуває нестачу відповідних розвідувальних БПЛА для виконання цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей через санкції.

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