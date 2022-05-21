Кремль поширює фейк, що іноземні компанії продовжують вести бізнес у РФ, - ЦПД

Російська пропаганда поширює фейк, що іноземні компанії продовжують бізнес в росії та шукають шляхи для обходу обмежень, щоб торгувати з Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє у телеграмі.

Так, російські пропагандисти розповідають, що "близько 400 іноземних компаній пішли з рф. Для когось причиною стали санкції та проблеми з логістикою. Іноземні компанії шукають шляхи для обходу обмежень, щоб торгувати з рф".

Всі повідомлення російської пропаганди базуються на припущеннях, що іноземні компанії пройдуть ребрендинг або налагодять "сірі схеми" ввозу продукції, і звичні товари повернуться до магазинів.

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"Насправді міжнародні компанії прагнуть зберегти репутацію та не потрапити під санкції. І саме тому безкомпромісно дотримуються внутрішнього законодавства", - ідеться в повідомленні.

За інформацією ЦПД, аналітики міжнародних консалтингових компаній допускають роздрібні закупівлі іноземних товарів, що самостійно можуть проводити російські споживачі на території інших країн. Однак, про торгівлю чи постачання товарів до підсанкційної країни не йдеться.

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