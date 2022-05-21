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Новини
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Зеленський обговорив з прем’єром Португалії Коштою санкції проти РФ та післявоєнну відбудову України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Португальської Республіки Антоніу Коштою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За словами Зеленського, під час зустрічі було обговорено широке коло важливих питань, які пов'язані із захистом України, зокрема подальшу оборонну допомогу. Також була приділена увага питанню притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

"Домовилися й надалі посилювати санкційний тиск на агресора. Ключове питання зараз – це шостий санкційний пакет проти Росії, який обов'язково має містити ембарго на російську нафту, нафтові суміші та нафтопродукти. Цінуємо розуміння Португалією того, що Росія використовує все це саме для тиску на Україну та об'єднану Європу", – зазначив президент.

Співрозмовники також предметно обговорили європейську інтеграцію України. Окрему увагу було приділено повоєнній відбудові України. Володимир Зеленський очікує на активне долучення Португалії до цього процесу.

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Зі свого боку Антоніу Кошта підтвердив готовність долучитися до відбудови України після війни. Він зазначив, що його країна може стати куратором відновлення шкіл і дитячих садків, які були зруйновані внаслідок бойових дій. За словами Кошти, Португалія має значний досвід у проектуванні та будівництві навчальних закладів, який вона зможе використати в Україні.

Очільник уряду Португалії також заявив, що його країна з нетерпінням очікує звіту Європейської комісії щодо перспектив інтеграції України з Євросоюзом та готова ділитися власним досвідом набуття членства в ЄС.

Кошта також висловився на підтримку міжнародних санкцій та збільшення інвестицій в альтернативні джерела енергії та шляхи постачання енергоносіїв у Європу, щоб подолати залежність від Росії.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Португалія (206)


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Кстати похож. Только загорелый, на пляжах побывал. Хотя профессор украинской грамматики и правописания вроде на португальских берегах не обитал, у него тяга к швейцарским пейзажам)
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21.05.2022 17:59 Відповісти
Что Зеленский не командует на Войне -- то правильно!
Теперь надо как-то устроить, что бы он и восстановлением Украины из руин не командовал... -- дешевле, эффективней и быстрее обойдётся...
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21.05.2022 18:02 Відповісти
После войны в тюрягу этого клоуна,есть за что,на его совести тысячи смертей украинцев
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21.05.2022 19:07 Відповісти
Восстановление не возможно и не имеет смысла без Крыма, Донецками Луганска. Война не закончится.
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21.05.2022 18:29 Відповісти
Коломойского отдай штатам зеленый утырок
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21.05.2022 19:05 Відповісти
Ну не цирк???!!!! Ще війна навіть в нейтральну фазу не зайшла. Потроху, потроху, але все ж кацапи просуваються в бік кордону до дніпровської області, все більше і більше наші західні партнери гундять про примирення, а він про якесь післявоєнне відбудування гундосить. Скоро знову запустять якийсь міфічний вірус, щоб відволікти людей від суворої дійсності, що принаймні дві країни-партнерки по факту виявляються брехливими повіями, на гачку у КГБ-ФСБ. Заткнувся б і мовчав краще.
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21.05.2022 19:12 Відповісти
все к чему зе прикасается становится дерьмом.. будьте осторожны
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21.05.2022 19:20 Відповісти
Добре що Кошта російською не шпрехає. Поїде додому без інтектуальноі травми
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21.05.2022 20:47 Відповісти
 
 