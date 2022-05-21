Просимо не розповсюджувати відео із захисниками "Азовсталі", які публікують російські пропагандисти, - міськрада Маріуполя

Влада Маріуполя просить не розповсюджувати відео із захисниками "Азовсталі", які зняли російські пропагандисти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Звертаємось до представників українських ЗМІ. Просимо не розповсюджувати відео матеріали зняті російськими пропагандистами, на яких зображені українські героїчні захисники Маріуполя, які вийшли з території Азовсталі.

Давайте поважати наших героїв та не будемо підігрувати окупантам, розповсюджуючи ворожі матеріали", - йдеться в повідомленні.

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