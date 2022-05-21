УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11719 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 360 11

Окупанти знову обстріляли прикордонні райони Чернігівщини з території РФ, - ОК "Північ"

кордон

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області з території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОК "Південь", оприлюдненому в телеграм-каналі Міноборони України.

"Близько 12:10-12:20 спостерігачі зафіксували 9 "прильотів" з, імовірно, міномета 120 мм калібру в напрямку Грем'яча. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що приблизно в той самий час зафіксовано 6 "прильотів" з, ймовірно, міномета калібру 120-мм або ствольної артилерії в напрямку Миколаївки.

"Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - підсумували у відомстві.

Також читайте: Окупанти завдали 8 ударів по прикордонних територіях України, - ОК "Північ"

Автор: 

кордон (4750) обстріл (28250) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
показати весь коментар
21.05.2022 14:17
+1
Эй, главный по командованию, хватит записывать свои видосики и заняться уничтожением врага на его территории что-бы обезопасить население приграничных регионов!!!! Мы ведь получили гаубицы, так в чем же дело??
показати весь коментар
21.05.2022 14:19
+1
Как же так, первая ледя жалуется что не видела мужа с начала войны а на фото у современного Че Гевары борода больше чем у Кирилки(РПЦ МП), так кто пистит??
показати весь коментар
21.05.2022 14:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.05.2022 14:17 Відповісти
Как же так, первая ледя жалуется что не видела мужа с начала войны а на фото у современного Че Гевары борода больше чем у Кирилки(РПЦ МП), так кто пистит??
показати весь коментар
21.05.2022 14:23 Відповісти
Эй, главный по командованию, хватит записывать свои видосики и заняться уничтожением врага на его территории что-бы обезопасить население приграничных регионов!!!! Мы ведь получили гаубицы, так в чем же дело??
показати весь коментар
21.05.2022 14:19 Відповісти
гаубицы все либо на восточных фронтах, либо на "внезапно появившихся" южных. Там же и все контрбатарейные радары.
Напомню для тех, у кого отшибло телевизором память - за нынешнего верховного в Черниговской области проголосовало 77,4%.
показати весь коментар
21.05.2022 14:27 Відповісти
Ну все зрозуміло. Не відповідаємо, бо гаубіци на інших фронтах. Міномети теж. Гради теж. То розслабляємось...
показати весь коментар
21.05.2022 15:55 Відповісти
"Уранці 21 травня росіяни відкрили вогонь по Сумському району. Вже понад годину ворожі підрозділи гатять по прикордонній території із ракетних сисем"...
Понад годину! Може звичайним квадріком можна за годину виявити позицію?
Ні, не хера!
Треба контрбатарейний радар!
показати весь коментар
21.05.2022 16:50 Відповісти
Може вже час рознести атакуючих, а не жалітися, та й менше озирайтеся на будинок з потворами (ОП).
показати весь коментар
21.05.2022 14:29 Відповісти
Пока некому и нечем. На границе наша ДПСУ с итальянскими MG3 защищает от проникновения вражеских ДРГ черниговских избирателей, которые семидесятью семью процентами в 2019-ом и выбрали этих потвор, вероятно, потому что нарратив "армія, мова, віра" для них тоді був "не на часі".
А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
показати весь коментар
21.05.2022 14:59 Відповісти
Раньше осени, ответки не будет. Нечем и некем её давать. Всё на горячих фронтах.
показати весь коментар
21.05.2022 14:35 Відповісти
Градом только что херонули по сумщине
показати весь коментар
21.05.2022 15:25 Відповісти
Так тут в коментах пишуть, що в нас гаубиць немає. То не напрягаємось...
показати весь коментар
21.05.2022 16:16 Відповісти
 
 