Окупанти знову обстріляли прикордонні райони Чернігівщини з території РФ, - ОК "Північ"

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області з території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОК "Південь", оприлюдненому в телеграм-каналі Міноборони України.

"Близько 12:10-12:20 спостерігачі зафіксували 9 "прильотів" з, імовірно, міномета 120 мм калібру в напрямку Грем'яча. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що приблизно в той самий час зафіксовано 6 "прильотів" з, ймовірно, міномета калібру 120-мм або ствольної артилерії в напрямку Миколаївки.

"Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - підсумували у відомстві.

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