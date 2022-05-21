УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10465 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 945 79

Зеленський: Ми бачили, що РФ готується до вторгнення. Неочікуваними були "обсяг і зухвальство"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що реальну підготовку Росії до агресії він бачив іще у вересні-жовтні 2021 року, але несподіваними були її "обсяг і зухвальство".

Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тиск був до широкомасштабного вторгнення. Ми розуміли, що триває підготовка. Я почав би розмову про наступ із вересня-жовтня. Гібридний артобстріл розпочався восени, ви пам'ятаєте про проблеми з паливом, енергетикою, кібератаки", - сказав він президент.

"Але обсяг, зухвальство, які ми побачили, – ніхто не розумів до кінця. Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі, найімовірніше, підуть танки. А інша справа – що Росія піде на тебе через Білорусь. Інша справа, коли з Білорусі конкретно летять ракети. Різниця велика – ти воюєш із тими, хто на території Білорусі, чи ти воюєш із двома країнами", - додав Зеленський.

Читайте: Жодна країна Європи не впоралася б з російською армією, - Зеленський

При цьому, говорячи про попередження з боку західних розвідок, глава держави зазначив, що "деталей ніхто до кінця не знав. У нас була своя підготовка, у розвідок наших партнерів – своя підготовка. Більше деталей, ніж ми знали, ні в кого не було".

За його словами, "з таким обсягом (вторгнення. - Ред.) жодна країна в Європі не впоралася б. Коли на тебе наступає велика армія, ти не можеш зосередити сили, наприклад, навколо Києва". "Для цієї території (України. - Ред.) нам треба армію не 260 тисяч (а бойових там було 120 тисяч). Навіть плюс 100 тисяч не змогли б їх зупинити. Сьогодні - це 700 тисяч", - сказав президент.

Також читайте: Перемога України буде точно в бою, а кінець війни - за столом переговорів, - Зеленський

При цьому, за його словами, аналітики говорили, що з тим форматом армії та техніки, які є в Україні, вони зайдуть за пару днів і захоплять. "Наші партнери говорили нам – рийте окопи. А ми їм – дайте зброю", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+58
Саме про такий "обсяг" вас попереджали британська та американська розвідки.
У відповідь було суцільне "Брехня та фейки!".
показати весь коментар
21.05.2022 11:28
+48
nu skolko mozhno VRATJ ! vse plani napadenie buli vam predstavleni i dazhe sliti v setj.... sidit i ****** shto to tam....
показати весь коментар
21.05.2022 11:27
+42
"Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі, найімовірніше, підуть танки. А інша справа - що Росія піде на тебе через Білорусь. Інша справа, коли з Білорусі конкретно летять ракети." - поток сознания. Из серии "літаки летять, будем всіх бомбить!"
показати весь коментар
21.05.2022 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
nu skolko mozhno VRATJ ! vse plani napadenie buli vam predstavleni i dazhe sliti v setj.... sidit i ****** shto to tam....
показати весь коментар
21.05.2022 11:27 Відповісти
конечно, врет. но для нашего же блага. не бросать же страну на переломном моменте.
показати весь коментар
21.05.2022 11:42 Відповісти
a pomolchatj prosto nelzja ? negovoritj nichovo .... lishnevo.
показати весь коментар
21.05.2022 11:48 Відповісти
не получается. когда человек на таком высоком посту, ему, наверное, кажется, что его слушатели сильно глупее его и проглотят любую чушь. ноблес оближ
показати весь коментар
21.05.2022 11:55 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2022 11:57 Відповісти
..и еще. скоро выборы. которые надо выиграть. потому, что в качестве альтернативы, вполне можно присесть - и надолго. а для самого влиятельного человека по версии журнала "тайм" - это как-то не очень.

поэтому забыли о всякой ерунде, типа "я здесь на один срок" и включились в работу - промываем мозги электорату.
показати весь коментар
21.05.2022 12:08 Відповісти
зеленый козел,ты зачем пообещал,что на 9 мая будем шашлыки жарить ? ДАЙ БОГ---закончится война---будем жарить тебе ДУПУ !
показати весь коментар
21.05.2022 12:15 Відповісти
Клоун - π zdobol !
показати весь коментар
21.05.2022 11:44 Відповісти
за бездіяльність... а головне за тупість...
показати весь коментар
21.05.2022 11:28 Відповісти
200 тис головорізів, сотні танків - неочікувано
показати весь коментар
21.05.2022 11:28 Відповісти
Та да. Он готовился к шашлычкам. У него было хорошее игривое настроение, столько бабла смог натырить на большом воровстве.
показати весь коментар
21.05.2022 11:55 Відповісти
"Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі, найімовірніше, підуть танки. А інша справа - що Росія піде на тебе через Білорусь. Інша справа, коли з Білорусі конкретно летять ракети." - поток сознания. Из серии "літаки летять, будем всіх бомбить!"
показати весь коментар
21.05.2022 11:28 Відповісти
Саме про такий "обсяг" вас попереджали британська та американська розвідки.
У відповідь було суцільне "Брехня та фейки!".
показати весь коментар
21.05.2022 11:28 Відповісти
Як сніг взимку, так неочікувано!
показати весь коментар
21.05.2022 11:29 Відповісти
як можна так брехати????
показати весь коментар
21.05.2022 11:29 Відповісти
А коли вони не брехали? Перед виборами теж брехали і оббріхували, як і після виборів. Вони постійно брешуть, маніпулюють. Ось правди ви від плісняви не почуєте, ніколи.
показати весь коментар
21.05.2022 11:34 Відповісти
Для всіх расєйське вторгнення було очікуване, всі попереджали. Лише для "найвеличнішого" виявилося неочікуваним....
показати весь коментар
21.05.2022 11:30 Відповісти
Шо воно несе ? Брехло !!!!!
показати весь коментар
21.05.2022 11:31 Відповісти
Це що покаяння чи чергове "какая разница"
показати весь коментар
21.05.2022 11:31 Відповісти
Небаченим зухвальством було ******* всією шоблою "нє нагнетайте"
показати весь коментар
21.05.2022 11:32 Відповісти
Де захисники Маріка верховний?
показати весь коментар
21.05.2022 11:33 Відповісти
Зельц начал носить камуфляжные трусы "ще у вересні", мы просто тупые и не поняли намека...

Шо сказать, нет слов...
показати весь коментар
21.05.2022 11:33 Відповісти
Зухвало? Бо дєрьмак з тобою домовилися про здачу півдня, а про Київ не добазарювались, а оні подло хатєлі захватіть? Скільки можна п**здіти. Хоча 73 відсотків насєлєнія давольни таким найвеличнішим галавнакамандующім
показати весь коментар
21.05.2022 11:34 Відповісти
Саме така мозаіка і складується
показати весь коментар
21.05.2022 12:21 Відповісти
Знайомий прилетів з Центральної Америки вирішити питання з коштами за продану квартиру в Києві у другій половині лютого. Зателефонував і сказав що війна почнеться 23-24 лютого. Там вже знали, десь на Тихому океані в джунглях точну дату початку війни. Звичайні люди- не військові, не багаті, не працівники хитрих структур.
показати весь коментар
21.05.2022 11:38 Відповісти
Насколько же Зеленский оторван от реальности ...
Как можно так нагло врать в глаза всей Украине? Каждый адекватный украинец знает, что 2,5 года для обороноспособности Украины делалось ровно 10% от того, что было необходимо. Начиная от полного отсутствия фортификации на границе с РФ и заканчивая штатной укомплектованностью ВСУ в 60%. А теперь он сидит и рассказывает про 120 000 реальных комбатантов (а я думаю, что было еще меньше) из 260 000 по бумажной штатной численности ...
показати весь коментар
21.05.2022 11:38 Відповісти
Досить вже брехати,Вова. Тобі на стіл поклали карту і план наступу. Все ти знав. А от що ти з ОПою робив чотири місяці....???
показати весь коментар
21.05.2022 11:39 Відповісти
Як що? На лижах шашлики маринував поки адмінкордон з Кримом розміновували. І це з усмішкою.
показати весь коментар
21.05.2022 23:43 Відповісти
95 квартал видел кацапов только радыми и смеющимися ...
показати весь коментар
21.05.2022 11:39 Відповісти
"У нас була своя підготовка, у розвідок наших партнерів - своя підготовка."
показати весь коментар
21.05.2022 11:39 Відповісти
А чого ж ви окопи не рили? що було в цьому складного??? А тільки зараз рапортують "почали рити в Житомирській області"
показати весь коментар
21.05.2022 11:40 Відповісти
І розбудили Генералісимуса доріг від солодких снів звуки ударів по Києву...
показати весь коментар
21.05.2022 11:40 Відповісти
Зелена мразота винна в загибелі тисяч людей в Бучі, Ірпені, Бородянці. Саме вони мали попередити людей і дати їм можливість евакуюватися.
показати весь коментар
21.05.2022 11:41 Відповісти
Мы знали.Но денег на армию не давали, потому-что их можно украсть на дорогах
показати весь коментар
21.05.2022 11:41 Відповісти
Это признание нанятого по приколу менеджера и всей его команды в абсолютной некомпетентности...

Может в Буковель на отдых или в Трускавец на курсы? У нас же времени - вагон и приколисты ещё не закончились...
показати весь коментар
21.05.2022 11:43 Відповісти
Тоді ще одна цитата з міксера думок Найвеличнішого.
"Сьогодні країну захищають 700 тис. людей по всій Україні, я вважаю ми були добре підготовлені", - Зеленський
показати весь коментар
21.05.2022 11:44 Відповісти
Шо воно меле про білорусь? три рази прочитала цей потік свідомості і годі зрозуміти.
показати весь коментар
21.05.2022 11:47 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2022 11:47 Відповісти
8 лет война на донбасе, крым анексирован, Соловьев весь январь орал что неизбежно вторжение в феврале, Амеры 16 февраля орали что готовится вторжение, как неожидано. Этот пр@** намереный, такой же как и слив Вагнеровцев.
показати весь коментар
21.05.2022 11:50 Відповісти
А мозгов не хватило на всякий случай прикинуть самый худший вариант? И подготовиться к нему - хотя бы линию Маннергейма создать на подступах к столице, что бы не было Буч, Ирпеней и Гостомелей? За полгода подготовки кацапов к нападению можно было соорудить - даже "на всякий случай"
Ну да, армии не хватило? А кто там выбирал между армией и дорогами? Выбрали дороги?
Некомпетентные идиоты.
показати весь коментар
21.05.2022 11:50 Відповісти
они зерно из резерва вывозили шо угорелые, некогда было
показати весь коментар
21.05.2022 13:23 Відповісти
Так он же сказал, что у него была "самая точная информация" - прямо от Ермака и его московских корешей, а "англосаксы только нагнетают и точно ничего не знают". Зачем готовиться к тому варианту, про который ермак сказал "этого точно не будет, у меня самая достоверная информация"?
показати весь коментар
21.05.2022 13:32 Відповісти
Люди, можливі військові зіткнення з росіянами та білорусами. Підготуйте документи, необхідні речі, купіть небагато консервованої їжі, води та завжди тримайте заправленими свої автівки. Це допоможе всім у несподіваних ситуаціях. - Ось так мав сказати наш Уряд своєму народу в лютому 2022 року. Це не провокування паніки,це державницький підхід до збереження населення. А те, що зробили зеленосракі покидьки це кидок напризволяще. Враження, що навмисне.
показати весь коментар
21.05.2022 11:51 Відповісти
Так з росіянами ВЖЕ війна. Йдеться, я так розумію, про перетин ними білорусько-українського кордону?
показати весь коментар
21.05.2022 12:01 Відповісти
Це про можливі дії Уряду ще ДО початку війни.
показати весь коментар
21.05.2022 12:06 Відповісти
Бачили і спокійно дали їм зайти з Криму. Саме завдяки цьому вони ї змогли захопити більшу частину територій на півдні. А якби їх закрили в Криму, то і не було б окупації Маріуполя, Мелітополя і Херсону. І не потрібно було б хлопцям мучитися на "Азовсталі"
показати весь коментар
21.05.2022 11:59 Відповісти
Я не вірю цьому брехуну основними питаннями перед війною були посадка Пороха і смартфони Є-бабусям.
Впевнений,що партнери пальцем показали звідки і якими силами буде вторгнення.Південь нашої країни,Маріуполь ,десятки тисяч людських душ це відповідальність нашої влади,це провина 73% ,котрі обрали цю владу.
показати весь коментар
21.05.2022 12:00 Відповісти
конечно знали, и все делали для этого, генералов прошедших 2014 год - в тюрьму, патриотов которые помогали армии - в тюрьму, волонтеров - в тюрьму, тв которое говорило что нужно вооружать армию - закрыть , финансирование армии - закрыть, разведку - сократить и реформировать, построить дороги от границ с паРашей до Киева , Мариуполя, Херсона, Одессы , что-бы по ним танки врага беспрепятственно и быстро проходили, разминировать Чонгар, мосты на подступах, жрать шаурму и ржать как конь по дороге на похороны погибших солдат , жрать шашлыки и пить вино, когда четверо суток истекал кровью раненый разведчик на нейтральной полосе, окружить себя откровенными любителями сруского мира , и дегенератами, торговать с роиссей и бабло выводить в офшоры, ................тут можно до утра перечислять все то говно, которое ты совершил для того, что бы случилось то , что случилось , все на что ты способен , открывать рот под диктовку суфлера , ну или на стадионе с бумажки предьявы кидать , хотя сам и грязи под ногтями тех людей кому ты это говорил не стоишь , дешевый актеришко , с такими же дешевыми и тупыми шутками 95 квартала , по дикой случайности оказавшийся там, где тебе не место , ты просто тупой матрос , которому купили диплом капитана , и поставили у штурвала корабля .
показати весь коментар
21.05.2022 12:02 Відповісти
Не в тему про зэтупизм, но про матроса-капитана. Лет 20 назад в Штатах обнаружили поддельного капитана грузового судна работающего уже несколько лет в этой должности. Была авария и расследование показало что человек работающий капитаном нигде никогда не учился даже на матроса. Просто очень большой любитель моря и суден. Парикмахер по профессии купил диплом капитана морского судна. Навыки имел, литературу читал. Начал работать приобрел и опыт. Так бы и работал если бы не авария. Хорошо на судах у капитана есть помошники которые могут вести судно, а ты только важно киваешь головой. А если бы этот хмырь захотел бы стать капитаном воздушного судна, или хирургом?
показати весь коментар
21.05.2022 12:17 Відповісти
10000%
показати весь коментар
21.05.2022 22:17 Відповісти
Захід не просто вчасно попередив, а передав точні карти і напрямки ударів. Неочікуваним це може бути, якщо не вмієш читати
показати весь коментар
21.05.2022 12:06 Відповісти
Йому брихати як з гори катитться..
показати весь коментар
21.05.2022 12:13 Відповісти
краще б він помовчав
показати весь коментар
21.05.2022 12:36 Відповісти
"Шокуючі факти про Чонгар, тероборону, СБУ й прокуратуру"
https://www.youtube.com/watch?v=b2ZrLpfVStA
показати весь коментар
21.05.2022 12:36 Відповісти
шокірующий факт про Зеленського
https://youtu.**************?t=306
показати весь коментар
21.05.2022 12:46 Відповісти
Бачили і не готувалися, південь здали без жодного пострілу
показати весь коментар
21.05.2022 13:01 Відповісти
мзч, а як "100 тисяч боєздатних" корелюється з "ми можемо збільшити армію втричі, але не зможемо красти на великому крадівництві"? Хто тут з 73-х відсотків, поясніть мені, порохоботу, такий нонсенс!
показати весь коментар
21.05.2022 13:03 Відповісти
Бачили а говорили народу і робили зовсім інше ще і допомогали, размініровали мости за тиждень до війни, не давли створювати тероборону, призивали народ сидіти дома і готуватись ло шашликів, влаштували помпезне теле шоу з беніними журнашлюхами під назвою хвала беніному слугі і вам же дурням три роки казали що по цім дрогам пойдуть танки що ви робите недолугі ! - одним словом це все предательство таке ж як і з вагнеровцями
показати весь коментар
21.05.2022 13:13 Відповісти
Вторжение готовилось в апреле 2021, технику везли, на "учениях" стояли возле границы.
Но воровать это же интереснее, чем какие-то войнушки для мальчиков.
показати весь коментар
21.05.2022 13:22 Відповісти
Когда кончится война, то первым делом зеленая власть предъявит счета всем патриотам, которые страну "вопреки договоренностям" и "незаконно" защищали. Поэтому этим зелененьким надо напоминать каждый день, в чем состоит их обязанность и их ответственность, а то они уже больше о следующих выборах заботятся, чем об освобождении Украины.
показати весь коментар
21.05.2022 13:36 Відповісти
У Порошенка все записується і фіксується за кожний день.
показати весь коментар
21.05.2022 13:54 Відповісти
Брешиш !
Все ти знав, все було розписано похвилинно, ти знав й про 600 концтаборів для українців, ти знав що орки будуть робити в Бучі й скрізь з цивільними, ти знав й про тотальне знищення наших міст.
Едине чого ти не знав, то це душу українців, любов до України, щоб це знати потрібно бути патріотом країни, а ти є її ворог.
показати весь коментар
21.05.2022 13:46 Відповісти
Ще з початку Великого Будівництва було багато запитань чому будують в основному на сході та півдні. Жартували, що це начебто щоб російські танки по хорошим дорогам швидше їхали. Але це виявилось зовсім не жартом. Совпадєніє ?(с)
показати весь коментар
21.05.2022 13:48 Відповісти
Вот не надо сейчас петь военных песен...не надо....
показати весь коментар
21.05.2022 13:53 Відповісти
по простому це називаетьця..********.. але небачимо хто поніс відповідальність за такий прйоб
показати весь коментар
21.05.2022 14:04 Відповісти
Не стримався..... , як тільки Зеленський починає з кловуна переходити на рівень серйозного дядька, навіть десь бути схожим на державного мужа, то це і досі получається у нього не переконливо. А ось навпаки, завжди виходить, ....... , бо артист одним словом, і як на мене, місцями непоганий.
І народ все то бачить і все розуміє, як і розуміє що не на часі на цьому зараз акцентувати увагу. Всілякої роботи, поту, крові і сліз попереду неміряно і перш ніж озвучувати "варіанти перемоги" до неї перш треба дожити. А доживуть дійсно не всі і тому від президента хотілося б почути чесні відповіді на більш актуальні і важливіші для всього суспільства питання. Я їх зараз не озвучую але вони у всіх на вустах.
лоборан
показати весь коментар
21.05.2022 14:28 Відповісти
Яке воно кончєне
показати весь коментар
21.05.2022 14:31 Відповісти
Стадо проковтнуло"********",проковтне і "перли" головнокомандуючого....
показати весь коментар
21.05.2022 14:57 Відповісти
тільки користувачі інтернету можуть оцінити цей "поток сознанія".
Шкода... Але в селах по ТБ в цифрі на Т2 там на вовочку - як на спасітеля...
показати весь коментар
21.05.2022 15:18 Відповісти
.......що ж тут бл... тепер виправдовуватись....після такого великого будпизівництва... Коли тре6а було підсилювати оборону.... покращували автошляхи до рф і розміновували чонгар....
показати весь коментар
21.05.2022 15:19 Відповісти
"Неочикуваний обсяг і зухвальство" Та да! це падло розраховувало що він Південь на блюдце подарить путлеру і дело в шляпе, а той взяв і зухвало ще й на Київ та Харків пішов. Козел! Ненавиджу цю зе-гниду як і рашистів. Брехлива зелена гніль.
показати весь коментар
21.05.2022 17:35 Відповісти
колись маршал жора також посипав голову попелом - ми не очікували, що противник швидко утворить компактні угрупування і гострими клинами завдасть одночасного удару. Ну що повне совпадалово.
Півроку зїзджались на навчання на кордон, визначили зони вичікування 20-40 км від кордону. Чому півроку навчатись в іншій державі. Сліпий хоч не побачить, але почує. А коли і сліпий і глухий - це недієздатна особа, безсумнівний інвалід. Чи слід спиратись на закоханність в Х..... на Печерських пагорбах щоб пояснити такий безлад в держуправлінні.
показати весь коментар
21.05.2022 20:07 Відповісти
Цікаво як можна було не очікувати коли стрілки з напрямками ударів(правильних) публікували у ПРЕСІ усі їх бачили. Я їх бачів. До війни готуються по найгіршому сценарію. До речі замінувати мости та виставити охорону провести навчання резерву ніхто не заважав. Це просто п*здець хлопці!
показати весь коментар
21.05.2022 21:30 Відповісти
Чонгар саме тому і розмінували!
показати весь коментар
21.05.2022 22:45 Відповісти
https://twitter.com/Svinayblagodarn/status/1523393201704345600
показати весь коментар
21.05.2022 23:49 Відповісти
Я повністю прочитала інтерв'ю родини Зеленських газеті "Факти".
У Зеленського дуже своєрідна манера говорити, це словесний потік, який збиває з ніг. З того, що ніби точно можна сказати, він і далі наполягає на переговорах з путіним, ця ідея фікс нікуди не поділася.
В усьому іншому - нічого не зрозуміло. ... Все одно не буде впевненості, що сам автор зрозумів, що він хотів сказати.
Тому я пропоную більше слухати військових, і менше усіх інших. Бо бачу, люди знову почали нервувати.

Для прикладу, перша-ліпша цитата з цього інтерв'ю, там де випадково пальцем тицьнула. Я вчергове перехрестилася: яке щастя, що обороною країни зайнялися інші люди, а не ось це от.
"Реальність - це сьогодні, зараз і тут. Тому вирішувати питання щодо обміну, деокупації і миру, зупинення війни - ось і вся адженда. А вона така і була спочатку, але не така конкретна. Не було конкретики в результатах поточної війни. Сьогодні, коли є та чи інша конкретика, ми розуміємо ті чи інші загрози, ризики, скільки людей там-тут, від нас багато речей залежить, але багато речей залежить від Росії. Не говорячи з ними, ми повинні тоді констатувати той результат, в якому перебуваємо. Ось дійшли сюди, ну і стоїмо, чекаємо або стріляємо. Завтра нас, наприклад, артилерією накрили - відступили. Післязавтра - пішли знов вперед."

https://spektrnews.in.ua/news/yake-schastya-scho-oboronoyu-kra-ni-zaynyalisya-nsh-lyudi-a-ne---tamara-gor-ha-zernya/133249 Тамара Горіха Зерня
показати весь коментар
22.05.2022 00:18 Відповісти
 
 