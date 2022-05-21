Окупанти знову обстріляли прикордонні райони Чернігівщини з території РФ, - ОК "Північ"
Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області з території РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОК "Південь", оприлюдненому в телеграм-каналі Міноборони України.
"Близько 12:10-12:20 спостерігачі зафіксували 9 "прильотів" з, імовірно, міномета 120 мм калібру в напрямку Грем'яча. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що приблизно в той самий час зафіксовано 6 "прильотів" з, ймовірно, міномета калібру 120-мм або ствольної артилерії в напрямку Миколаївки.
"Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - підсумували у відомстві.
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Напомню для тех, у кого отшибло телевизором память - за нынешнего верховного в Черниговской области проголосовало 77,4%.
Понад годину! Може звичайним квадріком можна за годину виявити позицію?
Ні, не хера!
Треба контрбатарейний радар!
А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.