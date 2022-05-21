За останню добу росіяни депортували понад 17 тис. українців, зокрема більш як 2 тис. дітей, - Денісова

Росія депортувала на свою територію вже понад 1,3 млн українців, за останню добу - 17 306.

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила у Телеграмі.

"Станом на ранок 21 травня Росія депортувала на свою територію 1 377 925 осіб, зокрема 232 480 дітей. За останню добу - 17 306, у тому числі 2213 дітей", - заявила вона.

Денісова наголосила, що заяви Російської Федерації про нібито добровільне переміщення українців не відповідають дійсності. В України є незаперечні підтвердження примусової та спланованої заздалегідь депортації.

Так, черговим доказом стало відео, опубліковане радником мера Маріуполя Петром Андрющенком.

За словами омбудсмана, на записі зафіксована реальна картина депортації маріупольців: люди оточені російськими військовими з автоматами, обурені та налякані, покинути місце так званої "евакуації" загарбники не дозволяють. Українців змушують сідати в автобуси і лише під час посадки повідомляють, що далі везтимуть до "фільтраційного табору" в селі Безіменне Новоазовського району, а потім - у Росію.

"За дуже приблизними даними, тільки через цей табір пройшли понад 32 тисячі громадян. Скільки з них через "нелояльність" до російських загарбників і "спеціальної операції" опинилися в катівнях на тимчасово окупованих територіях або загинули, встановити наразі неможливо", - підкреслила Денісова.

Омбудсман наголосила, що своїми діями Росія грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб із захопленої території.

Депортація та насильницьке переміщення населення є злочином проти людяності відповідно до статті 7 Римського статуту міжнародного кримінального суду, додала Денісова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення російської федерації в Україну врахувати ці факти злочинів рф проти людяності та порушень прав.

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