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Новини Війна
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Резніков буде ключовим учасником зустрічі у форматі "Рамштайн", - Пентагон

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков буде ключовим учасником другого обговорення у форматі Рамштайн - групи приблизно з 40 країн, які підтримують Україну у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, учасники зустрічі у форматі Рамштайн хочуть з'ясувати, які потреби в армії України є на тлі оновлення ситуації на полі бою.

"Міністр Резніков буде ключовим учасником цього обговорення... Звичайно ж, вони захочуть почути від Резнікова, яких можливостей українці продовжують потребувати. І потім буде обговорення цього серед членів контактної групи про те, як вони можуть якнайкраще забезпечити ці потреби", - пояснив Кірбі.

Читайте: Країни-члени формату "Рамштайн" проведуть 23 травня нову зустріч щодо оборони України, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1415) Кірбі Джон (526) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+9
Коли німці будуть казати ,що путіну треба зберігти лице, запропонуйте їм віддати Східну Німеччину та пів Берліну!
Коли французи будуть казати про мир на умовах москви ,запропонуйте їм віддати в аренду Корсіку!
Коли італійці будуть казати про новий план миру у Европі ,нехай віддадуть Сицилію як автономію для росіян!
Бо саме таке вони пропонують робити українцям!
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21.05.2022 10:14
+5
Тоді краще Залужного запрошувати.
Рєзніком не дуже схожий на людину, яка розуміється в озброєнні та матеріальному забезпеченні військ.
А мову англійську він знає ?
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21.05.2022 10:17
+5
Українська Армія , не тік ток військо. Після війни 41- 45року , ще так ніхто не воював Результативно.Ще будуть викладать Тактику в усіх Странах, а на росії так ніхто і не пойме , Що Трапилось.Бо бідність в Головах , а це не виліковна Хвороба.
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21.05.2022 10:20
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це просто пиз*ець, вибачте. вони хочуть з'ясувати, які потреби в армії України є на тлі оновлення ситуації на полі бою! союзнички правда не знають потреби української армії, чи вдають дурня з себе, як німці та французи?!
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21.05.2022 10:12 Відповісти
Ти що свинособака і справді вважаєш, що добре замаскувалася під VPN та гуглтранслейт?
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21.05.2022 11:03 Відповісти
Тоді краще Залужного запрошувати.
Рєзніком не дуже схожий на людину, яка розуміється в озброєнні та матеріальному забезпеченні військ.
А мову англійську він знає ?
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21.05.2022 10:17 Відповісти
мову він знає, і запрошують саме його, а не Залужного, тому, що більшості цих "союзників" не цікаво, що там дійсно потрібно Україні, бо ніхто цього надавати не збирається.
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21.05.2022 10:21 Відповісти
Чого ж не розуміється? Ще й як! Бо саме за його керування мін реінтеграції провело тендер на благоустрій КПП. У тому числі у Станиці, на Чонгарі, тощо.
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21.05.2022 10:29 Відповісти
Схоже на те ,що дехто клеїть дурня!У ЕС раніше казали ,що не будуть купувати газ за рублі бо це нівілює санкції,сьогдні вже дозволили,казали, що буде ****** на нафту,а його так і немає.Складається враження,що хтось там вперто не хоче,що б Україна повернула свою територіальну цілістність!
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21.05.2022 10:21 Відповісти
Проведе мастерклас по розмінуванню стратегічних секторів оборони !!!)))
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21.05.2022 10:28 Відповісти
Коли німці будуть казати ,що путіну треба зберігти лице, запропонуйте їм віддати Східну Німеччину та пів Берліну!
Коли французи будуть казати про мир на умовах москви ,запропонуйте їм віддати в аренду Корсіку!
Коли італійці будуть казати про новий план миру у Европі ,нехай віддадуть Сицилію як автономію для росіян!
Бо саме таке вони пропонують робити українцям!
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21.05.2022 10:14 Відповісти
"Коли німці будуть казати ,що путіну треба зберігти лице," то нехай відрізають. Можна, навіть, з усією головою. Я - не заперечую.
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21.05.2022 10:32 Відповісти
Або змайструють маску з латексу
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21.05.2022 12:56 Відповісти
Тянуть, тягнуть і тягнуть... Чекають виходу рашистів на адміністративні межі донецької та Луганської областей, з наступним заморожуванням ситуації
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21.05.2022 10:18 Відповісти
Они тянут потому что ***** пообещал Макрону и ко остановиться когда выйдет на границу лднр, и теперь вся Европа ждет этого момента. Как-только это случиться сразу же будет предложение мирных переговоров которые должны активно лоббировать Франция и Германия.
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21.05.2022 10:40 Відповісти
Українська Армія , не тік ток військо. Після війни 41- 45року , ще так ніхто не воював Результативно.Ще будуть викладать Тактику в усіх Странах, а на росії так ніхто і не пойме , Що Трапилось.Бо бідність в Головах , а це не виліковна Хвороба.
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21.05.2022 10:20 Відповісти
Нехай Резніков краще розкаже чому нашим військовим не платят обіцяну зарплатню по 2-3 місяці.!!!! Це я чув від багатьох мобілізованих і добровольців.
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21.05.2022 10:22 Відповісти
брехня
платять
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21.05.2022 10:36 Відповісти
Не знаю. Нашим киевским которые сейчас на передовой в Луганской области платят. Оформили официально в ВСУ.
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21.05.2022 10:43 Відповісти
Куди дивиться наш президент ,міністр оборони та інші? чи ви чекаете коли батьки,дружини з плакатами почнуть виходити на мітинги.Україна отримуе скільки грошей і гуманітарної допомоги але це все розкрадають.коли ви падлюки нажеретесь!! В такий скрутний час для країни ви продовжуете дурити людей і красти!!!!!
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21.05.2022 10:29 Відповісти
За всеми не уследишь. Во первых на теме волонтерства и распределения гуманитарки решились нажиться обычные жулики. Это массовое явление и никакого СБУ к сожалению не хватит чтобы навести порядок. Это не вина власти это общество у нас такое, которое любит нажиться на чужом горе.
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21.05.2022 10:46 Відповісти
Я не знаю що це у вас за "общєство" таке, мож суспільство так не робить і має найкращіх синів дочок і воїнів у світі
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21.05.2022 11:31 Відповісти
Тобто, про домовленості кацапи будуть дізнаватись практично в реальному часі…
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21.05.2022 12:08 Відповісти
Мутный этот Резников....не доверяю я ему от слова совсем....Зеленский насобирал вокруг себя - себе же подобных....
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21.05.2022 12:27 Відповісти
ціни на попкорн злетіли вдвічи Рєзніков - ключова фігура "рамштайну"
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21.05.2022 12:46 Відповісти
 
 