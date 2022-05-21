Від зустрічі у форматі "Рамштайн" очікуємо позитиву щодо постачання систем залпового вогню MLRS, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський очікує від онлайн-зустрічі міністрів оборони понад 40 держав світу, яка відбудеться в понеділок, рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню MLRS.
Як інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на Укрінформ, про це він заявив під час спільного брифінгу з прем‘єр-міністром Португалії Антоніу Кошту.
"Такі зустрічі – це вже позитивний результат… Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS. У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію", - зазначив глава держави.
Зеленський звернувся до представників країн, які бояться надавати Україні відповідне озброєння начебто через можливе використання його для наступу на РФ. Зеленський нагадав, що українці ведуть війну на своїй території.
"Якщо хтось із країн Європи звик, що Донбас – це окупована територія Росії, то я хочу сказати, що це не дуже добра звичка. Це наша територія", - наголосив президент.
Зеленський також розповів, що РФ на різних рівнях шантажує держави світу через передачу Україні MLRS-систем.
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Похищенное оккупантами медицинское оборудование из мариупольских больниц 1 и 4 вчера было завезено в клинику Калинина в Донецке.
Как благотворительная помощь «Единой России».
Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам.
Тихо ******* и ушёл - называется "нашёл"
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тупых тролей?
Системе Коломойского Победа не нужна, бо "сядут все"... ... а оно им надо?
Могу поспорить с любым и на любэ, шо так и будет.
Генри Джон Темпл Палмерстон.
Тому зараз так говорять про Китай і цей вислів точно описує його.
Британію тут вже ніяким боком не приліпиш.
Однако Украина рано или поздно непременно освободит все свои территории,-тобто в Херсонскій Запорізкій областях ворог не окопався там огромних потерь не буде? а буде легка прогулянка- освободит рано или позно?******* шанс який є зараз не буде ніколи нам зброю не дадуть потім якщо заморозять на потім Україна роками буде оговтуватися після війни не повернем ми всі наші теріторї і потім це настане новою війною і окупацією всієї України
Где 200 танков что в апреле дали? На складах стоят?Трофейные танки на фронте видел,а те шо дали нет.
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік
ловнокомандующий или крот российского генштаба!
У Пєті багато лаве й він його вкладає в армію ботів . Сам він веде пристойно , для непристойних речей в його є його проксі -- тобто боти .
Зараз адміни відпочивають и десь так пів місяця тому відмінили заборону на міжпартійний срач , яка працювала з 24 лютого до кінця квітня .
Коли 3 канали Пєті відключили від мовлення я був обуренний цією обставиною під час війни .
Але дивлячися на діяльність ботів -- бачу , що ... може за "Еспресо ТВ" можно обурюватися , а за інші -- не варто .
P.S. Єрмак , Гетьманцев , Коля "Котлета", АраХамія (не згадуючи взагалом відвертих зрадників) мені теж дуже неприємні , це так м"яко кажучи . Але в Україні військовий стан , тобто дисципліна повина бути хоча б унутрення . Тобто є Головнокомандуючий й є голова генштабу ... А Порошенко , Тимошенко, Гриценко й ініші просто лідери політичних рухів й не більше . Особи громадянського статусу .