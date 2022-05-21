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Слова Шойгу про окупацію Луганщини - нісенітниця, такий собі міністр оборони, - Гайдай

шойгу

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував заяву міністра оборони РФ Шойгу про плани захопити Луганщину "найближчим часом".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Такий собі міністр оборони, якщо не розуміє термінів своїх "військових операцій". Воюємо з "профі". Озвучена сьогодні нісенітниця - лише для відводу очей росіянам, щоб ті не розуміли реального стану справ про те, що їхнє рашистське військо програє", - наголосив він.

"Дякуємо шойгу за його яхту, замість утримання росармії. Орки перемог не мають і з жахом чекають на наш контнаступ, який супроводжуватиметься процесом деокупації наших територій", - додав глава ОВА.

Читайте: Плани РФ - оточити Луганщину або зробити з неї згарище, - Гайдай

Автор: 

окупація (6668) Шойгу Сергій (626) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


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Топ коментарі
+15
Кацапи то суцільна нісенітниця і абсурд.
Дивись на кацапа і роби навпаки.
А краще взагалі їх не бачити.
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21.05.2022 10:05
+10
"Орки перемог не мають ..."
Ну и чему этот выссер зеленого назначенца - очільник Луганської ОВА? Оккупированные: Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская области (пусть и часть) - это "перемог не мають"?
Наша Северодонецкая группировка в полукольце - это "перемог не мають"?
Сдача в плен 2 500 азовцев - это "перемог не мають"?
Около 4 000 солдат ВСУ в плену - это "перемог не мають"?

Называть черное белым, это не патриотизм. Это идиотизм.
Зеленые идиоты общаются с украинцами как с маленькими детьми. Поэтому доверия к вам - ноль!
Верим только в ВСУ!
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21.05.2022 10:16
+9
Під контролем ЗСУ залишився якийсь огризок Луганської обл. А цей дядько хорохориться.
Не вийшов у кацапів бліцкриг, але вони все рівно наступають, хоч на 500 метрів за добу, але просуваються вперед. Закидають наших трупами орків та спаленою технікою, яких їхнім ханам та нойонам ні каплі не жаль. Але хоч таким чином, а просуваються. А зараз у них ще й вивільнились тумени циріків з-під Маріуполя.
Сумно... Особливо на фоні переможного волання зелених ідіотів, патріотів фальшивих.
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21.05.2022 10:29
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Кацапи то суцільна нісенітниця і абсурд.
Дивись на кацапа і роби навпаки.
А краще взагалі їх не бачити.
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21.05.2022 10:05 Відповісти
Через прицел на них можно и даже нужно смотреть
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21.05.2022 11:01 Відповісти
Вот если взять слова шойги и вот эти слова Гайдая, то якут ближе к правде.
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21.05.2022 10:05 Відповісти
Тувинець. Тобто монгол.
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21.05.2022 10:19 Відповісти
Эт точно❗Пока в большинстве случаев говорят о том как мы им скоро разгром устроим, уууххх. А пока по факту винторогие медленно, но продвигаются❗
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21.05.2022 10:21 Відповісти
у парашников проблемы с беспилотниками, но зато нет проблем с прямыми поставками инфы из оп-ы. потому то и существует такая вот ситуация.
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21.05.2022 10:27 Відповісти
До якої він правди ближче? Це як погроза всратися, якщо не послухаєш. В чому логіка шамана-дебіла? Всі знають, що луганщина майже на 90% окупована. Тому його погроза - це набивання собі ціни. Його ніхто не слухає, а він на даний момент скаже, що ось, не послухали, і я зробив так. В реалі, не дивлячись на зайняту луганщину, вони зайшли там у патову ситуацію. І в них проблема як з'їбатись красиво звідти.
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21.05.2022 10:48 Відповісти
Змінити, збільшити адмінкордони Луганської області і показати рашистам артилерійську дулю...
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21.05.2022 10:06 Відповісти
Рашисты надеятся выбить перемирие надавив на Украину с помощью европейских продажных политиков, чтобы закрепиться на захваченной территории и заявить что нужна буферная зона. А дальше они границу додвигают куда им нужно как ето делали в Грузии. А наши будут говорить, не начинать же опять войну ради нескольких километров и населенных пунктов
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21.05.2022 10:09 Відповісти
Малость опасаюсь "итальянских мирных инициатив"
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21.05.2022 10:11 Відповісти
Благодаря шойгу , шамани Ще так не віддалялись від Господа получивши поразку і ще не один
Десяток років будуть зализувать Рани.
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21.05.2022 10:14 Відповісти
"Орки перемог не мають ..."
Ну и чему этот выссер зеленого назначенца - очільник Луганської ОВА? Оккупированные: Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская области (пусть и часть) - это "перемог не мають"?
Наша Северодонецкая группировка в полукольце - это "перемог не мають"?
Сдача в плен 2 500 азовцев - это "перемог не мають"?
Около 4 000 солдат ВСУ в плену - это "перемог не мають"?

Называть черное белым, это не патриотизм. Это идиотизм.
Зеленые идиоты общаются с украинцами как с маленькими детьми. Поэтому доверия к вам - ноль!
Верим только в ВСУ!
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21.05.2022 10:16 Відповісти
****** надоел от этих гандонов. Оружия гонят эшелонами. Результат покажи, а не сказки❗Просто выглядит как эмитация сопротивления особенно на фоне сдачи Херсона.
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21.05.2022 10:26 Відповісти
Так, женуть ешелонами, але навіть випускники військових кафедр Союзу нуль в англійський, тому крім поводження з гарматами, треба вчити мові.
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21.05.2022 10:31 Відповісти
Какими эшелонами? Можно конкретней?
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21.05.2022 12:46 Відповісти
В принципі не особо, якби Гітлер свого часу досяг таких результатів, то війна закінчилась би в 1942. Ви просто не маєте уяви про наші підготовлені резерви і москальські.
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21.05.2022 10:29 Відповісти
А ти маєш?
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21.05.2022 10:31 Відповісти
Маю, у вас хтось з рідних зараз проходить підготовку на американських гаубицях чи ракетах? Якщі ні, то шуруй за Юлькою.
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21.05.2022 10:32 Відповісти
И ты думаешь это поможет? Тогда когда до Збруч дойдут ,там проведут линию обороны?
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21.05.2022 11:40 Відповісти
Дурбецлику, і в кацапській орді у тебе є "істочніки" теж, що ти знаєш про "москальські резерви"? То ж шуруй, дурненький, хоч в сраку *****, хоч Шойгу.
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21.05.2022 11:54 Відповісти
Під контролем ЗСУ залишився якийсь огризок Луганської обл. А цей дядько хорохориться.
Не вийшов у кацапів бліцкриг, але вони все рівно наступають, хоч на 500 метрів за добу, але просуваються вперед. Закидають наших трупами орків та спаленою технікою, яких їхнім ханам та нойонам ні каплі не жаль. Але хоч таким чином, а просуваються. А зараз у них ще й вивільнились тумени циріків з-під Маріуполя.
Сумно... Особливо на фоні переможного волання зелених ідіотів, патріотів фальшивих.
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21.05.2022 10:29 Відповісти
Это всё напоминает ползучую сдачу заранее договоренной территории . С уничтожением национального патриотического движения и оппозиции к зелёной власти.
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21.05.2022 11:53 Відповісти
А какие могут быть варианты? Они будут лезть, пока ноги не сотрутся.
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21.05.2022 12:47 Відповісти
мона танкетки під хохлому розписати з елементами калмикооленії...
і хлопцям інтересніше їх палити і кацапні веселіше палати.
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21.05.2022 10:16 Відповісти
треба стояти -- Європа от-от розродиця
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21.05.2022 10:18 Відповісти
Италия уже розродилась
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21.05.2022 10:57 Відповісти
рога шайге приліпити і тут кожний мисливець задумається
то олень? - не палити
чи кацап? - з двoх стволів
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21.05.2022 10:22 Відповісти
Міністр «папєди» олєнєвод шойгу зробив головну річ для поразки *****, він звів його з шаманами, завдяки якім ***** відмінило план герасимова та пішло на нас війною за планом шаманів.

Поки ми жартували, шо ***** з шойгу на горбатій горі квіточки збирають та насолоджуються краєвидами тайги, йому у цей час шамани розробляли план війни та знищення України.
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21.05.2022 10:38 Відповісти
У такому контексті зрозумілим стає феномен Чорнобаївки - за шаманським планом це у них жертвопринесення власних нукерів для парфумів війни...
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21.05.2022 10:51 Відповісти
Гайдай давно страдает шапкозакидательством, что говорит о его слабом профессионализме и недостаточной компетентности в военных вопросах.
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21.05.2022 11:20 Відповісти
Та серед висунутих ЗЕлупами на керівні посади майже всі такі.
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21.05.2022 11:57 Відповісти
Серьезный военный оленевод
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21.05.2022 11:27 Відповісти
Чем ближе поставки тяжёлого вооружения в Украину, тем сильнее начали вопить о скорейшем перемирии с рашистами. Никаких замороженных конфликтов. Это даст передышку *****, снятие санкций и наращивание их военного потенциала, чтобы вскоре нанести сокрушительный удар по Украине.
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21.05.2022 13:43 Відповісти
 
 