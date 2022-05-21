Слова Шойгу про окупацію Луганщини - нісенітниця, такий собі міністр оборони, - Гайдай
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував заяву міністра оборони РФ Шойгу про плани захопити Луганщину "найближчим часом".
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Такий собі міністр оборони, якщо не розуміє термінів своїх "військових операцій". Воюємо з "профі". Озвучена сьогодні нісенітниця - лише для відводу очей росіянам, щоб ті не розуміли реального стану справ про те, що їхнє рашистське військо програє", - наголосив він.
"Дякуємо шойгу за його яхту, замість утримання росармії. Орки перемог не мають і з жахом чекають на наш контнаступ, який супроводжуватиметься процесом деокупації наших територій", - додав глава ОВА.
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар21.05.2022 10:05
+10 Jonathan Jones
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+9 Vsevolod Marchenko
показати весь коментар21.05.2022 10:29
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Дивись на кацапа і роби навпаки.
А краще взагалі їх не бачити.
Десяток років будуть зализувать Рани.
Ну и чему этот выссер зеленого назначенца - очільник Луганської ОВА? Оккупированные: Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская области (пусть и часть) - это "перемог не мають"?
Наша Северодонецкая группировка в полукольце - это "перемог не мають"?
Сдача в плен 2 500 азовцев - это "перемог не мають"?
Около 4 000 солдат ВСУ в плену - это "перемог не мають"?
Называть черное белым, это не патриотизм. Это идиотизм.
Зеленые идиоты общаются с украинцами как с маленькими детьми. Поэтому доверия к вам - ноль!
Верим только в ВСУ!
Не вийшов у кацапів бліцкриг, але вони все рівно наступають, хоч на 500 метрів за добу, але просуваються вперед. Закидають наших трупами орків та спаленою технікою, яких їхнім ханам та нойонам ні каплі не жаль. Але хоч таким чином, а просуваються. А зараз у них ще й вивільнились тумени циріків з-під Маріуполя.
Сумно... Особливо на фоні переможного волання зелених ідіотів, патріотів фальшивих.
і хлопцям інтересніше їх палити і кацапні веселіше палати.
то олень? - не палити
чи кацап? - з двoх стволів
Поки ми жартували, шо ***** з шойгу на горбатій горі квіточки збирають та насолоджуються краєвидами тайги, йому у цей час шамани розробляли план війни та знищення України.