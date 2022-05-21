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У 2008 Україна подала заявку на вступ до НАТО та не відкликала її, далі рішення за членами Альянсу, - Стефанішина

нато

Остаточне рішення про вступ України до НАТО залежить тільки від його членів, оскільки заявка на вступ до Альянсу була подана Києвом ще у 2008 році і відтоді не відкликалася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"У 2008 році Україна вже подала заявку на членство в НАТО. Це був відомий усім "Лист трьох", і ця заявка ніколи не відкликалася... Сьогодні рішення за лідерами НАТО, які можуть розглянути нашу заявку у пакеті разом зі Швецією та Фінляндією", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

За її словами, Київ уже на 99,9% вичерпав інструменти, які дозволяли йому робити кроки щодо вступу до Альянсу.

"Це рішення тепер (має ухвалюватися. - ред.) не на території України", - наголосила Стефанішина.

Водночас віце-прем'єр уточнила, що Україна готова приєднатися до НАТО "у будь-який момент, якщо таке рішення буде ухвалено з погляду взаємосумісності та військових можливостей".

"Лист трьох" – лист, направлений до тодішнього генсека Північноатлантичного альянсу Яапа де Хооп Схеффера (2004-2009) у січні 2008 року, за підписом трьох тодішніх лідерів української держави (третього президента України Віктора Ющенка, експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко та ексспікера українського парламенту Арсенія Яценюка), в якому містилося звернення до Альянсу з проханням розглянути питання про можливе надання Україні Плану дій щодо набуття членства на саміті НАТО у квітні 2008 року у Бухаресті.

Читайте: Сподіваємося, що заявку України в НАТО розглянуть так само швидко, як Фінляндії та Швеції, - Стефанішина

Автор: 

НАТО (6423) членство в НАТО (1715) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (351)


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Топ коментарі
+8
не четайте, до обіду кацапських сайтів..це погано для жолудочно-їстівного тракту
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21.05.2022 09:38
+5
Хотілось би почути коментар НАТО.
Бо заявку про вступ Україна тоді зробили, але приїхала обожнювана тоді українцями Джулія , з-за вух якої старчав росіский газ, і мовила - НАТО не на часі. Обожнюваний українцями Боневтік теж НАТО паштерить.
Співпадіння?
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21.05.2022 09:58
+4
Зеленський сказав, що охолов до НАТО...а раніше такий гарячий був!
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21.05.2022 09:38
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Кацапський сайт повідомив що НАТо хоче виключити Туреччину .За шантаж щодо Фінляндії і підтримку війни в Сірії.
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21.05.2022 09:34 Відповісти
не четайте, до обіду кацапських сайтів..це погано для жолудочно-їстівного тракту
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21.05.2022 09:38 Відповісти
Стравохі́д (лат. oesophagus, -i) - порожнистий орган, що є прямим продовження глотки, що тягнеться від шостого шийного хребця через усю грудну порожнину
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21.05.2022 10:10 Відповісти
Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.Принцип коллективной обороны закреплен в статье 5 Вашингтонского договора.
одна из учасницНАТО напала (сирия) одна и воюет (29)нет
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21.05.2022 10:26 Відповісти
та ви задовбали з тим НАТО..папірцями бавитесь..
устроили рамашка--помню -нє помню..ЗСУ перейде на стандарти НАТО, тоді щось можна говорити.
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21.05.2022 09:35 Відповісти
роблять видимість роботи...а я казала а він казав..толку з того...робіть зараз а не коли баба дівков була
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21.05.2022 09:37 Відповісти
А фіни вже перейшли на стандарти НАТО?
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21.05.2022 09:39 Відповісти
Давно .
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21.05.2022 09:44 Відповісти
Які стандарти НАТО, Україна,це країною керують корупціонери та кремлівські гниди!! Про яке НАТО чи ЄС може бути мова !!!!)))
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21.05.2022 09:51 Відповісти
Деякими країнами ЄС і НАТО теж керують корупціонери і кремлівські гниди.
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21.05.2022 09:57 Відповісти
Справа не в наявності,а в кількості! Україна тотально корумпована країна,з всеохоплюючей інвазією кремлівськими гельмінтами!!!!))))
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21.05.2022 10:08 Відповісти
вчора про це з моїм тутошнім камрадом говорили. тут теж розуміють що рівні коррупції не можливо порівняти. основне побоювання місцевих, - якщо прийняти, то українські коррупціонери дороблять те, чого ********* не доробили в своїх планах. розкладуть зсередини остаточно й нато, й ес. зараз в Україні два фронти. на одному народ бореться за майбутнє країни, на другому можновладці за те, щоб і внукам хватило, враховуючи сьогоднішнє відкрите для них нове "вікно можливостей" й вже облизуючись на фінансову допомогу в майбутній відбудові ((.
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21.05.2022 10:23 Відповісти
І українці і ЗСУ воюють на два фронти,проти московської орди і проти корумпованих кремлівських гнид,гельмінтів-корупціонерів!!!!)))
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21.05.2022 10:40 Відповісти
в 2008-заявка на вступление в НАТО
в 2019
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21.05.2022 09:35 Відповісти
ТО ОТОЖ,про яке НАТО ЧИ ЄС може бути мова ?!!)))
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21.05.2022 09:54 Відповісти
Зеленський сказав, що охолов до НАТО...а раніше такий гарячий був!
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21.05.2022 09:38 Відповісти
Там тільки Зеля як гαβνο в ополонці ще не визначився чи нейтральний статус чи в НАТО.
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21.05.2022 09:41 Відповісти
Задовбали оці Стефанішини, Безуглі, Верещучки зі своїми виступами. ТУт вже найсправді - баба з возу, кобилі легше.
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21.05.2022 09:48 Відповісти
https://www.facebook.com/100034320081118/posts/743352410152088/
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21.05.2022 09:49 Відповісти
Речі ,що надіслані країнами НАТО ,щоб одягнути нашу армію,продаються через Інтернет.Як ви думаєте,нас швидко приймуть до НАТО?
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21.05.2022 09:51 Відповісти
Цікаво,Чонгар розміновували теж за стандартами НАТО???))))
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21.05.2022 09:58 Відповісти
Хотілось би почути коментар НАТО.
Бо заявку про вступ Україна тоді зробили, але приїхала обожнювана тоді українцями Джулія , з-за вух якої старчав росіский газ, і мовила - НАТО не на часі. Обожнюваний українцями Боневтік теж НАТО паштерить.
Співпадіння?
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21.05.2022 09:58 Відповісти
А потім,не без допомоги "любі друзі" , до влади нарід обрав великого євроінтегратора завгара Овоча !!!)))
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21.05.2022 10:03 Відповісти
А ти за кого тоді у першому та другому турі голосував?
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21.05.2022 10:19 Відповісти
Точно пам"ятаю що не за Овоча і не за жЮльку,я був за Ющенка!!!)))
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21.05.2022 10:34 Відповісти
ЗЮля якась получається...
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21.05.2022 10:05 Відповісти
Меркель в 2008 году полностью похоронила стремление к НАТО Украины,а Тимошка Золотая Ручка просто озвучила отказ в приятном народному уху виде.
Эта же Шмеркель(вместе с презо-Ниггером) в 2014 году настояла на отдаче Крыма,они же наложили негласные санкции на продажу технологий и продукции для Впк Украины.
А то все кацапов только обвиняют в наших событиях-в них виноваты также и западные пособники рашистов
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21.05.2022 10:14 Відповісти
Кацапи - це русскаязичьниє хахли, а хахли - це україномовні кацапи, які ні в чому не винуваті...в тебе одночасна відмазка і Юлі і рассіі...ну і вираз "наши собитія" стосовно російської військової агресії...
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21.05.2022 10:38 Відповісти
це спосіб саботувати вступ до НАТО - нагадати "а ми колись подавали бомагу", і навмисно "забути", що усно її скасували (бледя з косою)
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21.05.2022 10:24 Відповісти
Президент Зеленский не поедет в Лондон, где состоится встреча лидеров НАТО. 2019-11-19

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/11/28/7103581/
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21.05.2022 10:46 Відповісти
неужели не ясно этот альянс Украину столько лет просто мурыжат .для того что бы спровоцировать российско - украинскую войну .
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21.05.2022 10:55 Відповісти
Прокорумпованих наскрізь совкових недокраїн не приймають ні в НАТО ні в ЄС
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21.05.2022 10:58 Відповісти
франция германия венгрия и италия прокорумповани не хуже нас.
Не навязывайте всем свой личный комплекс неполноценности!!!
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21.05.2022 15:49 Відповісти
Вони подавали прохання про пдч, а не заявку на вступ! Це не 1 і те саме! Пдч взагалі не обов'язка процедура!
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21.05.2022 14:20 Відповісти
так нам и пдч не дали...
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21.05.2022 15:50 Відповісти
 
 