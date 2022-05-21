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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія спробувала реалізувати в Україні концепцію "розвідувального удару", але їй бракує БПЛА, - розвідка Великої Британії

бпла,орлан

У російсько-українській війні безпілотні літальні апарати (БПЛА) зіграли ключову роль для обох сторін, хоча вони і постраждали від високих показників виснаження.

Про це йдеться в звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

БПЛА виявилися вразливими як для збивання, так і для електронних перешкод.

Росія спробувала реалізувати концепцію "розвідувального удару", яку вона допрацювала в Сирії, за якої використовуються розвідувальні БПЛА для визначення цілей, що мають бути уражені бойовими літаками або артилерією.

Але Росія, ймовірно, відчуває нестачу відповідних розвідувальних БПЛА для виконання цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей через санкції.

Також дивіться: До рук ЗСУ потрапила новітня модель російського безпілотника Орлан-10. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4101) Велика Британія (5549) розвідка (3856) росія (64926)


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только беспилотники?
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21.05.2022 09:33 Відповісти
ага, готують...особливо німці з італьяшками, дозволивши платити за газ рублями по офіційному курсу *****.
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21.05.2022 10:08 Відповісти
"Аналитика" ни о чём.
Это как:
- У вас какая зарплата?
- 3 000$/мес.
- Вам бы хотелось получать больше?
- Что за дебильный вопрос? Конечно хотелось бы
- Ага, так и запишем: Ощущает недостачу денег ...
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21.05.2022 09:59 Відповісти
За то реалізувала концепцію «баби єщо наражают» і «сваіх небрасаєм».
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21.05.2022 10:01 Відповісти
А як же тисячі коригувальників, яких ловлять по всій країні, хиба то не вони наводять...
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21.05.2022 10:57 Відповісти
У РФ нет соответствующей материальной и экономической базы, что бы реализовывать больные фантазии ее маразматического руководства, типа сетецентрических войн и различных концепций, которые может подходят для Ближнего Востока, но неприемлемы в Европе
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21.05.2022 12:06 Відповісти
 
 