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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - приблизно 28,8 тис. осіб, 204 літаки, 169 гелікоптерів, 1278 танків та 3116 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 21 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 28,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 28 850 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1278 (+15) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3116 (+26) од.,

артилерійських систем – 596 (+0) од.,

РСЗВ - 201 (+1) од.,

засоби ППО - 93 (+0) од.,

літаків – 204 (+0) од.,

гелікоптерів – 169 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 462 (+2),

крилаті ракети - 104 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2178 (+16) од.,

спеціальна техніка - 43 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - приблизно 28,8 тис. осіб, 204 літаки, 169 гелікоптерів, 1278 танків та 3116 броньованих машин 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку", - додали в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) техніка (1820) втрати (4384)


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21.05.2022 12:02 Відповісти
Вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин на встрече с журналистами не дал точного ответа на вопрос о количестве погибших в ходе спецоперации на Украине военнослужащих из Оренбургской области. По его словам, он владеет данной информацией, но разглашать ее не намерен, https://orenburg.media/?p=130673 сообщает «Оренбург.Медиа».

- Для меня это страшное потрясение. Это очень тяжело. Я знаю сколько погибших, но не скажу, потому что это не в моей компетенции, - сообщил Дмитрий Владимирович.

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21.05.2022 12:02 Відповісти
ничо ничо, придет время, всплывет наружу. Кацапов ждет еще немало интересных и ярких событий. Пока пусть на кухнях обсуждают
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21.05.2022 12:54 Відповісти
Про кількість загиблих красномовно говоритиме кількість калік-папрашаєк,котрі почнуть з'являтися в рашитських мегаполісах.Тоді й прийде реальна уява.
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21.05.2022 12:41 Відповісти
Даешь 30 тыс!!!
Хотя, сам Арестович говорит - критический порог восприятия потерь в мордоре - 80 тыс. безвозвратных. Еще пилить да пилить.
Жаль, без авиации буде намного сложнее..
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21.05.2022 15:16 Відповісти
 
 