Результат та оцінку того, що ми робимо, можна буде сказати після закінчення війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що оцінку дій влади під час війни можна буде зробити після закінчення військових дій.
Про це він заявив в інтерв'ю українським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені про себе або свої кроки говорити складно, оцінювати треба будь-який результат, коли ти дійшов до кінця.
Якщо говорити про війну. Про те, що відбулось і як це зараз відбувається, треба дійти до кінця", - зазначив він.
Глава держави наголосив, що деокупована Київщина говорить про те, що життя повернулося повністю, але війна в Україні є.
"Тому результат і оцінку того, що ми робимо, як це починалося і чим закінчиться можна сказати тільки тоді, коли війна закінчиться", - підсумував Зеленський.
Топ коментарі
+46 Y.M. Z.
показати весь коментар21.05.2022 11:54
+41 Fizko Kyiv
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+40 Сергей Владимирович #504607
показати весь коментар21.05.2022 11:54
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Так що претензії - до влади
Потрібен новий візит Джонсона, щоб поставити цей потік свідомості на місце.
"Мудрий нарід", якого він хероїчно захистив від путєна, тепер довічно буде тримати цю маріонетку каломойського презиком...
"Победителей не судят" - а дарма, за злочини судити треба всіх, хто ті злочини здійснив.
Інші 80 - це аполітична більшість, яка живе лише емоціями та сьогоднішнім днем. І помилки цієї більшості завжди приходиться виправляти активній меншості. Зазвичай великою ціною. Нажаль.
Хіба треба чекати закінчення війн, щоб знайти суперпесика, який розмінував Чонгар і весь Південь
І нарешті, - не після закінчення війни, - а після ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ, лунь! Чи у твоїй системі координат такого слова не існує?
Так само можна було тримати оборону не лише на Чонгарі, а й на Тетеріві, Десні (Північ), Сеймі (Північний Схід), Дніпро біля Херсону можна було утримувати місяцями.
Дивно дивитись ролік Сержа Марко, який з піною у рота доводив у ютубі, що на Чонгарі та біля Херсона підрив мостів не міг би зупинити орків.
Серж Марко! А Білогорівка тобі не про що не каже? Переправа через Сіверський Донець?
Фахівці, ***...