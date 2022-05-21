Кожна третя багатоповерхівка в Харкові зруйнована чи пошкоджена через обстріли РФ, - мер Терехов

Внаслідок ворожих обстрілів у Харкові суттєво постраждала цивільна інфраструктура. Зруйновано або пошкоджено майже 30% багатоповерхівок.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов сказав в інтерв’ю ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Харкові понад 100 зруйнованих шкіл, 69 дитячих садків, лікарні, пологові будинки, житловий фонд, підстанції, транспорт, дороги", - сказав Терехов.

За його словами, від обстрілів постраждало також близько 30% житлових багатоповерхівок.

"У нас вісім тисяч житлових багатоповерхівок, з яких близько 30% тією чи іншою мірою зруйновані. Частину ми відновимо за новими технологіями. Я категорично проти старих технологій панельного будівництва, тому що вони вже застаріли. Багато що доведеться будувати з нуля", - сказав Терехов.

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Він нагадав, що над новим генеральним планом Харкова працює британський архітектор і дизайнер Apple Park Норман Фостер.

"Це буде унікальний проєкт, буде багато нового і цікавого - рішення, магістралі, парки, нові мікрорайони і дорожня логістика. Нам пощастило працювати з лордом Фостером, саме він спроєктував вежу Apple. У нас буде свій даунтаун, свій сіті-центр, буде багато хайтека. Дуже хочу, щоб у Харкові була нова і сучасна архітектура, яка якісно відрізняла б наше місто серед інших. Якщо говорити про житлові мікрорайони, то зараз вони повинні бути не як радянські, а передусім комфортні, зручні, екологічні, безпечні та красиві", - сказав Терехов.

Він не виключив, що "шефство" над відновленням Харкова може взяти не одна, а кілька країн, оскільки це потребуватиме дуже суттєвих фінансових ресурсів.

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Терехов також категорично виступив проти будівництва тимчасового житла.

"Моя чітка позиція: коли починають говорити про тимчасове житло, я завжди проти цього. Ми повинні будувати тільки постійне житло, тому що досвід 2014 року нас навчив. Тоді ми спільно з німецьким урядом будували для вимушених переселенців контейнерні будинки, розраховані на три роки, а люди досі в них живуть... немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Я категорично проти того, щоб у Харкові будували тимчасове житло. Повинні бути виключно стаціонарні будинки з бомбосховищами, з підземними паркінгами, повинні бути системи енергозбереження. Ми повинні приділити увагу архітектурі, відійти від радянських коробок. Щоб у нових будівлях людям хотілося жити, щоб вони пишалися своїм мікрорайоном і не виїжджали", - сказав Терехов.