Слова Шойгу про окупацію Луганщини - нісенітниця, такий собі міністр оборони, - Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував заяву міністра оборони РФ Шойгу про плани захопити Луганщину "найближчим часом".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Такий собі міністр оборони, якщо не розуміє термінів своїх "військових операцій". Воюємо з "профі". Озвучена сьогодні нісенітниця - лише для відводу очей росіянам, щоб ті не розуміли реального стану справ про те, що їхнє рашистське військо програє", - наголосив він.

"Дякуємо шойгу за його яхту, замість утримання росармії. Орки перемог не мають і з жахом чекають на наш контнаступ, який супроводжуватиметься процесом деокупації наших територій", - додав глава ОВА.

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