Перемога України буде точно в бою, а кінець війни - за столом переговорів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про варіант закінчення війни з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.
"Перемога буде дуже складною. Вона буде кривавою, вона точно буде в бою. Але кінець точно буде в дипломатії. Тому що є деякі речі, які окрім як за столом переговорів ми не зможемо завершити.
Тому що ми хочемо повернути все. А РФ не хоче нічого віддавати. Тому все одно кінцівка буде такою", - зазначив президент.
Топ коментарі
+68 Player New
показати весь коментар21.05.2022 10:44
+52 Сергей Воробей #492359
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+48 Super Gut
показати весь коментар21.05.2022 10:46
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А этот своему народу про переговоры все заливает. Хотя, не своему....со своим так не поступают...
https://www.youtube.com/watch?v=gTTzd6Q_sbo
Його кацапи залякали майбутніми судилищами над Азовом і вояками ЗСУ,
це буде КІНЕЦЬ КАРЄРИ БоНеВтіка і його програш, бо доведеться відповісти
і за Чонгар і за "про***ані мости" і за ЗАЕС і за Маріуполь з його Захисниками перед
народом України.
А так він як глава держави, як Головнокомандуючий підпише мирну домовленість
з кремлем (може з елітою кремля, бо ліліпутіна можуть закопати), візьме у паРащі
трохи грошей на відбудову України і з часом знову буде дружити з росієй і приймати
кіркорова у Київі.
Кінець цієї війни буде вирішено на полі бою, а не за столом переговорів, - Кулеба
Скільки наполеонів у них там на полі бою?
всіх по домах, реперації по судах, Зе підпише відмову від претензій , ну то таке - ви ж
самі обрали клоуна Іскаріота президентом
Зеленский похоже просто мечтает пожать руку путину, даже после победы Украины на поле боя. Чем это можно назвать???
"є деякі речі, які окрім як за столом переговорів ми не зможемо завершити"
Каки- таки деякі речі???
Если мы победим, пусть потом рашисты бегают за нами и просят переговов
тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - Зеленський
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
Он верит только в то, что только "великий у ужасный" ПУ все порешает.
Как говорится - не тратьте, кумо, сили, спускайтесь на дно.
Вот такой унас през....
Членограй в своём репертуаре. Надоел, ****...