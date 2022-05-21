Якщо світ не допоможе Україні розблокувати порти, слідом за енергетичною буде продовольча криза, – Зеленський

Світова спільнота має допомогти Україні у розблокуванні морських портів, інакше слідом за енергетичною кризою настане продовольча, і з нею зіткнеться набагато більше країн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія заблокувала майже всі порти і всі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшнику тощо. Багато всього", – сказав Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після переговорів з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві.

За словами президента, нині Російська Федерація заблокувала 22 млн тонн харчової продукції. Країна-агресор поступово краде її, вивозить та намагається продати.

Також читайте: Росія веде "зернову війну" абсолютно свідомо, щоб роз’єднати спільноту, яка засудила війну проти України, - Бербок

"Буде криза у світі. Друга криза після енергетичної, яку спровокувала Росія. Зараз вона зробить харчову кризу, якщо ми не розблокуємо для України шляхи, не допоможемо країнам Африки, країнам Європи, країнам Азії, які потребують саме цих продуктів харчування. Розблокувати можна різними шляхами. Один зі шляхів – військовий. Тому з такими запитами щодо відповідної зброї ми звертаємося до наших партнерів", – пояснив Зеленський.