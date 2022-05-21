Фрідман, Новинський та інші росіяни. Притула закликав владу конфіскувати усі російські активи в Україні. ВIДЕО
Масштабна конфіскація російських активів в Україні стане прикладом та стимулом для західних країн-партнерів рішучіше діяти проти Росії.
Про це у відеозверненні заявив відомий волонтер, телеведучий Сергій Притула, інформує Цензор.НЕТ.
"Якого біса українці останнє дістають із кишень, у той самий момент, коли в Україні спокійнісінько діє величезна кількість бізнесу, кінцевими власниками якого є росіяни. Це нормально?.. Немає більше такого: хороша чи погана російська. Громадянин РФ - нах ... р під санкції, і забрати все, що маєте. Тому що ви всі ці роки спостерігали, як ваша країна вбиває наших громадян, і ваші активи — це мізер, який РФ має заплатити Україні", — сказав Притула.
Як приклад він навів Михайла Фрідмана, який володіє "Альфа-Банком", "Київстаром" та "Моршинською" та вже намагається отримати паспорт громадянина України, щоб зберегти бізнеси. Під конфіскацію також мають потрапити активи власника "Метінвесту" та бізнес-партнера Ріната Ахметова Вадима Новинського, росіян Олександра Бабакова, Костянтина Григоришина та решту.
На думку Притули, від ефективності дій України в цьому напрямку залежатиме доля російських активів у всьому світі: "Погодьтеся, виглядає дивно, коли ми вимагаємо від усього світу заарештувати російське майно, заморозити їхні рахунки, заарештувати їхні яхти та пентхауси, а самі цього не робимо".
Він нагадав, що схваливши конфіскацію, Верховна Рада створила весь необхідний правовий механізм. Тепер влада має негайно ним скористатися. "Закон прийнятий, уряд має інструмент, а маємо очікування справедливості… Як наші хлопці полюють за росіянами на полі бою, також і ви повинні полювати за російськими капіталами. Українці на це не просто чекають, вони вимагають", — заявив Притула.
Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада ухвалила закон щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб з урахуванням пропозицій Президента. За відповідний законопроект №7194 проголосувало 308 народних депутатів. Закон дозволяє конфіскувати майно росіян та білорусів, а також тих, хто підтримує війну Росії проти України. До складеного НАЗК список уже увійшли 11 тис. фізичних та 3 тис. юридичних осіб, а також 128 тис. об'єктів. Рішення про націоналізацію майна прийматиме Вищий антикорупційний суд. Після вилучення активи переходять до управління Уряду.
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мог, идя в политику баллотироваться в Киевраду и в мэры.
закон позволяет.
в киевраду - проходной. в мэры не проходной
Л - логика, почему шел в политику на должность мэра, но не шел в политику в киевраду?
так задача была проплачена по отсосу голосов у Клычко.
на теме волонтерства рейтинг будет на плаву.....
Коломойського і ЗеленськогоУкраїни.
украинский депутат, не ? украинец же...
Якщо просто відібрати у всіх росіян, то:
-по-перше, не всі підтримують війну і деякі допомагають Україні ,в тому числі зі зброєю в руках;
-по-друге, Росія зеркально лишить власності усіх українців і РФ;
-по-третє, пересічні росіяни ,що втратили власність, підуть в Европейський суд і повернуть собі все назад з компенсацією.
Притула нехай замається волонтерством, а не робить дурнуватих політичних заяв, від яких може бути більше шкоди.
- по-перше, це стосується не всіх росіян підряд, а конкретного списку олігархів і чиновників, хто мав відношення до агресії або мав змогу впливати на рішення в Кремлі;
- по-друге, власність не націоналізується одразу, а заморожується і паралельно запускаються механізми, скільки і чого можна юридично обгрунтовано націоналізувати, щоб не отримати зустрічних позовів.
нормальна думка ‼️‼️‼️
В чем трудность такого варианта?
Так шо это всё под большим вопросом.
По-перше - відмовитися нарешті від кацапського газу, по-друге - від ядерного палива, по-третє - відмовитись від транзиту кацапських енергоносіїв, звісно, також нарешті розпочати конфіскацію кацапського майна.
Щодо останнього з кішень українців - то ситуація значно гірше, ніж каже притула, бо 90% з тих, хто віддає гроші зовсім не цікавиться кому віддає і на що. В результаті зебіли крутять хоровод з гуманітарки продаючи її волонтерам, при цьому забезпечення військ як було совковим так і залишається.
Бо вони вибрали не лоха зеленого. Тепер хай дістають. Зеля так "еффективно" боровся з олігархами, що, їх аж не зменшилося, а їх наглість лише виросла. Пуста розмова як на мене. Всі прекрасно знають, якщо одного олігарха так "роздягнуть" біснес та інвестиції взагалі перестануть відчувати гаранії безпеки. Все, що треба зробити, це рішенням суду, заблокувати всі активи конкретних людей (на період військового стану) Тож, не тягніть.