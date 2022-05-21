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Новини Війна
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Кримський активіст, який облив "міську адміністрацію" Євпаторії жовтою і блакитною фарбами та кинув у будівлю коктейль Молотова, зник після затримання

зіза

Художник Богдан Зіза, який 16 травня 2022 року у Євпаторії облив "міську адміністрацію" жовтою і блакитною фарбами та кинув у будівлю коктейль Молотова, зник після затримання.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"16 травня  окупанти поширили через кримські ЗМІ та телеграм-канали відео, на якому Богдан у розірваній футболці тремтячим голосом "вибачається за свій вчинок". Було помітно, що текст він читає під примусом, не виключено, що до нього були застосовані тортури", - зазначила Омбудсман.

З моменту затримання друзі та правозахисники намагаються знайти Зізу, проте встановити місце його знаходження не вдалося. На сайті "міського суду" Євпаторії інформації про арешт або розгляд адміністративної справи немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму одну з будівель "адміністрації" облили жовтою і блакитною фарбою, - Чубаров. ФОТО

"Такими діями окупанти порушують положення Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень, статті 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, згідно з якою кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Європейської конвенції з прав людини", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні.

Денісова Людмила (883) Євпаторія (44) зникнення (137) Крим (14127) активіст (312)


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Топ коментарі
+23
Так би в нас Ківи, Ківалови, Шуфрічі та інша погань зникала...
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21.05.2022 10:28
+22
И казалось бы, сделал маленький шаг, но он уже достоин войти в память для всех украинцев!
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21.05.2022 10:28
+14
І портонови. Вони не зникли, їх випустили. Хто...? Не на часі.
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21.05.2022 10:35
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И казалось бы, сделал маленький шаг, но он уже достоин войти в память для всех украинцев!
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21.05.2022 10:28 Відповісти
те саме було з деякими кр.татарами які зникали ,потім втопленими в морі знаходили ,а окупанти розповідали ,що то самогубство...
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21.05.2022 10:28 Відповісти
Так би в нас Ківи, Ківалови, Шуфрічі та інша погань зникала...
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21.05.2022 10:28 Відповісти
І портонови. Вони не зникли, їх випустили. Хто...? Не на часі.
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21.05.2022 10:35 Відповісти
Ви терплячі телепні,до того ж у більшості тупорилі,тому ніякі рабіновічі та шуфричі зникати не будуть,а будуть вам гоям писати закони й жити за ваш рахунок.
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21.05.2022 10:38 Відповісти
свинсобача русня замордує хлопця - бути українцем небезопасно...
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21.05.2022 10:29 Відповісти
Боже, поможи
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21.05.2022 10:37 Відповісти
все треба робити щоб ніхто не бачив і не знав що це ти
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21.05.2022 10:42 Відповісти
против лома и топора в руках садиста-людоеда бумажка с печатями, даже женевская, бессильна..
человека, возможно, уже не вернуть..
эти бесполезные бумажки больше спасают убийц, когда они изредка попадают в руки правосудия..(
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21.05.2022 10:49 Відповісти
такое и дальше будет продолжатся, пока мы не будем в ответ уничтожать кацапскую либо гундяйскую агентуру.
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21.05.2022 10:55 Відповісти
Не зник а його зникли
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21.05.2022 11:17 Відповісти
Зеленський казав, коли Крим визволяти будемо?
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21.05.2022 11:19 Відповісти
Рашику, не переймайся, визволимо. Все у свій час, а вам вже нічого не залишається як тільки дестабілізувати зсередини, бо на полі боя ви нічого не спроможні зробити. В спам, свинособака дирляндська!
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21.05.2022 11:22 Відповісти
За кого голосував?
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21.05.2022 11:37 Відповісти
от як би 50 тис баксів Зникло у якогось небудь прохіндєя міністерського, тут би бистро знайшли
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21.05.2022 14:35 Відповісти
А наша 'дорога' СБУ вихваляється затриманнями, а 'безцінна' прокуратурах обвинуваченнями рашистів по законах бла бла бла.....це що мирний час??? Іде війна!!! Вбивства, гвалтування, руйнування, катування!!!! А всі вороги у нас в тилу живі здорові! Ну лохи ми,що.
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21.05.2022 15:55 Відповісти
Красавчик
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21.05.2022 16:13 Відповісти
 
 