УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10609 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 511 15

За останню добу росіяни депортували понад 17 тис. українців, зокрема більш як 2 тис. дітей, - Денісова

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Росія депортувала на свою територію вже понад 1,3 млн українців, за останню добу - 17 306.

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денiсова повідомила у Телеграмі.

"Станом на ранок 21 травня Росія депортувала на свою територію 1 377 925 осіб, зокрема 232 480 дітей. За останню добу - 17 306, у тому числі 2213 дітей", - заявила вона.

Денісова наголосила, що заяви Російської Федерації про нібито добровільне переміщення українців не відповідають дійсності. В України є незаперечні підтвердження примусової та спланованої заздалегідь депортації.

Так, черговим доказом стало відео, опубліковане радником мера Маріуполя Петром Андрющенком.

За словами омбудсмана, на записі зафіксована реальна картина депортації маріупольців: люди оточені російськими військовими з автоматами, обурені та налякані, покинути місце так званої "евакуації" загарбники не дозволяють. Українців змушують сідати в автобуси і лише під час посадки повідомляють, що далі везтимуть до "фільтраційного табору" в селі Безіменне Новоазовського району, а потім - у Росію.

"За дуже приблизними даними, тільки через цей табір пройшли понад 32 тисячі громадян. Скільки з них через "нелояльність" до російських загарбників і "спеціальної операції" опинилися в катівнях на тимчасово окупованих територіях або загинули, встановити наразі неможливо", - підкреслила Денісова.

Омбудсман наголосила, що своїми діями Росія грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб із захопленої території.

Депортація та насильницьке переміщення населення є злочином проти людяності відповідно до статті 7 Римського статуту міжнародного кримінального суду, додала Денісова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення російської федерації в Україну врахувати ці факти злочинів рф проти людяності та порушень прав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Про те, що їх везуть до Росії, маріупольці дізнаються вже біля автобусів. ВIДЕО

Автор: 

Денісова Людмила (883) депортація (720)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Депортація в цьому випадку це дійсно те слово яке потрібно використовувати?
показати весь коментар
21.05.2022 13:04
+1
Тільки за одну добу пуйло вивезло з України більше населення, ніж половина чисельності утилізованих в Україні кацапів.
Демографія Мордора не постраждадає від цієї війни. Нажаль.

показати весь коментар
21.05.2022 13:10
+1
Вата уезжает навсегда в расейские *****, освобождая исконно украинские земли.
показати весь коментар
21.05.2022 13:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Депортація в цьому випадку це дійсно те слово яке потрібно використовувати?
показати весь коментар
21.05.2022 13:04 Відповісти
людей викрали, в полон взяли.
показати весь коментар
21.05.2022 20:32 Відповісти
Они с благодарностью лично зеленскому уезжали в депортацию
показати весь коментар
21.05.2022 13:09 Відповісти
Тільки за одну добу пуйло вивезло з України більше населення, ніж половина чисельності утилізованих в Україні кацапів.
Демографія Мордора не постраждадає від цієї війни. Нажаль.

показати весь коментар
21.05.2022 13:10 Відповісти
постраждає їх демографія, вона вже давно страждає, бо вони вирождаються, а ми повернемо своїх.
показати весь коментар
21.05.2022 20:37 Відповісти
Вата уезжает навсегда в расейские *****, освобождая исконно украинские земли.
показати весь коментар
21.05.2022 13:11 Відповісти
Не всі з них вата.

Під час нещодавньої евакуації з Азовсталі в Маріуполі окупанти розлучили 4-річну Алісу та її матір.

показати весь коментар
21.05.2022 13:14 Відповісти
99% - вата, 1% - насильно депортированны.
показати весь коментар
21.05.2022 13:40 Відповісти
а ви та знаєте!
показати весь коментар
21.05.2022 20:33 Відповісти
95% в 14 году были за Руцкий мир в Мариуполе.Так чего их жалеть если они туда хотели???Они и так всей Украине горя наделали.
показати весь коментар
21.05.2022 16:00 Відповісти
як би це було так, вони би вже в 2014 році були би там.
показати весь коментар
21.05.2022 20:34 Відповісти
Як це можна назвати як не геноцид украінського народу ,рашиська чума використовує сталінські методи переселення народів і це відбуваєтся в Європі в 21 столітті.
показати весь коментар
21.05.2022 15:19 Відповісти
не департировали, а угнали в рабство
и это не одно и тоже
показати весь коментар
21.05.2022 16:01 Відповісти
Если забирают вату то туда им дорога .Только не большую массу настоящих Украинцев жаль.А когда мы победим то кто захочет тот и вернётся Только с Украинским сердцем .
показати весь коментар
21.05.2022 16:02 Відповісти
а звідки пан знає, скільки там справжніх Українців і взагалі, чого це ви назвиаєте настоящих Українців "массою". люди під загрозою життю своїх дітей запишуть будь-які срані роліки, аби тільки дітей вберегти.
показати весь коментар
21.05.2022 20:36 Відповісти
 
 