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Новини Війна
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Результат та оцінку того, що ми робимо, можна буде сказати після закінчення війни, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що оцінку дій влади під час війни можна буде зробити після закінчення військових дій.

Про це він заявив в інтерв'ю українським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені про себе або свої кроки говорити складно, оцінювати треба будь-який результат, коли ти дійшов до кінця.

Якщо говорити про війну. Про те, що відбулось і як це зараз відбувається, треба дійти до кінця", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що деокупована Київщина говорить про те, що життя повернулося повністю, але війна в Україні є.

"Тому результат і оцінку того, що ми робимо, як це починалося і чим закінчиться можна сказати тільки тоді, коли війна закінчиться", - підсумував Зеленський.

Читайте: Захисників з "Азовсталі" мають обміняти, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23689)


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Топ коментарі
+46
Коли він говорить без папірця, його малороське нутро вилазить з потроєною інтенсивністю.

Потрібен новий візит Джонсона, щоб поставити цей потік свідомості на місце.
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21.05.2022 11:54
+41
Хто здав південь?
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21.05.2022 11:53
+40
Тот кто и сдал Вагнеровцев
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21.05.2022 11:54
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Хто здав південь?
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21.05.2022 11:53 Відповісти
Тот кто и сдал Вагнеровцев
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21.05.2022 11:54 Відповісти
Боневтік!
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21.05.2022 11:57 Відповісти
І не втече
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21.05.2022 12:00 Відповісти
Лучшебвтiк!
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21.05.2022 13:27 Відповісти
Для цього піару і зробили "інформаційний марафон «Єдині новини»".
Так що претензії - до влади
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21.05.2022 14:13 Відповісти
Навіть не сумнівайся, і відбудеться це не на ляльковому телемарафоні.
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21.05.2022 11:53 Відповісти
Т.е., если войну продолжать до бесконечности, будет постоянное "обнуление", так?
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21.05.2022 11:54 Відповісти
Коли він говорить без папірця, його малороське нутро вилазить з потроєною інтенсивністю.

Потрібен новий візит Джонсона, щоб поставити цей потік свідомості на місце.
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21.05.2022 11:54 Відповісти
Він просто розраховує, що сховається в Омані від відповідальності.

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21.05.2022 11:56 Відповісти
Та нафіга йому десь ховатись?

"Мудрий нарід", якого він хероїчно захистив від путєна, тепер довічно буде тримати цю маріонетку каломойського презиком...
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21.05.2022 11:59 Відповісти
Після війни вони продовжать військовий стан щоб заборонити вибори. І будуть промивати мізки новим серіалом про зеленого маршала перемоги
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21.05.2022 11:58 Відповісти
Вова,після війни,десятки тисяч громадян України тобі не зможуть задати питання -хто розмінував південь України!?
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21.05.2022 11:59 Відповісти
Звісно, після війни з вас за все спитають. За Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь і т.д.,тисячі убитих і понівечених, згвалтованих та замордованих, приведених і назначених вами зрадників, за зірвану ракетну програму та підготовку країни до оборони, за шашлики в травні, за "нужно просто пєрєстать стрєлять", за .... Цей список немає кінця, бо йде війна.
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21.05.2022 11:59 Відповісти
На жаль ніхто нічого не запитає. Бо "побєдітелєй нє судят". На це й розрахунок. І я не здивуюсь, якщо після перемоги ці ж самі знову пролізуть у владу. Хоча перемога буде не "завдяки, а всупереч" потугам діючої вдали.
"Победителей не судят" - а дарма, за злочини судити треба всіх, хто ті злочини здійснив.
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21.05.2022 12:21 Відповісти
В тоталітарному суспільстві так, в демократичному - далеко не так. Згадайте програш на виборах Черчіля після перемоги над нацистами.
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21.05.2022 12:33 Відповісти
оцінку того, що робиш ти, піаністе, та твоя влада, обов'язково дасть народ України по закінченню війни. не сумнівайся.
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21.05.2022 11:59 Відповісти
наскільки я балакаю з людьми, "мудрий нарід" кип'ятком сцить від хероя-говнокомандувача - захисника України...
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21.05.2022 12:02 Відповісти
Идиоты безмозглые. Эта война - результат их безмозглости.
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21.05.2022 12:18 Відповісти
Нажаль критичне мислення присутнє лише у 20 процентів. Вони і є активна меншість, яка творить майдани та взагалі історію.
Інші 80 - це аполітична більшість, яка живе лише емоціями та сьогоднішнім днем. І помилки цієї більшості завжди приходиться виправляти активній меншості. Зазвичай великою ціною. Нажаль.
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21.05.2022 12:20 Відповісти
Для цього і зробили "інформаційний марафон «Єдині новини»".
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21.05.2022 14:14 Відповісти
Оценку результатов подготовки страны к войне и обороне за почти три года можно дать уже сейчас. Все просрал на большом воровстве.
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21.05.2022 11:59 Відповісти
На його місці треба боятися закінчення війни якнебудь.Тільки перемога може допомогти якось поіншому подивитися на прорахунки влади,а вони є очевидними,й про них незараз,але потім..думаю повернуться шибиниці.
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21.05.2022 12:00 Відповісти
Накурили..На территории Центрального аэрогидродинамического института в Подмосковье вспыхнул пожар. Известно, что загорелась трансформаторная подстанция. https://www.youtube.com/watch?v=eWpP2nu6mX4
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21.05.2022 12:00 Відповісти
Памя'таете песика Патрона?
Хіба треба чекати закінчення війн, щоб знайти суперпесика, який розмінував Чонгар і весь Південь
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21.05.2022 12:08 Відповісти
...а продовж війни, нехай зрадники спокійно "працюють"?!!
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21.05.2022 12:08 Відповісти
Ну звичайно ж оцінемо. І все що було до 24-го.

І нарешті, - не після закінчення війни, - а після ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ, лунь! Чи у твоїй системі координат такого слова не існує?
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21.05.2022 12:14 Відповісти
Сильно хитрожопий. А зараз без оцінок можна продовжувати здійснювати пройо@и?
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21.05.2022 12:20 Відповісти
От его речей воняет покойным Кравчуком. Прости Господи!
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21.05.2022 12:26 Відповісти
Резиденцию с Даунинг стрит временно перенести в район Банковой. Ибо Джонсону далеко летать в Киев. А летать надо все чаще и чаще.
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21.05.2022 12:30 Відповісти
Зеля, скільки ж ти приніс шкоди Україні! Згинь, тварюка.
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21.05.2022 12:32 Відповісти
..........лукавый хер , даже здесь ссытся , не может сказать - ,, после нашей победы ,, , говорит - ,, после окончания войны ,, ..............короче , все ясно с ним .
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21.05.2022 12:43 Відповісти
После выхода на границу 23 февраля Зе в интервью говорит, что вторую часть он будет решать ,, за столом переговоров ,: - то есть смотреть в глаза Путлеру и лизать. После этого Раша начнёт с новой силой нас убивать, устранив ошибки. Он тупо хочет лизать .... и прочее у Фюрера. Что он хочет? Как он понимает победу?Его кто нибудь понимает? Уверен, что любой опытный по жизни человек ему не верит. Он видит, что Крым и Донецк после вылизывание , Украина не увидит никогда. .....Ну ,, козлячие,, и хитрожопые у него интервью. НЕ ВЕРЮ!!!
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21.05.2022 12:52 Відповісти
Як засвідчив досвід, ******...ли не лише Південь, а й Північ і Північний Схід. За останні дні орки втратили купу орків і техніки, намагаючись перейти Сіверській Донець.
Так само можна було тримати оборону не лише на Чонгарі, а й на Тетеріві, Десні (Північ), Сеймі (Північний Схід), Дніпро біля Херсону можна було утримувати місяцями.
Дивно дивитись ролік Сержа Марко, який з піною у рота доводив у ютубі, що на Чонгарі та біля Херсона підрив мостів не міг би зупинити орків.
Серж Марко! А Білогорівка тобі не про що не каже? Переправа через Сіверський Донець?
Фахівці, ***...
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21.05.2022 13:24 Відповісти
Как говорил классик: "Маємо те , що маємо"
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21.05.2022 13:26 Відповісти
результаты роботы этого президента мы уже видим сегодня ...
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21.05.2022 13:29 Відповісти
Щиро сподіваюсь, що після війни, ти, сучч...ра! Будеш сидіти! Разом із своїми "Слугами"
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21.05.2022 14:21 Відповісти
Мы пахали.я и трактор
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21.05.2022 14:58 Відповісти
Уявляю на яке гівно зійшла би зебня, якби Порох під час свого президентства таке заявив....
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21.05.2022 17:58 Відповісти
 
 