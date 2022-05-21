Резніков буде ключовим учасником зустрічі у форматі "Рамштайн", - Пентагон
Міністр оборони Олексій Резніков буде ключовим учасником другого обговорення у форматі Рамштайн - групи приблизно з 40 країн, які підтримують Україну у війні з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, учасники зустрічі у форматі Рамштайн хочуть з'ясувати, які потреби в армії України є на тлі оновлення ситуації на полі бою.
"Міністр Резніков буде ключовим учасником цього обговорення... Звичайно ж, вони захочуть почути від Резнікова, яких можливостей українці продовжують потребувати. І потім буде обговорення цього серед членів контактної групи про те, як вони можуть якнайкраще забезпечити ці потреби", - пояснив Кірбі.
Топ коментарі
+9 Dima30
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Рєзніком не дуже схожий на людину, яка розуміється в озброєнні та матеріальному забезпеченні військ.
А мову англійську він знає ?
Коли французи будуть казати про мир на умовах москви ,запропонуйте їм віддати в аренду Корсіку!
Коли італійці будуть казати про новий план миру у Европі ,нехай віддадуть Сицилію як автономію для росіян!
Бо саме таке вони пропонують робити українцям!
платять