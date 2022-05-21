Шестеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Рівненській області, - голова ОВА Коваль
Шестеро людей постраждали внаслідок ворожого ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури в Рівненській області.
Про це повідомив голова обласної Військової адміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Загиблих немає, шестеро людей дістали травм, їм надана допомога в медичних закладах області. Стан постраждалих стабільний",- сказав чиновник.
Коваль закликав мешканців Рівненщини утриматися від участі у масових заходах протягом наступних 24 годин у зв'язку із загрозою повторних ракетних ударів.
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показати весь коментар21.05.2022 17:15 Відповісти Мені подобається 5
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