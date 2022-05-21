Через обстріли окупантами за добу в Харкові та області поранено 20 осіб, загинула 66-річна жінка, - Синєгубов

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харків та область, внаслідок чого поранення дістали 20 осіб та загинула жінка.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу російські окупанти із реактивних системам залпового вогню обстріляли Олексіївку, Салтівку. Увечері через потрапляння боєприпасу в Харкові горіли павільйони одного з ринків міста.



По області боєприпаси влучали у Дергачах, Малій Данилівці, Чугуївському районі, Циркунах - рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях", - йдеться в повідомленні.

Також ракетний удар окупантів фактично знищив Лозівський Будинок культури.

"Вночі окупанти обстрілювали Золочівську громаду, горіли житлові будинки.



Всього за добу внаслідок російської агресії - 20 поранених: Харків - 2; Лозова - 8, смт.Шевченкове - 6; с. Донець, Балаклійської громади - 1; Руські Тишки - 1, Дергачі - 2. На жаль, загинула 66-річна жінка у Дергачах. На Харківщині ворог намагається утримати зайняті рубежі. Найгарячіше на Ізюмському напрямку. Але наші бійці ЗСУ тримають позиції і не дають ворогу просуватися вперед", - підсумував Синєгубов.

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