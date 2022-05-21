ПДЧ у НАТО для України - це єдина правильна відповідь Путіну на його агресію, - Порошенко
Петро Порошенко закликав підтримати євроатлантичні прагнення України і надати їй на саміті у Мадриді План дій щодо членства в НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це Порошенко розповів в екслюзивному інтерв´ю бельгійській газеті De Standaard
Порошенко наголошує: Україна сьогодні захищає східний фланг Альянсу, і ПДЧ стане єдиною правильною відповіддю на агресію Путіна.
"Я вніс у Конституцію, що наша країна в майбутньому приєднається до НАТО, і мав підтримку народу. Коли мене обрали президентом, вступ до НАТО був популярним серед 16% населення, коли я пішов у відставку, це було 64%. Це – наслідок агресивної політики Путіна", – нагадав п’ятий Президент.
На запитання, чи не боїться він, що членство в НАТО для України це утопія, Порошенко відповів: "Ні, Україна потрапить до НАТО швидше, ніж ви думаєте. Це в інтересах не лише України, а й кожного громадянина країн-членів НАТО. Україна зараз виконує роботу за вас. Допоможіть нам зробити вашу роботу, допоможіть нам вас врятувати".
"Я пишаюся тим, що з 2014 року ми сформували нову українську армію з новою зброєю та спільними навчаннями з НАТО. Ніхто не думав, що реформа можлива. Ніхто не вірив, що буде Угода про асоціацію з ЄС, безвізовий режим чи комплексна торговельна угода. Ніхто не міг передбачити, що ми розірвемо зв’язки з Російською православною церквою і станемо незалежними", – зауважує Порошенко.
"Ви повинні нам допомогти. Ми вже зробили багато кроків. Ми довели, що маємо одну з найефективніших і найсильніших армій у Європі. Ми отримуємо підтримку та зброю від країн-членів Альянсу. Ми захищаємо весь східний фланг НАТО. Цього літа в Мадриді відбудеться історичний саміт НАТО: Швеція та Фінляндія, ймовірно, приєднаються. І – схрестивши пальці – Україна отримає План дій щодо членства. Це єдина правильна відповідь Путіну. Покажіть, що ви не піддаєтеся на його шантаж", – закликає Порошенко.
"Я оптиміст. Якщо Путін не відповість на членство Фінляндії та Швеції, шанс є. Чи можна було уникнути цієї війни? Зараз чи в 2014 році? Напевно. Якби політики не були такими обережними у 2008 році, не так боялися образити Путіна і тоді надали План дій щодо членства Україні та Грузії, світ би був іншим", – переконаний Порошенко.
"Зупиніть Путіна, зупиніть війну. Якщо ви цього не зробите, Путін може постукати у ваші двері наступного року. Вам потрібна Україна, щоб захистити ваш народ, вашу країну і ваші цінності. Будь ласка, надайте нам цей статус, ми вже склали найважчий іспит. Пам’ятайте, що наша заявка на вступ до НАТО написана кров’ю тисяч українців", – наголошує Порошенко.
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Ніхто би більше не витягнув аніж він.
І все одно люди називають його гамном.
так, ви праві. визнати свої помилки може лише зріла людина. сподіваюсь, серед 73% такі є.
у мене мало таких знайомих, але ті 2-3, що були, визнали, що помилились.
"В 2008 году Украина уже подала заявку на членство в НАТО. Это было известное всем "Письмо трех", и эта заявка никогда не отзывалась… Сегодня решение (о принятии Украины в Североатлантический альянс - ИФ) за лидерами НАТО, которые могут рассмотреть нашу заявку в пакете вместе со Швецией и Финляндией"
відбиваємо орків !!
Що зробив Зеленський, для того, щоб Україна потрапила в НАТО?
Проаналізуйте. Будете здивовані, дізнавшись, що Зеленський зробив і продовжує робити все, щоб Україна не потрапила в НАТО і залишалась вразливою для парашки.
Якщо не НАТО, то на нас чекає ще більша війна вже через три роки.
Зрадойоби скинули Виговського, проїбали Сомка, не підтримали Мазепу, кинули Україну у більшовицькі лещата, проїбали Чорновола, не підтримали Порошенка. Вся зрадойобська історія йде по колу. Якби навчились думати головою, а не сракою, то вже давно були б і в ЄС, і в НАТО. І не було б цих жахіть війни, і цих смертей. А коли тикаєш дебілів мордякою у їхнє ж лайно, то у них завжди не на часі. У них у критичний для країни момент на часі лише розвести на порожньому місці зраду, обрати антиукраїнську владу і кукурікати, що у всьому винні попередники.
как по мне то лучше заручиться поддержкой действительно преданных нам стран, типа Польши, Англии, стран Балтии, Чехии и т.п. На ближайшее время эта перспектива лучше, чем нехрена. А в дальнейшем уже смотреть позовут в НАТО и когда позовут.
Порошенко наголошує все вірно тільки НАТО є гарантом безпеки України.
За підсумками цієї війни в Європі сформується нова безпекова архитектура.
НАТО з Греціями, Угорщинами, Франціями та Німеччинами - це вже ні про що, це минуле (он як Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії. І це може тривати роками. Так само і нам роками будуть ***..ти мозок).
Ця війна все змінить.
Виникне новий безпековий союз, до якого природньо мають увійти Україна, Польща, ВБ та країни Балтії + США.
Нового безпекового союзу замість НАТО в Європі найближчим часом (років з десять) не постане. Це об'єктивна реальність.
Тому довелось за Пороха.
На тему нового безпекового союзу подивимось...
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
нам. (Последнее высказывание Зе, что мы уже победим, если вернёмся к результатам до 24 февраля.) Т.е., вот-вот победа и переговоры с путиным, глаза в глаза.
Порошенко, наверно, зря старается. В голове у Зе мы уже в россии.
Жаль, такого Гетьмана обосрали, променяли на ... и имеем ...