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Від зустрічі у форматі "Рамштайн" очікуємо позитиву щодо постачання систем залпового вогню MLRS, - Зеленський

mlrs

Президент України Володимир Зеленський очікує від онлайн-зустрічі міністрів оборони понад 40 держав світу, яка відбудеться в понеділок, рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню MLRS.

Як інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час спільного брифінгу з прем‘єр-міністром Португалії Антоніу Кошту.

"Такі зустрічі – це вже позитивний результат… Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS. У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію", - зазначив глава держави.

Зеленський звернувся до представників країн, які бояться надавати Україні відповідне озброєння начебто через можливе використання його для наступу на РФ. Зеленський нагадав, що українці ведуть війну на своїй території.

"Якщо хтось із країн Європи звик, що Донбас – це окупована територія Росії, то я хочу сказати, що це не дуже добра звичка. Це наша територія", - наголосив президент.

Зеленський також розповів, що РФ на різних рівнях шантажує держави світу через передачу Україні MLRS-систем.

Також читайте: Зеленський подякував Байдену за підписання законопроєкту про надання додаткової підтримки Україні: Очікуємо на нову потужну оборонну допомогу

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) зброя (7435) допомога (8295)


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Топ коментарі
+36
А свої Вільха-М тобі не потрібні?, хтось навчив блазня новому слову MLRS.
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21.05.2022 15:49
+29
РЗСО гуд но бубочка тупой что пробка
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21.05.2022 15:42
+26
что поделать. Мудрый нарид выбрал такое...
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21.05.2022 15:52
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Ну , хоть блин тут вменяемо выразился!
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21.05.2022 15:38 Відповісти
Він часто притомні речі говорить, коли добре заучує чужі тексти.
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21.05.2022 15:53 Відповісти
про Донбас он выразился а за Крым промолчал.
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21.05.2022 16:49 Відповісти
Особливо про те, що в нього немає секретів! Мабуть від фсб та гру рф...
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21.05.2022 18:12 Відповісти
ну как сказать. Про крым он забыл сказать, что это тоже наша территория...или уже не?
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21.05.2022 18:20 Відповісти
РЗСО гуд но бубочка тупой что пробка
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21.05.2022 15:42 Відповісти
что поделать. Мудрый нарид выбрал такое...
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21.05.2022 15:52 Відповісти
На этого?
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21.05.2022 16:29 Відповісти
"вашим салом та й вам по пиці"...

Похищенное оккупантами медицинское оборудование из мариупольских больниц 1 и 4 вчера было завезено в клинику Калинина в Донецке.
 Как благотворительная помощь «Единой России».
Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам.

Тихо ******* и ушёл - называется "нашёл"
https://t.me/tanya_adams/2894
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21.05.2022 16:22 Відповісти
Додавите америкосов, это реально надо!
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21.05.2022 15:48 Відповісти
Валянок, іди у сраку
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21.05.2022 15:51 Відповісти
мы тебя падлу капаскую скорее додавим
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21.05.2022 19:18 Відповісти
А свої Вільха-М тобі не потрібні?, хтось навчив блазня новому слову MLRS.
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21.05.2022 15:49 Відповісти
скоро будет в его лексиконе популярнее чем слово "трек" =)
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21.05.2022 15:54 Відповісти
зарубежное военное обозрение 080е-90е годы бубочка и его пиарсты что рядом сидят дальше не могут
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21.05.2022 15:54 Відповісти
До войны надо было думать и,главное,делать. Сейчас просить и спасибо говорить.
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21.05.2022 15:54 Відповісти
А де промислові потужності, а головне кошти? Дороги наше всьо! В популізмі будівництво доріг завжди безпрограшний варіант в країні з вбитими дорогами. Прошу не забувати про маніакально-навязливе бажання найвеличнішого закупити всім пенсіонерам смартфонів на декілька лярдів за 2 тижні перед війною. Цю помилку демократії треба позбавити займати керівні посади років на 60.Краще перестрахуватись.
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21.05.2022 16:00 Відповісти
Для цього ж мабуть були якісь безумні плани у зашитника савескаго атєчєства, хотів для спрощення та здешевлення системи фальшування народного вибору щось замутити під шумок дешевого піару
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21.05.2022 21:52 Відповісти
А зачем бубочке какая-то Вильха? ***** приказало ему ремонтировать дороги, чтобы танки и бетеры не месили грязь, а быстро захватили наши города по хорошим дорогам. Вот Херсон, к примеру, репоеды взяли за 3 часа.
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21.05.2022 16:58 Відповісти
Чому ще не на передовій? Повоювавши би за Херсон і Крим.
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21.05.2022 18:01 Відповісти
Володя лучинин,ты откуда взялся такой долбодятел с 16 апреля,это что,новая партия подоляковских
тупых тролей?
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21.05.2022 18:51 Відповісти
Проект Вільха відмінна система, але є ньюанс - ціна модифікації і обсяг виробництва. У нас нажаль 300 мм постріли роблять в штучному форматі. MLRS (РСЗО) на об`єднанній платформі просто вийде дешевше і багато, дуже багато. Проект будуть просувати, як і ГРІМ, Нептун, Богдана та виробництво 152 мм снарядів. Нажаль масове виробницто наша слабка сторона
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21.05.2022 17:30 Відповісти
То порохоботська зброя
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21.05.2022 17:43 Відповісти
главное что-бы она уничтожала - и кацапских и зеленых предателей
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21.05.2022 19:21 Відповісти
Краще промовчати, за розумного приймуть, експерд...
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21.05.2022 18:40 Відповісти
Как только ЗСУ загонят кацапов обратно в границы ОРДЛО -- сразу же поступит команда на прекращение огня и начало переговоров.
Системе Коломойского Победа не нужна, бо "сядут все"... ... а оно им надо?
Могу поспорить с любым и на любэ, шо так и будет.
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21.05.2022 15:52 Відповісти
не будет никакой помощи ,если подпишут какую то лажу ,особенно из Британии
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21.05.2022 16:06 Відповісти
У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы.
Генри Джон Темпл Палмерстон.
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21.05.2022 16:49 Відповісти
Поки що саме такі перспективи найбільш реальні. Хоча велика частина громадян і диванний і справжніх воїнів чомусь вірять, що Україна буде звільняти Донбас та Крим. Ура-патріотизм, що межує з розумовими розладами.
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21.05.2022 16:18 Відповісти
Украина будет освобождать все свои земли - а зеленых иуд и рашисстских ублюдков спрашивать не будем
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21.05.2022 19:24 Відповісти
Ця теза була проголошена в середени 19 сторіччя.... За цей час змінилося в Англіі ДУЖЕ багато і тепер вона має союзників.
Тому зараз так говорять про Китай і цей вислів точно описує його.
Британію тут вже ніяким боком не приліпиш.
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21.05.2022 17:35 Відповісти
ну стакими темпами как сейчас идут .. наверно не загонит.
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21.05.2022 22:26 Відповісти
"Якщо хтось із країн Європи звик, що Донбас - це окупована територія Росії, то я хочу сказати, що це не дуже добра звичка. Це наша територія", - наголосив президент. а звіляьняти ці наші теріторї не потрібно?- так с в великому інтервью ти казав "Для Украины победой станет выход на "линию разграничения", существовавшую до 24 февраля, когда Россия начала широкомасштабное вторжение. Ведь главное - сохранить жизнь людей, а освобождение давно оккупированных территорий, где враг капитально окопался, повлечет за собой огромные потери среди украинских воинов".
Однако Украина рано или поздно непременно освободит все свои территории,-тобто в Херсонскій Запорізкій областях ворог не окопався там огромних потерь не буде? а буде легка прогулянка- освободит рано или позно?******* шанс який є зараз не буде ніколи нам зброю не дадуть потім якщо заморозять на потім Україна роками буде оговтуватися після війни не повернем ми всі наші теріторї і потім це настане новою війною і окупацією всієї України
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21.05.2022 15:55 Відповісти
По-перше не варто взагалі аналізувати маячню, що несе найвеличніший. По-друге, на теперішній час стоїть питання не втратити нових територій. Все решта це порожні балачки української пропаганди. На жаль, західної зброї ще дуже мало.
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21.05.2022 16:24 Відповісти
на данный час стоит вопрос скорейшего получения ленд-лиза - для уничтожение твоих кацапских оккупантов и все !
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21.05.2022 19:26 Відповісти
побыстрее бы кацапские аэродромы, в/ч, нефтебазы популять
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21.05.2022 15:58 Відповісти
Допомогла. Повірте, без неї ми б вже підписувати капітуляцію, що і планували робити зелені переговорщики на початку березня в Стамбулі.
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21.05.2022 16:27 Відповісти
Шо ты мелеш?
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21.05.2022 16:28 Відповісти
Смысл от этой встречи? Из 40 стран за 3 месяца только США и Англия пушки и бронемкшины дали.Несчитая гранатометов и беспилотников.Как бы запад щеки не надувал по факту громим мы русню своим вооружением.
Где 200 танков что в апреле дали? На складах стоят?Трофейные танки на фронте видел,а те шо дали нет.
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21.05.2022 16:06 Відповісти
Польські танки тільки тільки підійшли на фронт. І їх не 200, а 240.
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21.05.2022 16:14 Відповісти
ой боже 200 танків несказали куди діли .біда то яка .менше знаеш луче спиш.
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21.05.2022 16:15 Відповісти
Ті що дали не світять але вони там, дохлі орки біля білогорівки підтвердять. Дають багато зброї, більшу частину не світять і не озвучують. Нові бойові частини формуються, але потрібно ще навчитися керувати технікою та воювати.
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21.05.2022 16:16 Відповісти
Eti spasli jesli konecno polucili variant gde xotiabi 300 kilometrov streliajet.Oni sravnivajet vsio po puti PVO<tanki i drugoje.S bezapasnogo rostojanija mogli bi bit,glavnoje protiv nix PVO besilna
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21.05.2022 16:43 Відповісти
Напевно що ніхто нескаже, кацапи вирахували дві м777 і намагались підірвати так в них з цього приводу стільки радості було наче вже перемогли всю нашу армію.
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21.05.2022 16:41 Відповісти
что бы вас кацапов добивать целым фронтом вот в этом смысл встречи
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21.05.2022 19:27 Відповісти
Може то був просто концерт?
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21.05.2022 16:14 Відповісти
Кобзона
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21.05.2022 16:45 Відповісти
Очікуйте, очікуйте....
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21.05.2022 16:14 Відповісти
А тим часом орда буде громити міста й села. Доочікуєтесь розгрому... і втрати территорій.
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21.05.2022 16:18 Відповісти
твоя орда просится на переговры - а потери на войнах есть всегда
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21.05.2022 19:29 Відповісти
Так недавно ж говорили "вы получите ВСЁ, кроме ядерного оружия"! А теперь приходится какие то MLRS выпрашивать... Что то я не очень понимаю ситуацию..
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21.05.2022 16:24 Відповісти
Дебілам з ОП треба було менше триндіти про обстріли оркостану, відразу після тої заяви рашисти поставили ппо і почали збивати наші точки, а охочих давати нам зброю значно поменшало.
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21.05.2022 16:27 Відповісти
что за бред ?
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21.05.2022 19:30 Відповісти
До війни, у цього довпойопа із кварталу95 були готові власні ракетні комплекси, були підприємства, були фахівці щоб запустити у виробництво все це. Однак, за 2.5 роки, він усе це просрав, бо жага казкового збагачення на корупційних оборудках, виявилася значно сильнішою, а ніж турбота про безпеку і майбутнє України. Тому єдиний хто винний у тому що Україна зараз не має ******** РСЗО та тактичних ракет 200+км є персонально ze!
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21.05.2022 16:24 Відповісти
Саме так. Персонально воно. Якби ж це розуміли більше, ніж 10% населення. А так в цьому гімні нам борсатись неосяжно довго.
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21.05.2022 16:32 Відповісти

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік
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21.05.2022 16:43 Відповісти
можно договориться, что стрелять по территории рф не будем, только по оркам на нашей территории
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21.05.2022 16:31 Відповісти
ну как сказать, т.е. они обстреливают сейчас наш чернигов и сумы с своей территории, а мы в ответ стрелять не будем??? пусть сравняют тут все с землей???
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21.05.2022 18:24 Відповісти
MLRS jest raznogo tipa.Mogut dat tam 35 kilometrov sto streliajet,a jest i 500 kilometrov sto streliajet .Tak ix imejet mnoguje strani nemci,norvegi,aamerikansi skladax ix derzyt.Oni ocen nuzni dlia armiji
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21.05.2022 16:38 Відповісти
речь идёт о HIMARS
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21.05.2022 21:18 Відповісти
Балістині ракети ATACMS, з дальністю до 300 км і наведенню по GPS. У одному ракеті тільки одна ракета.
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21.05.2022 16:51 Відповісти
а что, ленд-лиз подразумевает только старый хлам?
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21.05.2022 17:10 Відповісти
Потрібно відновити виробництво Вільхи М (130км) за кордоном. При бажанні, за два місяці можна було б це організувати. Це звісно не 300 км, але і не 40.
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21.05.2022 17:25 Відповісти
У деяких країнах Європи дуже бояться перемоги України у війні з Росією. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, страх країн Європи зумовлений тим, що в разі перемоги України, такі країни як Німеччина та Франція можуть втратити свій високий геополітичний статус.https://youtu.be/98MZghI_Xe8
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21.05.2022 17:37 Відповісти
кацап кончай бред нести - в любой стране европы хотят что бы твою рашку разгромили и забыли о ней так о страшном сне - так как потери от войны для всех огромные..
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21.05.2022 19:33 Відповісти
Ахренеть - он Гловнокомандующий или крот российского генштаба!
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21.05.2022 18:11 Відповісти
Раз проляпало знач нічого не дадуть
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21.05.2022 18:49 Відповісти
Байден с чемоданом в очереди в аєропорту такой. А его не пускают. ну путин и клоун
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21.05.2022 19:07 Відповісти
Чергова ідея-фікс від профана в усіх можливих сферах державного керівництва.
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21.05.2022 20:07 Відповісти
Томогавки нужны, Томогавки. Орки от ростова до ******, а именно туда томогавки достают, должны сратся и сидеть по убежищам. И что мы Крым уже вынесли за скобки?
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21.05.2022 23:59 Відповісти
Вот если бы еще и президент был украинский...
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22.05.2022 06:30 Відповісти
Бо це сайт , окупованний порохоботами ... Що тут не ясно ?!
У Пєті багато лаве й він його вкладає в армію ботів . Сам він веде пристойно , для непристойних речей в його є його проксі -- тобто боти .

Зараз адміни відпочивають и десь так пів місяця тому відмінили заборону на міжпартійний срач , яка працювала з 24 лютого до кінця квітня .

Коли 3 канали Пєті відключили від мовлення я був обуренний цією обставиною під час війни .
Але дивлячися на діяльність ботів -- бачу , що ... може за "Еспресо ТВ" можно обурюватися , а за інші -- не варто .

P.S. Єрмак , Гетьманцев , Коля "Котлета", АраХамія (не згадуючи взагалом відвертих зрадників) мені теж дуже неприємні , це так м"яко кажучи . Але в Україні військовий стан , тобто дисципліна повина бути хоча б унутрення . Тобто є Головнокомандуючий й є голова генштабу ... А Порошенко , Тимошенко, Гриценко й ініші просто лідери політичних рухів й не більше . Особи громадянського статусу .
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22.05.2022 07:14 Відповісти
 
 