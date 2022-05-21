Президент Фінляндії домовився з Ердоганом про тісний діалог щодо вступу в НАТО

Фінський президент Саулі Нііністе провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом для пошуку точок дотику в питанні вступу Фінляндії в Північноатлантичний альянс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Нііністе відзвітував про "відкриті й прямі" перемовини з Ердоганом. Головною темою розмови стала фінська заявка на вступ у НАТО.

"Я запевнив, що в статусі союзників по НАТО Фінляндія і Туреччина будуть віддані безпеці одне одного, і тому наші відносини стануть міцнішими. Фінляндія засуджує тероризм у всіх його формах і проявах. Тісний діалог триває", – заявив Нііністе.

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Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО через їхню підтримку Робітничої партії Курдистану