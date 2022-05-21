Росія заборонила в'їзд Байдену, Блінкену та ще понад 950 громадянам США

В Росії опубліковано перелік американських громадян, яким заборонено в'їзд до РФ на постійній основі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС країни-окупанта.

В списку фігурують 963 громадянина США, зокрема президент Джо Байден, син президента Хантер Байдена, держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, директора ЦРУ Вільям Бернс.

Також читайте: Росія бреше, що Польща нібито хоче захопити захід України, - ЦПД