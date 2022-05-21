Зеленський: Ми бачили, що РФ готується до вторгнення. Неочікуваними були "обсяг і зухвальство"

Президент України Володимир Зеленський сказав, що реальну підготовку Росії до агресії він бачив іще у вересні-жовтні 2021 року, але несподіваними були її "обсяг і зухвальство".

Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тиск був до широкомасштабного вторгнення. Ми розуміли, що триває підготовка. Я почав би розмову про наступ із вересня-жовтня. Гібридний артобстріл розпочався восени, ви пам'ятаєте про проблеми з паливом, енергетикою, кібератаки", - сказав він президент.

"Але обсяг, зухвальство, які ми побачили, – ніхто не розумів до кінця. Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі, найімовірніше, підуть танки. А інша справа – що Росія піде на тебе через Білорусь. Інша справа, коли з Білорусі конкретно летять ракети. Різниця велика – ти воюєш із тими, хто на території Білорусі, чи ти воюєш із двома країнами", - додав Зеленський.

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При цьому, говорячи про попередження з боку західних розвідок, глава держави зазначив, що "деталей ніхто до кінця не знав. У нас була своя підготовка, у розвідок наших партнерів – своя підготовка. Більше деталей, ніж ми знали, ні в кого не було".

За його словами, "з таким обсягом (вторгнення. - Ред.) жодна країна в Європі не впоралася б. Коли на тебе наступає велика армія, ти не можеш зосередити сили, наприклад, навколо Києва". "Для цієї території (України. - Ред.) нам треба армію не 260 тисяч (а бойових там було 120 тисяч). Навіть плюс 100 тисяч не змогли б їх зупинити. Сьогодні - це 700 тисяч", - сказав президент.

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При цьому, за його словами, аналітики говорили, що з тим форматом армії та техніки, які є в Україні, вони зайдуть за пару днів і захоплять. "Наші партнери говорили нам – рийте окопи. А ми їм – дайте зброю", - наголосив Зеленський.