Перемога України буде точно в бою, а кінець війни - за столом переговорів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про варіант закінчення війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

"Перемога буде дуже складною. Вона буде кривавою, вона точно буде в бою. Але кінець точно буде в дипломатії. Тому що є деякі речі, які окрім як за столом переговорів ми не зможемо завершити.

Тому що ми хочемо повернути все. А РФ не хоче нічого віддавати. Тому все одно кінцівка буде такою", - зазначив президент.

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