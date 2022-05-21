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Росія заборонила в'їзд Байдену, Блінкену та ще понад 950 громадянам США

байден

В Росії опубліковано перелік американських громадян, яким заборонено в'їзд до РФ на постійній основі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС країни-окупанта.

В списку фігурують 963 громадянина США, зокрема президент Джо Байден, син президента Хантер Байдена, держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, директора ЦРУ Вільям Бернс.

Також читайте: Росія бреше, що Польща нібито хоче захопити захід України, - ЦПД

Автор: 

Байден Джо (2883) заборона (1448) росія (64935) США (22525)


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Топ коментарі
+47
Тобто тепер вони не порадуть в сонячний мурманськ ?

***** ну такої жорстокості від тебе ніхто не очікував
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21.05.2022 15:22
+35
теперь ответочка от Джо Байдена - запретить всем чинушам рахи и их родителям-детям-любовницам въезд в США - пожизненно!!!! ( с конфискацией всей имеющейся там недвижимости, активов и банковских вкладов) )))
Байден как-то перетопчется...а от рашкины сукины дети и их выпердыши ??? х/з )))
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21.05.2022 15:28
+34
Серьезный шаг в политике!😂😂😂
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21.05.2022 15:23
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Тобто тепер вони не порадуть в сонячний мурманськ ?

***** ну такої жорстокості від тебе ніхто не очікував
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21.05.2022 15:22 Відповісти
знову мабудь завтикали, що Байден має бути "молодшим", бо просто Байден то його батько
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21.05.2022 16:05 Відповісти
Не Мурманськ , а Магадан .
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21.05.2022 18:23 Відповісти
🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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21.05.2022 15:23 Відповісти
Дідо Байден цього не переживе...
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21.05.2022 15:23 Відповісти
Серьезный шаг в политике!😂😂😂
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21.05.2022 15:23 Відповісти
мене не записали.. як же так....
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21.05.2022 15:24 Відповісти
Поздравляю уважаемых людей что им не придется в ту дыру, логово фашистское ездить )))
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21.05.2022 15:25 Відповісти
товарисчи правщики тэкста,обращаю ваше внимание что слово россия пишется с маленькой буквы п ,а именно *********.не благодарите
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21.05.2022 15:25 Відповісти
Забагато честі для самозванців. "московія".
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21.05.2022 15:32 Відповісти
Русь?.. кись... дрись!.. брись!!!

В россии из учебников для школьников убрали название «Киевская Русь».

Об этом сообщил главный редактор сайта «Эхо москвы» виталий рувинский. По его словам, книгу выдали его ребенку, который учится в шестом классе.

«Ребенку в школе выдали новые учебники, в которых отсутствует Киевская Русь. А есть Русь. Просто Русь. Я слышал, что отечественные историки-государственники уже давно на этом настаивали. И вот увидел своими глазами», - комментирует мужчина. https://t.me/charter97_org/73520
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21.05.2022 15:45 Відповісти
********* правильно
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21.05.2022 17:12 Відповісти
А Маск тоже в списке? А то толстомордый рогозин расстроиться)))
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21.05.2022 15:26 Відповісти
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21.05.2022 15:26 Відповісти
Пісець тепер Байдену та всім американцям.
Тепер вони вже точно не відпочинуть на пляжах Геленджика та курортах Йошкар - Оли.
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21.05.2022 15:26 Відповісти
Не инвестируют в недвижимость калуги и гадюкино❗
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21.05.2022 15:34 Відповісти
Дебилов умом не понять... Благодаря этому дебильному заявлению я узнал что директор ЦРУ сейчас Вільям Бернс. Спасибо, рашистские дебилы!...
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21.05.2022 15:27 Відповісти
Россия из сверхдержавы, за три месяца превратилась в смеходержаву.
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21.05.2022 15:28 Відповісти
А когда это она была сверхдержавой? Только в собственных мечтах? Так и в психушке все пациенты себя нормальными считают.
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21.05.2022 15:47 Відповісти
Некоторые в психушке считают себя Наполеонами, а то и еще похлеще.

Психушка. Крик из палаты:
-- Я посланник Бога!
И крик из другой:
-- Я никого не посылал!
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21.05.2022 15:59 Відповісти
якби тільки в психушці...
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21.05.2022 18:37 Відповісти
теперь ответочка от Джо Байдена - запретить всем чинушам рахи и их родителям-детям-любовницам въезд в США - пожизненно!!!! ( с конфискацией всей имеющейся там недвижимости, активов и банковских вкладов) )))
Байден как-то перетопчется...а от рашкины сукины дети и их выпердыши ??? х/з )))
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21.05.2022 15:28 Відповісти
Пустите их в солнечный манадан. Они так хотят
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21.05.2022 15:28 Відповісти
Байден так мріяв відпочити десь в тайзі, що тепер старий буде робити.... плак плак
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21.05.2022 15:28 Відповісти
Да пихуй
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21.05.2022 15:29 Відповісти
Не пускают нас работать в Академию Наук... (с)
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21.05.2022 15:30 Відповісти
Сочувствую Байдену и Ко, теперь они не увидят солнечный Магадан, южное побережье Чукотки, не имеющие аналогов обоссаные уличные туалеты и прочие мордорские штучки от которых у нормального человека кровь стынет!!!!
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21.05.2022 15:30 Відповісти
Тепер хай сидять на своїх пляжах в Маямі біч чи десь їдуть на французьку рів'єру та узбережжя в Барселоні або Валенсії.
Так їм і треба. Пуйло це великий стратег
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21.05.2022 15:36 Відповісти
Далі - залізний занавес, і свино-барани, що виживуть, радісно розбудовуватимуть китайську економіку на лісоповалі.
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21.05.2022 15:30 Відповісти
Ех, зiрвався у Байдена вiдпочинок на пiвденному березi моря Лаптєвих..
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21.05.2022 15:31 Відповісти
И что же им теперь делать? Как теперь они смогут поехать в Сызрань?
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21.05.2022 15:32 Відповісти
Кому потрібна ваша смердюча нациська казарма і яка нормальна людина туди захоче приіхати ? горіть кацапи в пеклі.
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21.05.2022 15:32 Відповісти
Точно дебілоіди! Що вони з себе корчать, що хтось з цього засмутиться? МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ!
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21.05.2022 15:34 Відповісти
Байден и Блинкен теперь не вступят в говно на улицах московии
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21.05.2022 15:36 Відповісти
Сызрань, Сысерть, Выдропужск,
Лесные Хачики, Бухалово, Хренище,
Теперь не повидать, а так хотелось
И Блинкену, и Байденам і решті...
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21.05.2022 15:37 Відповісти
Блин!Что же теперь будет!???
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21.05.2022 15:37 Відповісти
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21.05.2022 15:38 Відповісти
Охренеть, сердце у вас нет, теперь туры по тайге придётся отложить.
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21.05.2022 15:39 Відповісти
Так как наш Азов нацистскую армию помойки еще никто не унижал. 3 месяца находясь в полной осаде выполнили поставленные задачи и выйти с осады сквозь несколько стай шакалов которые бесятся от бессилия и ничего сделать не могут.
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21.05.2022 15:39 Відповісти
яка шкода, що тепер робити
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21.05.2022 15:40 Відповісти
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21.05.2022 15:40 Відповісти
Смехопанорама .Байден и Ко мечтали бы побывать в Ростове и Таганроге😅
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21.05.2022 15:46 Відповісти
Це жах . Нищівний удар по планах американського імперіалізму .
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21.05.2022 15:47 Відповісти
И что, некому сказать обосранной русне, как жалко они выглядят со стороны?
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21.05.2022 15:48 Відповісти
Вони в шоці, бо не зможуть посцяти в московських підворотнях і ліфтах. Який жах!
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21.05.2022 15:48 Відповісти
Амеры этого не переживут, как без задроченого Урюпинска теперь жить
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21.05.2022 15:50 Відповісти
І заарештувалв їхні вклади в рублях в сбербанку Раіссі.
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21.05.2022 15:50 Відповісти
ФАШИСТЫ!!!!

То теперь Байден, Блинкен и их свиты коровьими лепешками не пошпурляют????
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21.05.2022 15:52 Відповісти
Ні в Ермітаж,ні в пєльмєнную,ні в бухкающий бєлгород....
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21.05.2022 15:58 Відповісти
Ковбой хтів костюм с отлівом і в Сочі?
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21.05.2022 15:58 Відповісти
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21.05.2022 16:07 Відповісти
В ответ Байден запретил путину рыбачить на озере Мичиган.
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21.05.2022 16:08 Відповісти
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21.05.2022 16:10 Відповісти
Какой ужас. Байден теперь не сможет поехать в клоаку росеянскую
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21.05.2022 16:10 Відповісти
Давно так не ржал, но всё же Байдена немного жаль, теперь он никогда не увидит Сызрань 🙄
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21.05.2022 16:10 Відповісти
***, яка біда! Американці просрали такий шанс побачити "квітучий" мухосранськ на власні очі. Тепер їм прийдеться киснути у галімому Маямі. Дуже велика втрата для Байдена і ко.
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21.05.2022 16:13 Відповісти
Отакі анекдоти мене смішать більш за все. Нікому ніколи не був потрібен ваш комунальний сортир. Доречі тому ви й бикуєте на світ, щоб нагадати про себе.
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21.05.2022 16:15 Відповісти
Капєц! Який літній відпочинок америкоси просрали! 😂
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21.05.2022 16:18 Відповісти
Лучше бы макарону запретили звонки в рф
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21.05.2022 16:29 Відповісти
Шрьодеру та Шольцу
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21.05.2022 16:31 Відповісти
просто звєрство путіна . прєзіраю
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21.05.2022 16:30 Відповісти
Запретили въезд на каком виде транспорта, на танках тоже?
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21.05.2022 16:34 Відповісти
От ідіоти ,жесть. Але навіть їм далеко до придурків, які перед самими виборами завели справу на Байдена та його сина.
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21.05.2022 16:37 Відповісти
Таке тільки в дурдомі можливо придумати.
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21.05.2022 16:50 Відповісти
В ответ "обиженной" США" следует закрыть въезд всем гражданам мордора, независимо от связей с властями мордора. А тем кто уже там всех выдворить. 99% из них агентура мордора.
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21.05.2022 16:52 Відповісти
Ай-яй-яй. Ц-ц-ц.

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21.05.2022 16:52 Відповісти
Испугали ежа голой задницей!
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21.05.2022 17:54 Відповісти
А Трамп со своей семейкой тоже в списке или длань Господа из Мухосранска его миловала.
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21.05.2022 18:11 Відповісти
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21.05.2022 18:13 Відповісти
Забороніть і мені, будьласочка )))
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21.05.2022 18:16 Відповісти
Как говорил ихний конь лавруша, дибилы бл@дь!
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21.05.2022 18:17 Відповісти
Да, так-ОЙ жестокости Байден не ожидал...
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21.05.2022 18:30 Відповісти
це вони серйозно, чи косять під 95-квартал?
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21.05.2022 18:39 Відповісти
Як же вони,це переживуть?
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21.05.2022 19:01 Відповісти
В штатах паника
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21.05.2022 19:09 Відповісти
Байдену іБлінкену треба образитися назвати росію "недружественой страной"сказати що вона пропагує штатофобію ізаборонити всім росіянам вїзд вСША
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21.05.2022 20:18 Відповісти
До крови уже локти погрязли себе упомянутые. А так хотелось квасу и браги отпить в волю. Нескладуха пошла.
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21.05.2022 20:22 Відповісти
пічаль
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21.05.2022 22:07 Відповісти
Пишуть, що заборонили в т.ч. в'їзд п'ятьом мертвим діячам, включаючи Маккейна.

А от цікаво, чи заборонили в'їзд Степану Бандері? А то раптом захоче навідатись до Кадирова в гості? 😂
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22.05.2022 01:35 Відповісти
 
 