Результат та оцінку того, що ми робимо, можна буде сказати після закінчення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що оцінку дій влади під час війни можна буде зробити після закінчення військових дій.

Про це він заявив в інтерв'ю українським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені про себе або свої кроки говорити складно, оцінювати треба будь-який результат, коли ти дійшов до кінця.

Якщо говорити про війну. Про те, що відбулось і як це зараз відбувається, треба дійти до кінця", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що деокупована Київщина говорить про те, що життя повернулося повністю, але війна в Україні є.

"Тому результат і оцінку того, що ми робимо, як це починалося і чим закінчиться можна сказати тільки тоді, коли війна закінчиться", - підсумував Зеленський.

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