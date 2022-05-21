Від зустрічі у форматі "Рамштайн" очікуємо позитиву щодо постачання систем залпового вогню MLRS, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує від онлайн-зустрічі міністрів оборони понад 40 держав світу, яка відбудеться в понеділок, рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню MLRS.

Як інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час спільного брифінгу з прем‘єр-міністром Португалії Антоніу Кошту.

"Такі зустрічі – це вже позитивний результат… Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS. У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію", - зазначив глава держави.

Зеленський звернувся до представників країн, які бояться надавати Україні відповідне озброєння начебто через можливе використання його для наступу на РФ. Зеленський нагадав, що українці ведуть війну на своїй території.

"Якщо хтось із країн Європи звик, що Донбас – це окупована територія Росії, то я хочу сказати, що це не дуже добра звичка. Це наша територія", - наголосив президент.

Зеленський також розповів, що РФ на різних рівнях шантажує держави світу через передачу Україні MLRS-систем.

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