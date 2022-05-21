Просимо не розповсюджувати відео із захисниками "Азовсталі", які публікують російські пропагандисти, - міськрада Маріуполя
Влада Маріуполя просить не розповсюджувати відео із захисниками "Азовсталі", які зняли російські пропагандисти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"Звертаємось до представників українських ЗМІ. Просимо не розповсюджувати відео матеріали зняті російськими пропагандистами, на яких зображені українські героїчні захисники Маріуполя, які вийшли з території Азовсталі.
Давайте поважати наших героїв та не будемо підігрувати окупантам, розповсюджуючи ворожі матеріали", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+48 Сергей Гусаченко #510887
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+46 Dust
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це як ?
за колосальної підтримки всього світу, за прийнятого політичного рішення ліквідації рашки руками України...
це не капітуляція, це - перемога, по ЗЄлєчкіному?
при Пороху в 14-му та 15-му році ми одержали "0" військової допомоги та самі вигріблі із фінансової прірви
хай живе Порох
хай живе Яценюк
хай живе Кривавий Пастор
хай живе Кривава Хунта !!!
слава ЗСУ!
Героям Слава!
все буде Україна !
і тут, на цьому ресурсі, і на інших завжди видно, яке замовлення на ботофермі. тут так і просто два різних боти постили одну і ту саму репліку з методички.
но тогда они не смогли бы строить дороги, а славики не планировали бы пасху, шашлыки))
нема слів. одна лють. ми віддали людей на поталу - а ви мовчіть.
чому ми повинні мовчати? хто така влада маріуполя? ви знаєте, що після того, як ці дебіли віддали Цемаха, там ще залишалося 400 наших - от про них і мовчить зекоманда. і хоче, щоб і ми мовчали. а я не можу мовчати, бо це якийсь дебілізм, своїми руками віддавати в полон рашистам азовців і ще й приказувати, що це евакуація і всі мовчіть. і ботів, головне, найняли, які всі як під копірку пишуть "аби живі" і "дай боже". як раніше писали "вірю зеленському" і "хуженєбудєт".
а я не ні вірю червоному хресту, ні рашистам, ні верещук. ні всій зекоманді. що вони віддали взамін??? південь? південь і схід? прохід в крим? і без всяких гарантій для азовців при тому??
Ну так покажите ВВС или СNN... Нету?
так само як Герой кожен український Воїн
Вы не стоите и мизинца наших воинов, как бы вы не вы..бались". Они наше всё, а вы, у власти, никто! вернее НИЧТО.
Коротше кажучи за цю операцію повинні були відповідати військові називаючи це полоном, а не політики які розповідають про "евакуацію"і дають можливість путіну політично тиснути на Україну.
Когда у японских защитников Иводзимы во время 2 МВ, почти не осталось боеприпасов, не осталось воды - ставка императора передала последний приказ генералу Корибаяши " пойти в последнюю атаку, тем кто не погибнет в последнем бою - покончить жизнь "сэппуку".
Остатки гарнизона вышли ночью из подземных укрытий и пошли в атаку-банзай. Почти все погибли. Оставшиеся устроили "сэппуку", но за неимением самурайских мечей, прикладывали последнюю гранату к животу и взрывались
1. Как получилось, что 4 полноценных БТГ сдались в плен?
2. Не является ли нихуянеделание для обороны Украины, в течении 2,5 лет, "властями Украины", в миллион раз большим "подыгрыванием оккупантам", чем репосты видео азовцев?
P.S.
Рты затыкайте за поребриком. Нам не получится.
Розкрийте очі. Це наша серйозна поразка. Та це війна. Буде ще багато гірких днів. АЛЕ МИ НЕ МАЄМО ПРАВА ВПАСТИ ДУХОМ,. БОРОТЬБА ТРИВАЄ ! ЗА НАМИ БОГ,СПРАВЕДЛИВІСТЬ,НАША ЗЕМЛЯ,НАШІ ЖІНКИ ТА ДІТИ. НІХТО КРІМ НАС ЇХ НЕ ЗАХИСТИТЬ. БОРІМОСЯ-ПОБОРЕМО ! І ПЕРЕМОЖЕМО ! І ПОМСТИМОСЯ ! ЗА МЕРТВИХ,ЖИВИХ І НЕНАРОДЖЕНИХ. СЛАВА УКРАЇНІ !