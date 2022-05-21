Загальні бойові втрати РФ від початку війни - приблизно 28,8 тис. осіб, 204 літаки, 169 гелікоптерів, 1278 танків та 3116 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 28,8 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 28 850 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1278 (+15) од.,
бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од.,
артилерійських систем – 596 (+0) од.,
РСЗВ - 201 (+1) од.,
засоби ППО - 93 (+0) од.,
літаків – 204 (+0) од.,
гелікоптерів – 169 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),
крилаті ракети - 104 (+1),
кораблі /катери - 13 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од.,
спеціальна техніка - 43 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку", - додали в Генштабі.
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- Для меня это страшное потрясение. Это очень тяжело. Я знаю сколько погибших, но не скажу, потому что это не в моей компетенции, - сообщил Дмитрий Владимирович.
Хотя, сам Арестович говорит - критический порог восприятия потерь в мордоре - 80 тыс. безвозвратных. Еще пилить да пилить.
Жаль, без авиации буде намного сложнее..