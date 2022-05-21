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Новини Війна
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Якщо світ не допоможе Україні розблокувати порти, слідом за енергетичною буде продовольча криза, – Зеленський

зеленський

Світова спільнота має допомогти Україні у розблокуванні морських портів, інакше слідом за енергетичною кризою настане продовольча, і з нею зіткнеться набагато більше країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія заблокувала майже всі порти і всі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшнику тощо. Багато всього", – сказав Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після переговорів з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві.

За словами президента, нині Російська Федерація заблокувала 22 млн тонн харчової продукції. Країна-агресор поступово краде її, вивозить та намагається продати.

Також читайте: Росія веде "зернову війну" абсолютно свідомо, щоб роз’єднати спільноту, яка засудила війну проти України, - Бербок

"Буде криза у світі. Друга криза після енергетичної, яку спровокувала Росія. Зараз вона зробить харчову кризу, якщо ми не розблокуємо для України шляхи, не допоможемо країнам Африки, країнам Європи, країнам Азії, які потребують саме цих продуктів харчування. Розблокувати можна різними шляхами. Один зі шляхів – військовий. Тому з такими запитами щодо відповідної зброї ми звертаємося до наших партнерів", – пояснив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) зерно (3114) порт (2039)


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Топ коментарі
+13
Бубочку несе - проносить..

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21.05.2022 18:16
+13
Це вже перебор, альо цензор, кожне друге а той і перше повідомлення від зеленкіна, нема чого почитати нормальним, говна і так вистачає
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21.05.2022 18:17
+11
Ну ты давай, бухти, как космические корабли бороздят просторы Большого театра
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21.05.2022 18:10
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Ну ты давай, бухти, как космические корабли бороздят просторы Большого театра
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21.05.2022 18:10 Відповісти
Якщо Україна не здолаєкорупцію,то ладу в країні не буде!! Українціта ЗСУ мусят тримати два фронта- московськоординську навалу і реванш кремлівських гнид т4т
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21.05.2022 18:25 Відповісти
Бубочку несе - проносить..

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21.05.2022 18:16 Відповісти
Вот умеет он нести такой поток сознания, что хрен вообще поймешь...
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21.05.2022 18:30 Відповісти
Владимир Александрович, помедленнее, пожалуйста. Я не успеваю находить смысл в вашем потоке слов.
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21.05.2022 18:54 Відповісти
Вчєра ракі билі по чєтирє, но малєнькіє... А сєгодня большиє, но по пять... Но большиє... а вчєра малєнькіє... по чєтирє... А сєгодня по пять, но большиє...
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21.05.2022 19:55 Відповісти
Що таке"завершити"? Хєрсон одвойовувати дай наказ.Більше місяця тому:"буде вирішальний бій!За Донбас!" (а чому не за Україну???)
Зараз6 зброї мало,а такої як треба ізовсім нема....А порти нехай хтось ("світ"-що це в даній риториці?)розблоковує...
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21.05.2022 21:37 Відповісти
Це вже перебор, альо цензор, кожне друге а той і перше повідомлення від зеленкіна, нема чого почитати нормальним, говна і так вистачає
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21.05.2022 18:17 Відповісти
Так кацапи шантажуватимуть весь світ і домагатимуться поступок для себе. Зокрема, зяття санкцй. Крім того, вони хочуть затягнути військові діх до зими, щоб потім європейці самі почали вимагати від України поступок. В тому числі, територіальних.
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21.05.2022 18:17 Відповісти
а этот неЛох подмахивает оркам

я открыл один молдавский сайт и через новости, взятые с ордынских сайтов и их шестерок в Европе увидел всю актуальную повестку кремля:

- президент Венгрии сказал что если не закончить войну то начнется приток иммигрантов и голод ...
- президент Сербии сказал что если не закончить войну то начнется приток голод и эпидемии ...
- бывший министр Италии сказал .... и так далее ... все по шаблону

интерес рашистов - заморозить войну здесь и сейчас пока они еще не накляет танчиков и выстроят логистику в страны азии
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21.05.2022 18:28 Відповісти
Ну тут только один вопрос

Они (президенты) это говорили или нет, то есть это правда или ложь ?!
А то с термином "повестка кремля" можно дойти до того, что кто-то нехороший скажет, что после среды наступает четверг и всё пропало в этом случае, придется искать выход !
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21.05.2022 18:56 Відповісти
П#зд#ть без вихідних.
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21.05.2022 18:17 Відповісти
і канахфети тоже розблокують ? крисчани їх дуже *******
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21.05.2022 18:18 Відповісти
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21.05.2022 18:19 Відповісти
Є таке слово в інвесторів ,як диверсифікація.В народі "не клади яйця до одного кошика".Це відомо українській владі?Отже,надіятися тільки на порти - це не диверсифікація,а срака.Альтернативу робити треба і то в бік ЄС.
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21.05.2022 18:21 Відповісти
Причем тут диверсификация. Украина в этой ситуации точно не виновна. Я сколь угодно могу винить нашу власть, но вопрос моря надо решать военными средствами. Надо топить их флот. Иного способа нет.
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21.05.2022 18:23 Відповісти
20 млн тон зерна не перевезеш залізницею або автотранспортом.
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21.05.2022 18:27 Відповісти
хай скавчить. це єдине, що він може, довбень.
а, ще зрадників на всі пости призначати.
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21.05.2022 18:22 Відповісти
Для президента головне щоб ми не боролися зі зрадниками, а йшли до перемоги зі зрадниками під ручку.
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21.05.2022 18:33 Відповісти
Боротьба з велетенською ворожою ДРГ з кремлівських гнид та корупціонерів не начасі,час настане коли ці гниди пошматують Україну!!!))))
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21.05.2022 18:49 Відповісти
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21.05.2022 18:22 Відповісти
А чого нас має парити світова продовольча криза?
Це хай китайці паряться, що вони будуть хавати.
Хай китайці домовляються із рашкостаном, щоб рашкостан вивів війська з України, і тоді ми зможемо вивозити зерно на світові ринки.
Щось ми дуже хвилюємось за увесь світ. Хай світ похвилюється за нас.
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21.05.2022 18:23 Відповісти
китайцы ... ясно понятно ... что иКсперт то дурик .... наше зерно в основ идет в северную африку и ближний восток .... еще в Индонезию некоторый процент .... китайцам вообще нет дела .... они могут и саранчу жрать
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21.05.2022 18:32 Відповісти
Ты, проффесор, ********** прикрой:

В период с 1 по 31 января морпортами Украины на экспорт было отгружено 2,8 млн т основных зерновых культур, что в 1,5 раза ниже показателя предыдущего месяца (4,07 млн т с учетом актуализации данных).

Об этом сообщает https://www.apk-inform.com/ru/news/1517921 «АПК-Информ» .
Согласно данным, ключевым направлением отгрузок украинской кукурузы и ячменя в январе является Китай. Объем экспорта кукурузы в этом направлении составил 0,5 млн т, ячменя - 125 тыс. т. Основной объем отгрузок пшеницы осуществлялся в направлении Пакистана (149,5 тыс. т).
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21.05.2022 19:08 Відповісти
дурик .... с 1 по 31 января - это один месяц ... в году 12 месяцев ... вот тебе новость
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21.05.2022 19:41 Відповісти
Так умнож на 12, проффесор!
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21.05.2022 20:54 Відповісти
Индонезия, ***...
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21.05.2022 20:56 Відповісти
Умственная деятельность, это не твоё:

У 2021 році Китай посилив свої позиції серед світових імпортерів українського зерна, закупивши близько 1/5 вартісних обсягів вітчизняного експорту зернових. Про це заявив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдан Духницький, повідомляє http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/3319-2021-roku-kytay-posylyv-svoyi-pozytsiyi-lidera-top-10-importeriv-************-zbizhzhya-bohdan-dukhnytskyy.html сайт інститут.

За його даними, за чотири роки, починаючи з 2018 року, Китай збільшив закупівлі зерна з України майже у 5 разів - до $2552 млн. При цьому частка Китаю у вартісних обсягах вітчизняного експорту зернових збільшилася з 19,7% у 2020 році до 20,7 % торік.
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21.05.2022 21:00 Відповісти
ахахах .... ну ты и дурик .... прошел по ссылке, которую ты сам же и оставил и увидел подтверждение своих слов .... Найбільшими покупцями вітчизняного зерна у 2021 році, як і раніше, були країни Азії, Африки та Європи.

удаляй аккаунт дурында .... большую глупость ты уже не напишешь
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21.05.2022 23:11 Відповісти
Дурик, Китай!!!
Не Северная Африка, не Ближний Восток, а Китай сейчас главный импортер украинских зерновых.
Не пытайся думать. Для тебя это сложно!
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21.05.2022 23:23 Відповісти
Не Северная Африка, не Ближний Восток, а Китай сейчас главный импортер украинских зерновых.

ну ты точно лауреат премии Дарвина ... неоднократный походу ... именно сейчас в портах 22 млн. зерна и никуда оно не экспортируется ... ибо не чем
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22.05.2022 00:13 Відповісти
Так це ж беспосередньо нас стосується. На Заході вже говорять, що війна в Україні може спричинити голод у декількох країнах, які залежать від постачання продовольства з України. Отже на нас можуть почати тиснути, вимагаючи припинити бойові дії. Причому шантажувати будуть грошима і зброєю. Без цих двох складових ми не зможемо нічого зробити.
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21.05.2022 18:53 Відповісти
Тобто відмовитися від окупованих територій України це в розумінні цього інфантильного неосвіченого бовдура значить бути не жадібним? Тобто повернення своїх територій це жадібність?

Спочатку здати південь України, потім захисників Маріуполя, а тепер відмовитись від українських територій...

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21.05.2022 18:24 Відповісти
Замість молоти язиками,то краще вже горнули бульдозерами в напрямках західних кордонів широчезний шлях,хоч грунтову дорогу,котру з часом можна буде заасфальтувати ти колію європейську покласти,щоб те ж зерно їхало на колесаж гумових та залізних.Але ні,краще молоти язиками й ,у випадку чого,звинуватити західних рятувальників.Або чекати,поки в москалів закінчаться ракети,котрими ще *********** більше нафтобаз та дорожної техніки,в тому числі.
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21.05.2022 18:28 Відповісти
Коли зупиниш війну, тріпло зелене?
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21.05.2022 18:29 Відповісти
"Надо просто перестать стрелять" впливовіший політичний діяч світу !!!)))
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21.05.2022 19:02 Відповісти
Українське зерно купують країни Азії і Африки, якраз ті, що підтримують рашку. Ось хай навчаться будувати причино-наслідкові зв'язки!
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21.05.2022 18:30 Відповісти
Дорогу проложити по дну Чорного моря потрібно. Велике крадівництво.
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21.05.2022 18:31 Відповісти
Чому досі не запущено виробництво ракет всіх класів, 87 день війни а раша сама себе пострілює,для "нагнетанія".
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21.05.2022 18:41 Відповісти
Есть террорист путлер, а есть жантажист Зеля.
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21.05.2022 19:00 Відповісти
Предатель.Говори правильно.Чмо,которое хотело и хочет слить Украину
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21.05.2022 19:01 Відповісти
Печатать этого придурка каждые 15 мин?
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21.05.2022 19:00 Відповісти
С предателями бороться нельзя, потому что можем обидеть бубочку.
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21.05.2022 19:04 Відповісти
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21.05.2022 19:18 Відповісти
кацапня - шліть орків, хлопці спалять всіх...
трохи менше хріпатого наполеона - було б саме те..
якось не до ********...
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21.05.2022 19:23 Відповісти
Бабай під ліжком? Вася, пугать людей нужно не так. Ты не умеешь
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21.05.2022 19:24 Відповісти
не будет никакого голода, просто пидароССия военными методами уничтожает капиталистического конкурента сначала азовсталь, а теперь и зерно.
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21.05.2022 19:25 Відповісти
орет, зелене падло, на CNN за diplomacy end.
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21.05.2022 19:28 Відповісти
А тем временем - на о.Змеиный прекрасно обосновалась Раша, поставила свои ПВО и называет все море вокруг своей территорией.
Наши военные молчат как рыба.
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21.05.2022 19:39 Відповісти
Світова спільнота має допомогти Україні у розблокуванні морських портів, "зе" світова спільнота не є власником "Босфору".Його власником є оглу прорашистський холуй,котрий запустив в Чорне море різьних рашистських корит ,із зброєю і ракетами,котрі вбивають українців, руйнують інфраструктуру в Україні, і цього прорашистського турка "зе влада" набивала і не виключено,що буде набивати у гаранти безпеки для того,щоб Україну цілком здати під вплив рашиста так само ,як було з турком і рашистом погоджена здача Півдня України
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21.05.2022 19:50 Відповісти
Розблокуваи порти-така маячня ! Хто це буде робити ?
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21.05.2022 19:56 Відповісти
Він і сам не знає, йому такий текст надали.
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21.05.2022 20:05 Відповісти
нептунов на ту херню не вистачає - порох з пастором закрили проґрамму...
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21.05.2022 20:33 Відповісти
Закрийте небо, закрийте небо.

Відкрийте порти, відкрийте порти.
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21.05.2022 20:03 Відповісти
Не знаю наскільки вірно, але якщо переробити зернові буде кілька плюсів, по перше значно простіші умови зберігання, по друге простіше транспортувати (транспортна логістика), по третє робочі місця (що особливо важливо на разі). І найголовніше... істина будь якого торгівельця... був би товар, покупець завжди знайдеться.
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21.05.2022 20:05 Відповісти
Поки розблокують порти, ********* усе зерно віддасть окупантам
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21.05.2022 20:23 Відповісти
А продаж на кацапію "Сватів" і "Папіка" не заблокували?Ні?Ну то тоді все нормально.
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21.05.2022 20:28 Відповісти
сидить отак якийсь орк км за 40 від вбивст, а тут опа прилетіло шось, хочь зaсерені лапті міняй...
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21.05.2022 20:41 Відповісти
Ой плть....у него в стране война, а он о мировом голоде заботится....
Что с ним не так?
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21.05.2022 21:56 Відповісти
Чмо....
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21.05.2022 22:17 Відповісти
Може хоч продукти подешевшають, коли експорт меньший буде. а так тільки мільярдери-власники агрохолдингів збагачуються.
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21.05.2022 23:11 Відповісти
Який нах експорт??? Через три місяці заскавчиш поверніть все назад, бо кацапи і їх ******* всі поля спалили … Хочеш спасти від голодної смерті сомалійських піратів - підтягуй свого підара ердогана - йому ***** не указ - вивезе все зерно за два тижні. Які проблеми???
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22.05.2022 00:01 Відповісти
 
 