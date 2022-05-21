Якщо світ не допоможе Україні розблокувати порти, слідом за енергетичною буде продовольча криза, – Зеленський
Світова спільнота має допомогти Україні у розблокуванні морських портів, інакше слідом за енергетичною кризою настане продовольча, і з нею зіткнеться набагато більше країн.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія заблокувала майже всі порти і всі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшнику тощо. Багато всього", – сказав Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після переговорів з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві.
За словами президента, нині Російська Федерація заблокувала 22 млн тонн харчової продукції. Країна-агресор поступово краде її, вивозить та намагається продати.
"Буде криза у світі. Друга криза після енергетичної, яку спровокувала Росія. Зараз вона зробить харчову кризу, якщо ми не розблокуємо для України шляхи, не допоможемо країнам Африки, країнам Європи, країнам Азії, які потребують саме цих продуктів харчування. Розблокувати можна різними шляхами. Один зі шляхів – військовий. Тому з такими запитами щодо відповідної зброї ми звертаємося до наших партнерів", – пояснив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз6 зброї мало,а такої як треба ізовсім нема....А порти нехай хтось ("світ"-що це в даній риториці?)розблоковує...
я открыл один молдавский сайт и через новости, взятые с ордынских сайтов и их шестерок в Европе увидел всю актуальную повестку кремля:
- президент Венгрии сказал что если не закончить войну то начнется приток иммигрантов и голод ...
- президент Сербии сказал что если не закончить войну то начнется приток голод и эпидемии ...
- бывший министр Италии сказал .... и так далее ... все по шаблону
интерес рашистов - заморозить войну здесь и сейчас пока они еще не накляет танчиков и выстроят логистику в страны азии
Они (президенты) это говорили или нет, то есть это правда или ложь ?!
А то с термином "повестка кремля" можно дойти до того, что кто-то нехороший скажет, что после среды наступает четверг и всё пропало в этом случае, придется искать выход !
а, ще зрадників на всі пости призначати.
Це хай китайці паряться, що вони будуть хавати.
Хай китайці домовляються із рашкостаном, щоб рашкостан вивів війська з України, і тоді ми зможемо вивозити зерно на світові ринки.
Щось ми дуже хвилюємось за увесь світ. Хай світ похвилюється за нас.
В период с 1 по 31 января морпортами Украины на экспорт было отгружено 2,8 млн т основных зерновых культур, что в 1,5 раза ниже показателя предыдущего месяца (4,07 млн т с учетом актуализации данных).
Об этом сообщает https://www.apk-inform.com/ru/news/1517921 «АПК-Информ» .
Согласно данным, ключевым направлением отгрузок украинской кукурузы и ячменя в январе является Китай. Объем экспорта кукурузы в этом направлении составил 0,5 млн т, ячменя - 125 тыс. т. Основной объем отгрузок пшеницы осуществлялся в направлении Пакистана (149,5 тыс. т).
У 2021 році Китай посилив свої позиції серед світових імпортерів українського зерна, закупивши близько 1/5 вартісних обсягів вітчизняного експорту зернових. Про це заявив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдан Духницький, повідомляє http://www.iae.org.ua/presscentre/archnews/3319-2021-roku-kytay-posylyv-svoyi-pozytsiyi-lidera-top-10-importeriv-************-zbizhzhya-bohdan-dukhnytskyy.html сайт інститут.
За його даними, за чотири роки, починаючи з 2018 року, Китай збільшив закупівлі зерна з України майже у 5 разів - до $2552 млн. При цьому частка Китаю у вартісних обсягах вітчизняного експорту зернових збільшилася з 19,7% у 2020 році до 20,7 % торік.
удаляй аккаунт дурында .... большую глупость ты уже не напишешь
Не Северная Африка, не Ближний Восток, а Китай сейчас главный импортер украинских зерновых.
Не пытайся думать. Для тебя это сложно!
ну ты точно лауреат премии Дарвина ... неоднократный походу ... именно сейчас в портах 22 млн. зерна и никуда оно не экспортируется ... ибо не чем
Спочатку здати південь України, потім захисників Маріуполя, а тепер відмовитись від українських територій...
трохи менше хріпатого наполеона - було б саме те..
якось не до ********...
Наши военные молчат как рыба.
Відкрийте порти, відкрийте порти.
Что с ним не так?