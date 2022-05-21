Кремль поширює фейк, що іноземні компанії продовжують вести бізнес у РФ, - ЦПД
Російська пропаганда поширює фейк, що іноземні компанії продовжують бізнес в росії та шукають шляхи для обходу обмежень, щоб торгувати з Російською Федерацією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у телеграмі.
Так, російські пропагандисти розповідають, що "близько 400 іноземних компаній пішли з рф. Для когось причиною стали санкції та проблеми з логістикою. Іноземні компанії шукають шляхи для обходу обмежень, щоб торгувати з рф".
Всі повідомлення російської пропаганди базуються на припущеннях, що іноземні компанії пройдуть ребрендинг або налагодять "сірі схеми" ввозу продукції, і звичні товари повернуться до магазинів.
"Насправді міжнародні компанії прагнуть зберегти репутацію та не потрапити під санкції. І саме тому безкомпромісно дотримуються внутрішнього законодавства", - ідеться в повідомленні.
За інформацією ЦПД, аналітики міжнародних консалтингових компаній допускають роздрібні закупівлі іноземних товарів, що самостійно можуть проводити російські споживачі на території інших країн. Однак, про торгівлю чи постачання товарів до підсанкційної країни не йдеться.
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"Кажуть - то не зовсім фейк"
Хто саме, парашисти, Інтернет смітники чи бабульки на лавочці?
Ви хоч пару місяців в житті працювали у великій іноземній компанії чи мали з ними справи?
Бачу що - ні.
Іноземні компанії, на відміну від багатьох наших, дуже цінують свою репутацію, якщо заявляють що йдуть, то дійсно йдуть,
а якщо якась компанія не хоче йти з паРашки, вона так і заявила (і таких є не одиниці).
"работать будут через офшорние прокладки"
Працювати через офшори та інши схеми обходу санкцій можуть працювати тільки маленькі маловідомі фірмочки з відносно малими фінансовим обігом, які сьогодні є, а завтра - нема,
та значної ролі для економіки не мають.
Похоже, господству оккупантов в воздухе и безнаказанным бомбежкам городов Украины приходит пzдец? ✊✊✊
Поставят столько,сколько будет необходимо..
https://www.reuters.com/markets/europe/germany-italy-approved-russian-gas-payments-after-nod-brussels-sources-2022-05-20/
Поэтому и про бизнес зарубежных компаний после из "ухода" я скорее всего поверю.
100% уверен что многие ин компании действительно пытаются сидеть на 2х стульях.... Особенно Франции, Австрии и Германии....
А и нтересно - как они в эти страны попадут?