Шестеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Рівненській області, - голова ОВА Коваль

Шестеро людей постраждали внаслідок ворожого ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури в Рівненській області.

Про це повідомив голова обласної Військової адміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Загиблих немає, шестеро людей дістали травм, їм надана допомога в медичних закладах області. Стан постраждалих стабільний",- сказав чиновник.

Коваль закликав мешканців Рівненщини утриматися від участі у масових заходах протягом наступних 24 годин у зв'язку із загрозою повторних ракетних ударів.

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