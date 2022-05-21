Росія заборонила в'їзд Байдену, Блінкену та ще понад 950 громадянам США
В Росії опубліковано перелік американських громадян, яким заборонено в'їзд до РФ на постійній основі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС країни-окупанта.
В списку фігурують 963 громадянина США, зокрема президент Джо Байден, син президента Хантер Байдена, держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, директора ЦРУ Вільям Бернс.
Топ коментарі
+47 Autorare Autorare
показати весь коментар21.05.2022 15:22
+35 Вася Шевченко #371210
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+34 Sud Lincha
показати весь коментар21.05.2022 15:23
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***** ну такої жорстокості від тебе ніхто не очікував
В россии из учебников для школьников убрали название «Киевская Русь».
Об этом сообщил главный редактор сайта «Эхо москвы» виталий рувинский. По его словам, книгу выдали его ребенку, который учится в шестом классе.
«Ребенку в школе выдали новые учебники, в которых отсутствует Киевская Русь. А есть Русь. Просто Русь. Я слышал, что отечественные историки-государственники уже давно на этом настаивали. И вот увидел своими глазами», - комментирует мужчина. https://t.me/charter97_org/73520
Тепер вони вже точно не відпочинуть на пляжах Геленджика та курортах Йошкар - Оли.
Психушка. Крик из палаты:
-- Я посланник Бога!
И крик из другой:
-- Я никого не посылал!
Байден как-то перетопчется...а от рашкины сукины дети и их выпердыши ??? х/з )))
Так їм і треба. Пуйло це великий стратег
Лесные Хачики, Бухалово, Хренище,
Теперь не повидать, а так хотелось
И Блинкену, и Байденам і решті...
То теперь Байден, Блинкен и их свиты коровьими лепешками не пошпурляют????
А от цікаво, чи заборонили в'їзд Степану Бандері? А то раптом захоче навідатись до Кадирова в гості? 😂