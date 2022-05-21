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Новини
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Фрідман, Новинський та інші росіяни. Притула закликав владу конфіскувати усі російські активи в Україні. ВIДЕО

Масштабна конфіскація російських активів в Україні стане прикладом та стимулом для західних країн-партнерів рішучіше діяти проти Росії.

Про це у відеозверненні заявив відомий волонтер, телеведучий Сергій Притула, інформує Цензор.НЕТ.

"Якого біса українці останнє дістають із кишень, у той самий момент, коли в Україні спокійнісінько діє величезна кількість бізнесу, кінцевими власниками якого є росіяни. Це нормально?.. Немає більше такого: хороша чи погана російська. Громадянин РФ - нах ... р під санкції, і забрати все, що маєте. Тому що ви всі ці роки спостерігали, як ваша країна вбиває наших громадян, і ваші активи — це мізер, який РФ має заплатити Україні", — сказав Притула.

Як приклад він навів Михайла Фрідмана, який володіє "Альфа-Банком", "Київстаром" та "Моршинською" та вже намагається отримати паспорт громадянина України, щоб зберегти бізнеси. Під конфіскацію також мають потрапити активи власника "Метінвесту" та бізнес-партнера Ріната Ахметова Вадима Новинського, росіян Олександра Бабакова, Костянтина Григоришина та решту.

На думку Притули, від ефективності дій України в цьому напрямку залежатиме доля російських активів у всьому світі: "Погодьтеся, виглядає дивно, коли ми вимагаємо від усього світу заарештувати російське майно, заморозити їхні рахунки, заарештувати їхні яхти та пентхауси, а самі цього не робимо".

Він нагадав, що схваливши конфіскацію, Верховна Рада створила весь необхідний правовий механізм. Тепер влада має негайно ним скористатися. "Закон прийнятий, уряд має інструмент, а маємо очікування справедливості… Як наші хлопці полюють за росіянами на полі бою, також і ви повинні полювати за російськими капіталами. Українці на це не просто чекають, вони вимагають", — заявив Притула.

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Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб з урахуванням пропозицій Президента. За відповідний законопроект №7194 проголосувало 308 народних депутатів. Закон дозволяє конфіскувати майно росіян та білорусів, а також тих, хто підтримує війну Росії проти України. До складеного НАЗК список уже увійшли 11 тис. фізичних та 3 тис. юридичних осіб, а також 128 тис. об'єктів. Рішення про націоналізацію майна прийматиме Вищий антикорупційний суд. Після вилучення активи переходять до управління Уряду.

Автор: 

конфіскація (848) Новинський Вадим (534) Притула Сергій (88) Михайло Фрідман (170)


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Топ коментарі
+53
сейчас ермак с зеленским ему объяснят, что фридман, новинский и прочие абрамовичи большие патриоты, чем Притула
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21.05.2022 16:52
+36
Притула -самый адекватный.
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21.05.2022 16:50
+31
новинскую тварь давно пора выгнать за паребрик и все национализировать !!!
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21.05.2022 17:05
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Притула -самый адекватный.
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21.05.2022 16:50 Відповісти
Русню вообще валить надо, конфискация имущества детский сад
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21.05.2022 17:13 Відповісти
Валить ,С ПОЛЬЗОЙ ,ЭТИ ТВАРИ СТОЛЬКО ЛЕТ ГРАБИЛИ Украину ,НАСМЕХАЯСЬ ‼️ПРИШЛО ВРЕМЯ 🪃🪃🪃🪃🪃🪃🇷🇺РАШИСТАМ ОТВЕЧАТЬ ‼️И пришло время новых политиков - Бутусов Юрий многие другие П
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21.05.2022 19:22 Відповісти
А ще у олігархів все конфіскувати - Пінчука та інших. Але в першу чергу Пінчука.
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21.05.2022 17:14 Відповісти
А бородатая бабушка зеледента ничего из наворованного не должна отдать?
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21.05.2022 17:22 Відповісти
В первую чергу -КАЛАМОЙ‼️ЭТА МРАЗИНА РАДОВАЛСЯ УНИЧТОЖЕНИЮ АЭРОПОРТА В Днепре ‼️Филатов говорил ,что не дал и копейки на ПВО И ТЕРОБОРОНУ
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21.05.2022 19:24 Відповісти
притула - политическая проститутка.

мог, идя в политику баллотироваться в Киевраду и в мэры.

закон позволяет.

в киевраду - проходной. в мэры не проходной

Л - логика, почему шел в политику на должность мэра, но не шел в политику в киевраду?

так задача была проплачена по отсосу голосов у Клычко.

на теме волонтерства рейтинг будет на плаву.....
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21.05.2022 17:45 Відповісти
А про що зараз мова?
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21.05.2022 19:06 Відповісти
Степан ,а ты кто ? Притула ,в 1000 раз ,чем кодло боневтик
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21.05.2022 19:28 Відповісти
Притула голосовал за зеленского - это все что нужно знать о его политических взглядах
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21.05.2022 19:41 Відповісти
про честь
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21.05.2022 22:01 Відповісти
притула - хайпожер и марионетка олигархов намбер два - второй зеленский только чуть по-умнее . плавали знаем ..
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21.05.2022 19:39 Відповісти
Ну ви знаєте, що ходить, а що плаває.
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21.05.2022 23:16 Відповісти
Докажи. І давай порівняємо наскільки ти більше допоміг наших захисникам ніж Притула.
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21.05.2022 23:23 Відповісти
сейчас ермак с зеленским ему объяснят, что фридман, новинский и прочие абрамовичи большие патриоты, чем Притула
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21.05.2022 16:52 Відповісти
Притула мені подобається. Він таке, як є
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21.05.2022 16:59 Відповісти
Вам мало одного блазня при владі?
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21.05.2022 17:07 Відповісти
На гроші Пінчука???
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21.05.2022 17:16 Відповісти
та же самая херня что зебеня только в профиль Пинчук
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21.05.2022 19:42 Відповісти
Тепер усе вирішує нарік і кількість стежок сніжку...
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21.05.2022 17:00 Відповісти
Притула, Вы не понимаете: ЭТА ДРУГОЕ.
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21.05.2022 17:01 Відповісти
Пропозиції Притули не на часі, поки президент зайнятий порятунком бізнесом Абрамовича - великого друга Коломойського і Зеленського України.
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21.05.2022 17:05 Відповісти
новинскую тварь давно пора выгнать за паребрик и все национализировать !!!
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21.05.2022 17:05 Відповісти
"православна ****"
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21.05.2022 17:08 Відповісти
но, но, это же ж депутат самой Рады !!!

украинский депутат, не ? украинец же...
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21.05.2022 17:10 Відповісти
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21.05.2022 17:11 Відповісти
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21.05.2022 17:14 Відповісти
тут на фото только Усика не хватает типа настоящего "патриота"
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21.05.2022 19:44 Відповісти
А за что ж эта **** православная будет поповники строить и продвигать кгбешных попов?
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21.05.2022 18:44 Відповісти
Оно уже отстроило ‼️ДОВОЛЬНО ‼️Хватит терпеть путлерастов ***** рашистскую НЕЧИСТЬ‼️
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21.05.2022 19:31 Відповісти
Цікаво, хто йому допоміг отримати українське громадянство?
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21.05.2022 20:34 Відповісти
Давно пора! Новинский-гнида, должен ответить и за деятельность ФСБной ПЦУ
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21.05.2022 17:09 Відповісти
та Ви шо? рассеянская церковь же ж вне палитики...

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21.05.2022 17:15 Відповісти
«Культура і спорт - все політики» - типовий тест КГБ

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21.05.2022 18:47 Відповісти
давно пора. Я больше скажу. У меня отменили официальную аренду земли за полгода до войны в пользу застройки тоже торговым комплексом конечный бенефициар - гражданка россии, вот такой у нас мер
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21.05.2022 17:10 Відповісти
А він громадянин України.
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21.05.2022 18:42 Відповісти
Притула - не диванний волонтер. Краще помовчати.
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21.05.2022 19:11 Відповісти
новинский рулит масковским патриорхатом поэтому никакой зэля ничего ему не сделает -хозяева не позволят
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21.05.2022 17:13 Відповісти
Якраз, те що оголосив Сергій Притула, вже давно очікує вся Україна!
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21.05.2022 17:14 Відповісти
зачарованих пердулою, я хочу трішки розчарувати: у цього вишиватного клоуна в дупу засунута рука відомого "молодого рігіанала" - хомутинника. Не важко здогадатися, що цей риг заробив свої сотні мільйонів доларів на схєматозах, що завдали і завдають збитків державі. А так у цілому пердула красунчик - збирає кошти на армію по всьому світу, волонтьорить, дівки на нього маструбують... Коротше кажучи, хай пердула буде на екрані, а політика йому заборонена.
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21.05.2022 17:22 Відповісти
Досить вже цього більшовизму. Не можна націоналізувати майно усіх росіян підряд. Має бути санкіційний список і треба дуже добре юридично обгрунтувати, чому ті чи інші громадяни РФ маєть відношення до аргесії РФ і тоді вже націоналізувати їхнє майно.
Якщо просто відібрати у всіх росіян, то:
-по-перше, не всі підтримують війну і деякі допомагають Україні ,в тому числі зі зброєю в руках;
-по-друге, Росія зеркально лишить власності усіх українців і РФ;
-по-третє, пересічні росіяни ,що втратили власність, підуть в Европейський суд і повернуть собі все назад з компенсацією.
Притула нехай замається волонтерством, а не робить дурнуватих політичних заяв, від яких може бути більше шкоди.
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21.05.2022 17:25 Відповісти
подивіться як це робиться за кордон хоча б для початку:
- по-перше, це стосується не всіх росіян підряд, а конкретного списку олігархів і чиновників, хто мав відношення до агресії або мав змогу впливати на рішення в Кремлі;
- по-друге, власність не націоналізується одразу, а заморожується і паралельно запускаються механізми, скільки і чого можна юридично обгрунтовано націоналізувати, щоб не отримати зустрічних позовів.
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21.05.2022 17:29 Відповісти
тобі - за руским кораблем петушара касабска
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21.05.2022 17:49 Відповісти
Кожен росєянин працюючи в РФії та сплачуючи податки,опосередковано фінансує ЗС РФ?!!)))
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21.05.2022 17:31 Відповісти
в цій країні таки народ обирає владу та на жаль, в нашій країні не прийнято щоб влада робила те чого бажає народ, Зеленський зі своєю командою вже неодноразово це доводив і зробить це ще не раз.
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21.05.2022 17:28 Відповісти
новінський це кремлівський козачок-служка..........в суд з конфіскацією і на обмін
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21.05.2022 17:29 Відповісти
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21.05.2022 17:35 Відповісти
Зара почекаємо щоб касапи ще більше зерна вивезли... а потім, можливо, якщо зелені вирішать....
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21.05.2022 17:36 Відповісти
Сергію, ти шо таке видумав ? А як же "Свати "? Хочеш щоб москалі забрали у Зеленського ?
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21.05.2022 17:42 Відповісти
Все хотят получить компенсацию за разрушенную недвижимость, но до выборов далеко
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21.05.2022 17:47 Відповісти
В Украине власть еще не украинская если ктотеще не понял
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21.05.2022 17:53 Відповісти
А почему **** православная - Новинский не в обменном фонде? Он плюс его свита плюс ещё 50-100 тысяч шарянутых и опазажопников, не может быть обменным фондом?
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21.05.2022 17:59 Відповісти
«Якого біса українці останнє дістають із кишень, у той самий момент, коли в Україні спокійнісінько діє величезна кількість бізнесу, кінцевими власниками якого є росіяни. Це нормально?.. Немає більше такого: хороша чи погана російська. Громадянин РФ - нах ... р під санкції, і забрати все, що маєте. Тому що ви всі ці роки спостерігали, як ваша країна вбиває наших громадян, і ваші активи - це мізер, який РФ має заплатити Україні", - сказав Притула. Джерело:

нормальна думка ‼️‼️‼️
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21.05.2022 18:41 Відповісти
Тому що Новинський громадянин України. І фсьо ...
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21.05.2022 18:45 Відповісти
Все прокручивается, Цемаха обменяли же. Всяких новинских и шуфричей выводить на чистую воду. А не захотят забирать, то будет урок очередной коллаборантикам нашим.
В чем трудность такого варианта?
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21.05.2022 19:30 Відповісти
Україна ПРАВОВА держава, а не шарікови-швондєри. А шо там думать взятьвсё ипо делить..
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21.05.2022 19:04 Відповісти
бред - зеленский нарушает все права и законы не один раз
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21.05.2022 19:47 Відповісти
Те кто должен бы конфисковать бизнес россиян в Украине имеют бизнесы в россии.
Так шо это всё под большим вопросом.
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21.05.2022 19:07 Відповісти
Новинський - громадянин України, але, схоже, агент. Єдиний шанс показати свою громадянську позицію для нього - це закликати до заборони московської церкви в Україні. Слава Україні!
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21.05.2022 19:21 Відповісти
Дело не в притуле. Мы проспали 30 лет. Менять все и всех. Кто таскал партбилет КПСС и регионы, опзж, уволить с выборных мест от поселковых до рады. Судей убрать всех, заменить с ЕС. Так сделала Хорватия. И полная национализация всего рентабельного. Гос-капитализм. Возможно через 10 лет начнем чуть жить. Все остальное блеф. Слишком напрессовали идиотизма. Чудес не бывает.
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21.05.2022 20:12 Відповісти
Україна багато з того, що вона просить від союзників може показати приклад.
По-перше - відмовитися нарешті від кацапського газу, по-друге - від ядерного палива, по-третє - відмовитись від транзиту кацапських енергоносіїв, звісно, також нарешті розпочати конфіскацію кацапського майна.

Щодо останнього з кішень українців - то ситуація значно гірше, ніж каже притула, бо 90% з тих, хто віддає гроші зовсім не цікавиться кому віддає і на що. В результаті зебіли крутять хоровод з гуманітарки продаючи її волонтерам, при цьому забезпечення військ як було совковим так і залишається.
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21.05.2022 20:16 Відповісти
"чому українці дістають останнє з карманів"
Бо вони вибрали не лоха зеленого. Тепер хай дістають. Зеля так "еффективно" боровся з олігархами, що, їх аж не зменшилося, а їх наглість лише виросла. Пуста розмова як на мене. Всі прекрасно знають, якщо одного олігарха так "роздягнуть" біснес та інвестиції взагалі перестануть відчувати гаранії безпеки. Все, що треба зробити, це рішенням суду, заблокувати всі активи конкретних людей (на період військового стану) Тож, не тягніть.
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21.05.2022 20:30 Відповісти
Этот бездарь и бездельник шмигаль, только красиво звездит по ТВ и бойтся кашлянуть и пукнуть без разрешения зеленского!! Ну а зелеский , как всегда ,всё выжидает . кто больше предложит отступных!! Там наверху. все имеют откаты и поэтому нечего российского в УКРАИНЕ НЕ ХОТЯТ КОНФИСКОВАТЬ!! Казалось бы время для конфискаций идеальное!!!Бери миллиарды которые валяются просто так под ногами и покупай себе хорошее оружие!! .... не тут -тот было!! .....Нельзя!!... Пан зеленский нехочет!! или не может!!!???
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21.05.2022 20:38 Відповісти
К Притуле можно относиться по-разному, но здесь он говорит правильно. Предпринимателей из московии в Украине быть не должно. Каждый московит, в любой стране, это потенциальный агент ФСБ.
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21.05.2022 20:45 Відповісти
Хто ж їх троне? Єрмак? Не смішіть ... з одних рук харчуються.
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21.05.2022 20:57 Відповісти
в первую очередь изьять все имущество кацапской секты (конечным бенефициаром которой является кацапский пропагандист-путиносос по кличке Гундяй) и передать канонической церкви.
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21.05.2022 21:15 Відповісти
Плюсую!!!
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21.05.2022 23:01 Відповісти
захiд нам штрафувати рашу спремогся, а ми позорища навiть у себе ще не отямились, - тут якась тварина на лапу давала навпевно.
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22.05.2022 01:30 Відповісти
 
 