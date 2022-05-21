Зеленський: Ми бачили, що РФ готується до вторгнення. Неочікуваними були "обсяг і зухвальство"
Президент України Володимир Зеленський сказав, що реальну підготовку Росії до агресії він бачив іще у вересні-жовтні 2021 року, але несподіваними були її "обсяг і зухвальство".
Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Тиск був до широкомасштабного вторгнення. Ми розуміли, що триває підготовка. Я почав би розмову про наступ із вересня-жовтня. Гібридний артобстріл розпочався восени, ви пам'ятаєте про проблеми з паливом, енергетикою, кібератаки", - сказав він президент.
"Але обсяг, зухвальство, які ми побачили, – ніхто не розумів до кінця. Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі, найімовірніше, підуть танки. А інша справа – що Росія піде на тебе через Білорусь. Інша справа, коли з Білорусі конкретно летять ракети. Різниця велика – ти воюєш із тими, хто на території Білорусі, чи ти воюєш із двома країнами", - додав Зеленський.
При цьому, говорячи про попередження з боку західних розвідок, глава держави зазначив, що "деталей ніхто до кінця не знав. У нас була своя підготовка, у розвідок наших партнерів – своя підготовка. Більше деталей, ніж ми знали, ні в кого не було".
За його словами, "з таким обсягом (вторгнення. - Ред.) жодна країна в Європі не впоралася б. Коли на тебе наступає велика армія, ти не можеш зосередити сили, наприклад, навколо Києва". "Для цієї території (України. - Ред.) нам треба армію не 260 тисяч (а бойових там було 120 тисяч). Навіть плюс 100 тисяч не змогли б їх зупинити. Сьогодні - це 700 тисяч", - сказав президент.
При цьому, за його словами, аналітики говорили, що з тим форматом армії та техніки, які є в Україні, вони зайдуть за пару днів і захоплять. "Наші партнери говорили нам – рийте окопи. А ми їм – дайте зброю", - наголосив Зеленський.
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поэтому забыли о всякой ерунде, типа "я здесь на один срок" и включились в работу - промываем мозги электорату.
У відповідь було суцільне "Брехня та фейки!".
Шо сказать, нет слов...
Как можно так нагло врать в глаза всей Украине? Каждый адекватный украинец знает, что 2,5 года для обороноспособности Украины делалось ровно 10% от того, что было необходимо. Начиная от полного отсутствия фортификации на границе с РФ и заканчивая штатной укомплектованностью ВСУ в 60%. А теперь он сидит и рассказывает про 120 000 реальных комбатантов (а я думаю, что было еще меньше) из 260 000 по бумажной штатной численности ...
Может в Буковель на отдых или в Трускавец на курсы? У нас же времени - вагон и приколисты ещё не закончились...
"Сьогодні країну захищають 700 тис. людей по всій Україні, я вважаю ми були добре підготовлені", - Зеленський
Ну да, армии не хватило? А кто там выбирал между армией и дорогами? Выбрали дороги?
Некомпетентные идиоты.
Впевнений,що партнери пальцем показали звідки і якими силами буде вторгнення.Південь нашої країни,Маріуполь ,десятки тисяч людських душ це відповідальність нашої влади,це провина 73% ,котрі обрали цю владу.
https://www.youtube.com/watch?v=b2ZrLpfVStA
https://youtu.**************?t=306
Но воровать это же интереснее, чем какие-то войнушки для мальчиков.
Все ти знав, все було розписано похвилинно, ти знав й про 600 концтаборів для українців, ти знав що орки будуть робити в Бучі й скрізь з цивільними, ти знав й про тотальне знищення наших міст.
Едине чого ти не знав, то це душу українців, любов до України, щоб це знати потрібно бути патріотом країни, а ти є її ворог.
І народ все то бачить і все розуміє, як і розуміє що не на часі на цьому зараз акцентувати увагу. Всілякої роботи, поту, крові і сліз попереду неміряно і перш ніж озвучувати "варіанти перемоги" до неї перш треба дожити. А доживуть дійсно не всі і тому від президента хотілося б почути чесні відповіді на більш актуальні і важливіші для всього суспільства питання. Я їх зараз не озвучую але вони у всіх на вустах.
лоборан
Шкода... Але в селах по ТБ в цифрі на Т2 там на вовочку - як на спасітеля...
Півроку зїзджались на навчання на кордон, визначили зони вичікування 20-40 км від кордону. Чому півроку навчатись в іншій державі. Сліпий хоч не побачить, але почує. А коли і сліпий і глухий - це недієздатна особа, безсумнівний інвалід. Чи слід спиратись на закоханність в Х..... на Печерських пагорбах щоб пояснити такий безлад в держуправлінні.
У Зеленського дуже своєрідна манера говорити, це словесний потік, який збиває з ніг. З того, що ніби точно можна сказати, він і далі наполягає на переговорах з путіним, ця ідея фікс нікуди не поділася.
В усьому іншому - нічого не зрозуміло. ... Все одно не буде впевненості, що сам автор зрозумів, що він хотів сказати.
Тому я пропоную більше слухати військових, і менше усіх інших. Бо бачу, люди знову почали нервувати.
Для прикладу, перша-ліпша цитата з цього інтерв'ю, там де випадково пальцем тицьнула. Я вчергове перехрестилася: яке щастя, що обороною країни зайнялися інші люди, а не ось це от.
"Реальність - це сьогодні, зараз і тут. Тому вирішувати питання щодо обміну, деокупації і миру, зупинення війни - ось і вся адженда. А вона така і була спочатку, але не така конкретна. Не було конкретики в результатах поточної війни. Сьогодні, коли є та чи інша конкретика, ми розуміємо ті чи інші загрози, ризики, скільки людей там-тут, від нас багато речей залежить, але багато речей залежить від Росії. Не говорячи з ними, ми повинні тоді констатувати той результат, в якому перебуваємо. Ось дійшли сюди, ну і стоїмо, чекаємо або стріляємо. Завтра нас, наприклад, артилерією накрили - відступили. Післязавтра - пішли знов вперед."
https://spektrnews.in.ua/news/yake-schastya-scho-oboronoyu-kra-ni-zaynyalisya-nsh-lyudi-a-ne---tamara-gor-ha-zernya/133249 Тамара Горіха Зерня