Президент Фінляндії домовився з Ердоганом про тісний діалог щодо вступу в НАТО
Фінський президент Саулі Нііністе провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом для пошуку точок дотику в питанні вступу Фінляндії в Північноатлантичний альянс.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Нііністе відзвітував про "відкриті й прямі" перемовини з Ердоганом. Головною темою розмови стала фінська заявка на вступ у НАТО.
"Я запевнив, що в статусі союзників по НАТО Фінляндія і Туреччина будуть віддані безпеці одне одного, і тому наші відносини стануть міцнішими. Фінляндія засуджує тероризм у всіх його формах і проявах. Тісний діалог триває", – заявив Нііністе.
Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль