Зеленський обговорив з прем’єром Португалії Коштою санкції проти РФ та післявоєнну відбудову України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Португальської Республіки Антоніу Коштою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За словами Зеленського, під час зустрічі було обговорено широке коло важливих питань, які пов'язані із захистом України, зокрема подальшу оборонну допомогу. Також була приділена увага питанню притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

"Домовилися й надалі посилювати санкційний тиск на агресора. Ключове питання зараз – це шостий санкційний пакет проти Росії, який обов'язково має містити ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти. Цінуємо розуміння Португалією того, що Росія використовує все це саме для тиску на Україну та об'єднану Європу", – зазначив президент.

Співрозмовники також предметно обговорили європейську інтеграцію України. Окрему увагу було приділено повоєнній відбудові України. Володимир Зеленський очікує на активне долучення Португалії до цього процесу.

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Зі свого боку Антоніу Кошта підтвердив готовність долучитися до відбудови України після війни. Він зазначив, що його країна може стати куратором відновлення шкіл і дитячих садків, які були зруйновані внаслідок бойових дій. За словами Кошти, Португалія має значний досвід у проектуванні та будівництві навчальних закладів, який вона зможе використати в Україні.

Очільник уряду Португалії також заявив, що його країна з нетерпінням очікує звіту Європейської комісії щодо перспектив інтеграції України з Євросоюзом та готова ділитися власним досвідом набуття членства в ЄС.

Кошта також висловився на підтримку міжнародних санкцій та збільшення інвестицій в альтернативні джерела енергії та шляхи постачання енергоносіїв у Європу, щоб подолати залежність від Росії.