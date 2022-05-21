Зеленський про три роки в політиці: Великі зміни цінностей точно не відбулися

Сьогодні, як і три роки тому під час інаугурації, цінності президента Володимира Зеленського не змінилися - він так само вірить в Україну та готовий боротися за її місце на світовій арені.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "24 канал".

"Для мене на сьогодні, я думаю, великих змін щодо цінностей точно не відбулося. Велика світова політика для мене – це, перш за все, місце України у ній. І це правда", – зазначив Зеленський.

За його словами, єдине, що змінилося за три роки – це його досвід. Якщо, даючи інтерв'ю три роки тому, його тези були здебільшого мріями, зараз це все підкріплено реальним розумінням ситуації.

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"Тоді це була мрія. Досвіду політичного, а тим більше досвіду дипломатичного в мене не було. І на сьогодні я розумію, де місце України, я чесно виборюю його разом з нашим народом і разом із нашою армією", – розповів президент.

Наразі курс нашої дипломатії – це виборення місця України серед рівних, що потім проявиться у Євросоюзі, альянсах та оборонних об'єднаннях. Те, чи захочуть працювати із нами інші держави, на думку Зеленського, є результатом послідовних політичних змін. Президент додав, що попри війну, зміни у країні є і світ їх бачить.

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