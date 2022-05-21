Кримський активіст, який облив "міську адміністрацію" Євпаторії жовтою і блакитною фарбами та кинув у будівлю коктейль Молотова, зник після затримання

Художник Богдан Зіза, який 16 травня 2022 року у Євпаторії облив "міську адміністрацію" жовтою і блакитною фарбами та кинув у будівлю коктейль Молотова, зник після затримання.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"16 травня окупанти поширили через кримські ЗМІ та телеграм-канали відео, на якому Богдан у розірваній футболці тремтячим голосом "вибачається за свій вчинок". Було помітно, що текст він читає під примусом, не виключено, що до нього були застосовані тортури", - зазначила Омбудсман.

З моменту затримання друзі та правозахисники намагаються знайти Зізу, проте встановити місце його знаходження не вдалося. На сайті "міського суду" Євпаторії інформації про арешт або розгляд адміністративної справи немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму одну з будівель "адміністрації" облили жовтою і блакитною фарбою, - Чубаров. ФОТО

"Такими діями окупанти порушують положення Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень, статті 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, згідно з якою кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Європейської конвенції з прав людини", - наголошує Омбудсман Людмила Денісова.

Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні.