ПДЧ у НАТО для України - це єдина правильна відповідь Путіну на його агресію, - Порошенко

Петро Порошенко закликав підтримати євроатлантичні прагнення України і надати їй на саміті у Мадриді План дій щодо членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це Порошенко розповів в екслюзивному інтерв´ю бельгійській газеті De Standaard

Порошенко наголошує: Україна сьогодні захищає східний фланг Альянсу, і ПДЧ стане єдиною правильною відповіддю на агресію Путіна.

"Я вніс у Конституцію, що наша країна в майбутньому приєднається до НАТО, і мав підтримку народу. Коли мене обрали президентом, вступ до НАТО був популярним серед 16% населення, коли я пішов у відставку, це було 64%. Це – наслідок агресивної політики Путіна", – нагадав п’ятий Президент.

На запитання, чи не боїться він, що членство в НАТО для України це утопія, Порошенко відповів: "Ні, Україна потрапить до НАТО швидше, ніж ви думаєте. Це в інтересах не лише України, а й кожного громадянина країн-членів НАТО. Україна зараз виконує роботу за вас. Допоможіть нам зробити вашу роботу, допоможіть нам вас врятувати".

"Я пишаюся тим, що з 2014 року ми сформували нову українську армію з новою зброєю та спільними навчаннями з НАТО. Ніхто не думав, що реформа можлива. Ніхто не вірив, що буде Угода про асоціацію з ЄС, безвізовий режим чи комплексна торговельна угода. Ніхто не міг передбачити, що ми розірвемо зв’язки з Російською православною церквою і станемо незалежними", – зауважує Порошенко.

"Ви повинні нам допомогти. Ми вже зробили багато кроків. Ми довели, що маємо одну з найефективніших і найсильніших армій у Європі. Ми отримуємо підтримку та зброю від країн-членів Альянсу. Ми захищаємо весь східний фланг НАТО. Цього літа в Мадриді відбудеться історичний саміт НАТО: Швеція та Фінляндія, ймовірно, приєднаються. І – схрестивши пальці – Україна отримає План дій щодо членства. Це єдина правильна відповідь Путіну. Покажіть, що ви не піддаєтеся на його шантаж", – закликає Порошенко.

"Я оптиміст. Якщо Путін не відповість на членство Фінляндії та Швеції, шанс є. Чи можна було уникнути цієї війни? Зараз чи в 2014 році? Напевно. Якби політики не були такими обережними у 2008 році, не так боялися образити Путіна і тоді надали План дій щодо членства Україні та Грузії, світ би був іншим", – переконаний Порошенко.

"Зупиніть Путіна, зупиніть війну. Якщо ви цього не зробите, Путін може постукати у ваші двері наступного року. Вам потрібна Україна, щоб захистити ваш народ, вашу країну і ваші цінності. Будь ласка, надайте нам цей статус, ми вже склали найважчий іспит. Пам’ятайте, що наша заявка на вступ до НАТО написана кров’ю тисяч українців", – наголошує Порошенко.

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