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Новини
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Кремль поширює фейк, що іноземні компанії продовжують вести бізнес у РФ, - ЦПД

кремль

Російська пропаганда поширює фейк, що іноземні компанії продовжують бізнес в росії та шукають шляхи для обходу обмежень, щоб торгувати з Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у телеграмі.

Так, російські пропагандисти розповідають, що "близько 400 іноземних компаній пішли з рф. Для когось причиною стали санкції та проблеми з логістикою. Іноземні компанії шукають шляхи для обходу обмежень, щоб торгувати з рф".

Всі повідомлення російської пропаганди базуються на припущеннях, що іноземні компанії пройдуть ребрендинг або налагодять "сірі схеми" ввозу продукції, і звичні товари повернуться до магазинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти змінюють риторику: воєнні поразки - "стратегічний задум", - ЦПД

"Насправді міжнародні компанії прагнуть зберегти репутацію та не потрапити під санкції. І саме тому безкомпромісно дотримуються внутрішнього законодавства", - ідеться в повідомленні.

За інформацією ЦПД, аналітики міжнародних консалтингових компаній допускають роздрібні закупівлі іноземних товарів, що самостійно можуть проводити російські споживачі на території інших країн. Однак, про торгівлю чи постачання товарів до підсанкційної країни не йдеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія бреше, що Польща нібито хоче захопити захід України, - ЦПД

Автор: 

фейк (743) Центр протидії дезінформації (157)


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Топ коментарі
+5
Там уже в парашке заканчивают выплачивать зарплаты кацапам инокомпании что ушли, так что десятки тысяч безработных олухов будут довольны
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21.05.2022 19:30
+4
А кто то и дальше спокойно сидит на банковой и в последнее время вообще страх потеряли
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21.05.2022 19:30
+3
А 95- й квартал не збирається розірвати контракт на московії ?
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21.05.2022 19:45
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кто-то уйдет из иностранных компаний уйдет, кто-то останется, кто-то сделает ребрендинг, кто-то будет искать серые схемы
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21.05.2022 19:27 Відповісти
А кто то и дальше спокойно сидит на банковой и в последнее время вообще страх потеряли
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21.05.2022 19:30 Відповісти
А 95- й квартал не збирається розірвати контракт на московії ?
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21.05.2022 19:45 Відповісти
Это же не выгодно
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21.05.2022 20:12 Відповісти
Там уже в парашке заканчивают выплачивать зарплаты кацапам инокомпании что ушли, так что десятки тысяч безработных олухов будут довольны
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21.05.2022 19:30 Відповісти
Кажуть - то не зовсім фейк
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21.05.2022 19:39 Відповісти


"Кажуть - то не зовсім фейк"
Хто саме, парашисти, Інтернет смітники чи бабульки на лавочці?
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21.05.2022 19:47 Відповісти
нажаль так.
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21.05.2022 20:07 Відповісти
То и не фейк. Только работать будут через офшорние прокладки.
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21.05.2022 20:41 Відповісти



Ви хоч пару місяців в житті працювали у великій іноземній компанії чи мали з ними справи?
Бачу що - ні.
Іноземні компанії, на відміну від багатьох наших, дуже цінують свою репутацію, якщо заявляють що йдуть, то дійсно йдуть,
а якщо якась компанія не хоче йти з паРашки, вона так і заявила (і таких є не одиниці).

"работать будут через офшорние прокладки"
Працювати через офшори та інши схеми обходу санкцій можуть працювати тільки маленькі маловідомі фірмочки з відносно малими фінансовим обігом, які сьогодні є, а завтра - нема,
та значної ролі для економіки не мають.
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21.05.2022 20:57 Відповісти
«🇺🇸 Американский зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot находится в пакете помощи Украине, который приняли накануне. Washington Post».

Похоже, господству оккупантов в воздухе и безнаказанным бомбежкам городов Украины приходит пzдец? ✊✊✊
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21.05.2022 19:43 Відповісти
от 3 месяцев до полугода нужно на обучение. Это если спецы уже имели дело с натовскими ЗРК. Пока обучат, поставят на боевое дежурство, у кацапов самолеты закончатся от других ПВО. А у Украины добавятся пара тройка сравненных с землей городов.
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21.05.2022 19:50 Відповісти
в мировой военной практике,при поставке новых видов оружия,с ними прибывают и инструктора,так что Ванькам по первости полный рот земли будут набивать Полы и Джоны..
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21.05.2022 19:58 Відповісти
А сколько нам нужно пусковых установок, что бы небо закрыть? Патриоты очень дорогие
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21.05.2022 19:51 Відповісти
"Когда речь идёт о чести семьи,торг неуместен " (с)
Поставят столько,сколько будет необходимо..
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21.05.2022 19:59 Відповісти
Іноземна розвідка теж мала й матиме свій бізнес. До речі, шкода, що начебто й досі не маємо (якщо так воно й є - це ж, мабуть, засекречені дані) СВОЇХ розвідсупутників, які б давали нашим ЗСУ оперативну інфу з потрібних регіонів, аби нам не користуватися трохи застарілими даними із дружніх космічних країн з цього приводу.
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21.05.2022 19:43 Відповісти
Дебил?Зеля ликвидировал разведку.Вагнеровцы и Бурба твоей тупой голове н о чем не говорят?
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21.05.2022 19:51 Відповісти
У кацапів дійсно там пригорає непадєцкі . Слухав недавно скигління соловйоба . Де він в ультимативній формі заявив Заходу ( майже дослівно ) - снімітє санкціі , санкціі снімітє я сказал .. .
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21.05.2022 19:44 Відповісти
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21.05.2022 19:51 Відповісти
А українська компанія 95 квартал вже не продає всяких сватів та папіків кацапам? Чи Зеля досі барига на крові?
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21.05.2022 19:49 Відповісти
Ето другоє, ето внє політікі
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21.05.2022 20:14 Відповісти
французькі системи керування вогнем на рашистських бронетранспортера,котрі по даті виготовлення поставлені після того.як протів рашиста були запроваджені санкції , говорять,що це зовсім не фейки
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21.05.2022 19:54 Відповісти
Из российских учебников по истории убрали название «Киевская Русь»
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21.05.2022 19:54 Відповісти
Гансы и макаронники уже согласились платить за газ в рублях. Такие вот у нас "европейские партнеры", одна мразота:
https://www.reuters.com/markets/europe/germany-italy-approved-russian-gas-payments-after-nod-brussels-sources-2022-05-20/

Поэтому и про бизнес зарубежных компаний после из "ухода" я скорее всего поверю.
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21.05.2022 19:56 Відповісти
Англійський ягель, Італійська брюква, Французькі онучі "аткутюр"...
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21.05.2022 20:10 Відповісти
Навряд чи цей фейк. Більшості власні доходи важливіша за якусь позицію. Тим паче, це все робиться через посередників. Русня як могла собі замовити напівпровідники та чіпи, так і може. Не офіційно, але може. Тож, саме з цих санкцій лише сміх.
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21.05.2022 20:23 Відповісти
Хтось пам'ятає?... як ми сміялися - кримскій мост (стоїть 8 років), електрика в крим (працюе), вода в крим тече. все фейк.
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21.05.2022 20:49 Відповісти
Не здивуюся, якщо це виявиться правдою. Європейські шлюхи всі такі, це ж не на їхні голови падають ракети і снаряди!! Їм в голові тіль гроші!!! Їм насрати, що вмирають українці і наші діти!!!
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21.05.2022 23:30 Відповісти
В окупованому Маріуполі військові рф https://www.slovoidilo.ua/2022/05/16/novyna/suspilstvo/mariupoli-rosijski-okupanty-namahayutsya-vidnovyty-robotu-portu-meriya намагаються відновити роботу порту , тому що це єдиний шлях вивезення вкраденого металу та інших награбованих в Україні ресурсів.
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21.05.2022 23:35 Відповісти
Бо може то не фейки? Я вже писав про то, шо літаки з ростова, спокійнісенько літають до угорщини. Пасажирські літаки. Так що я нічому не дивуюсь. Гроші мабуть не пахнуть.
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22.05.2022 00:12 Відповісти
Как можно писать статью о поставке Францией деталей к раш беспилотникам, а потом этот высер?
100% уверен что многие ин компании действительно пытаются сидеть на 2х стульях.... Особенно Франции, Австрии и Германии....
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22.05.2022 05:48 Відповісти
"По информации ЦПИ, аналитики международных консалтинговых компаний допускают розничные закупки иностранных товаров, самостоятельно могут проводить российские потребители на территории других стран. "
А и нтересно - как они в эти страны попадут?
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22.05.2022 10:11 Відповісти
 
 