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Новини
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Президент Фінляндії домовився з Ердоганом про тісний діалог щодо вступу в НАТО

фінляндія

Фінський президент Саулі Нііністе провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом для пошуку точок дотику в питанні вступу Фінляндії в Північноатлантичний альянс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нііністе відзвітував про "відкриті й прямі" перемовини з Ердоганом. Головною темою розмови стала фінська заявка на вступ у НАТО.

"Я запевнив, що в статусі союзників по НАТО Фінляндія і Туреччина будуть віддані безпеці одне одного, і тому наші відносини стануть міцнішими. Фінляндія засуджує тероризм у всіх його формах і проявах. Тісний діалог триває", – заявив Нііністе.

Читайте також: Ердоган обговорить із Фінляндією її заявку на вступ до НАТО

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану

Автор: 

Туреччина (3491) Фінляндія (1297) членство в НАТО (1715) Ердоган Реджеп Таїп (927) Нііністе Саулі (86)


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Топ коментарі
+9
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21.05.2022 18:55
+4
один сиграє на роялі другий заспивае Червону Калину-от так треба
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21.05.2022 18:36
+4
І шведи домовляться. Зараз найголовніше Орбана переперти. Дістав він своїм вето.
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21.05.2022 19:03
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один сиграє на роялі другий заспивае Червону Калину-от так треба
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21.05.2022 18:36 Відповісти
👊 тесный диалог👍
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21.05.2022 19:16 Відповісти
Уровень загазованности бункера на Урале продолжает увеличиваться... Путлер умрет задохнувшись своим же газом? Яка прикра новина...
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21.05.2022 18:38 Відповісти
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21.05.2022 18:55 Відповісти
І шведи домовляться. Зараз найголовніше Орбана переперти. Дістав він своїм вето.
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21.05.2022 19:03 Відповісти
Я завжди казав, що з Єрдоганом можна домовитись
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21.05.2022 19:11 Відповісти
Єрдоган точе зуб на них із-за курдів. Але де вони там?
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21.05.2022 19:17 Відповісти
Курди мають хист. Вони незламні. Сторіччями боролися. Як і хтось
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21.05.2022 19:21 Відповісти
Вчиться діпломатіі,а не як наш посол у Німеччині діе,а потім маємо постійні проблеми з німцями. Як кажуть,, nobody perfect,,
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21.05.2022 19:35 Відповісти
 
 