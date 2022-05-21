У 2008 Україна подала заявку на вступ до НАТО та не відкликала її, далі рішення за членами Альянсу, - Стефанішина

Остаточне рішення про вступ України до НАТО залежить тільки від його членів, оскільки заявка на вступ до Альянсу була подана Києвом ще у 2008 році і відтоді не відкликалася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"У 2008 році Україна вже подала заявку на членство в НАТО. Це був відомий усім "Лист трьох", і ця заявка ніколи не відкликалася... Сьогодні рішення за лідерами НАТО, які можуть розглянути нашу заявку у пакеті разом зі Швецією та Фінляндією", - сказала вона в ефірі національного телемарафону.

За її словами, Київ уже на 99,9% вичерпав інструменти, які дозволяли йому робити кроки щодо вступу до Альянсу.

"Це рішення тепер (має ухвалюватися. - ред.) не на території України", - наголосила Стефанішина.

Водночас віце-прем'єр уточнила, що Україна готова приєднатися до НАТО "у будь-який момент, якщо таке рішення буде ухвалено з погляду взаємосумісності та військових можливостей".

"Лист трьох" – лист, направлений до тодішнього генсека Північноатлантичного альянсу Яапа де Хооп Схеффера (2004-2009) у січні 2008 року, за підписом трьох тодішніх лідерів української держави (третього президента України Віктора Ющенка, експрем'єр-міністра Юлії Тимошенко та ексспікера українського парламенту Арсенія Яценюка), в якому містилося звернення до Альянсу з проханням розглянути питання про можливе надання Україні Плану дій щодо набуття членства на саміті НАТО у квітні 2008 року у Бухаресті.

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