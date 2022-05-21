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Новини Війна
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Ідентифіковано командира роти 64-ї бригади ЗС РФ Литвиненка, який наказав стріляти в мирного мешканця на Київщині, - ЗМІ. ФОТО

20 травня прокуратура заочно повідомила про підозру командиру роти 64-ї окремої мотострілкової бригади ВС РФ Василю Литвиненку, який віддавав накази стріляти в мирного мешканця окупованої Липівки на Київщині та руйнувати його майно.

Журналісти "Схем" допомогли ідентифікувати воєнного злочинця, а свідки впізнали його на фото, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Ідентифіковано командира роти 64-ї бригади ЗС РФ Литвиненка, який наказав стріляти в мирного мешканця на Київщині, - ЗМІ 01

27 лютого 62-річний мешканець села Микола перебував на подвір’ї власного будинку. За даними правоохоронців, підлеглі Литвиненка за його наказом і у його присутності вистрілили у беззбройного чоловіка. Через неможливість звернутися до медиків, Микола через 2 дні помер. Згодом, за інформацією слідства і відповідно до свідчень мешканців, військові РФ, які перебували у підпорядкуванні Литвиненка, також поцілили у будинок з танку. Будинок згорів.

Що відомо про окупанта Литвиненка, який віддав такий наказ солдатам?

Ідентифіковано командира роти 64-ї бригади ЗС РФ Литвиненка, який наказав стріляти в мирного мешканця на Київщині, - ЗМІ 02
Ідентифіковано командира роти 64-ї бригади ЗС РФ Литвиненка, який наказав стріляти в мирного мешканця на Київщині, - ЗМІ 03

Вже під час повномасштабної війни Росії проти України, 19 березня, йому виповнилось 30 років. Якщо дивитись фото з його активної сторінки в соцмережі "Вконтактє", він справляє враження сім’янина – усюди з дружиною.

Ідентифіковано командира роти 64-ї бригади ЗС РФ Литвиненка, який наказав стріляти в мирного мешканця на Київщині, - ЗМІ 04

Фото Литвиненка у формі публікує його дружина Анастасія (у дівоцтві Барановська).

Ідентифіковано командира роти 64-ї бригади ЗС РФ Литвиненка, який наказав стріляти в мирного мешканця на Київщині, - ЗМІ 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встановлено командира роти 64-ї бригади ЗС РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині, - Венедіктова. ФОТО

Журналістам також вдалось знайти декілька його ранніх фото з товаришами по службі.

Ідентифіковано командира роти 64-ї бригади ЗС РФ Литвиненка, який наказав стріляти в мирного мешканця на Київщині, - ЗМІ 06

На дзвінок за номером, зареєстрованим за Литвиненком, він не відповів.

Ідентифіковано командира роти 64-ї бригади ЗС РФ Литвиненка, який наказав стріляти в мирного мешканця на Київщині, - ЗМІ 07

Журналісту "Схем" вдалось додзвонитись дружині Литвиненка. На запитання, чи повернувся її чоловік в Росію, чи досі перебуває в Україні, Анастасія відповіла: "Он на Украине". Про те, що українські правоохоронці підозрюють Литвиненка у воєнному злочині, жінці, з її слів, невідомо. "Я ничего не знаю. Я давно не связывалась с ним. Нет связи. До свидания", – сказала Анастасія Литвиненко і поклала слухавку.

Також читайте: ДБР встановило військовослужбовців РФ, які з танків розстрілювали лікарню в Тростянці. ФОТО

Автор: 

армія рф (17216) воєнні злочини (1852)


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Топ коментарі
+30
Я кажу тобі вАся...тобі пІ**зда!!!
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21.05.2022 19:31
+29
Он будет убит даже если не сдохнет у нас -- на помойке достанем !!! Тварина кацапская
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21.05.2022 19:37
+24
Свинособака кацапсяча, а рядом свиноматка з помьйотом
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21.05.2022 19:35
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Я кажу тобі вАся...тобі пІ**зда!!!
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21.05.2022 19:31 Відповісти
Он будет убит даже если не сдохнет у нас -- на помойке достанем !!! Тварина кацапская
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21.05.2022 19:37 Відповісти
Сначло нужно уничтожить семью
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21.05.2022 20:05 Відповісти
Библейскую мудрость глаз за глаз зуб за зуб еще никто не отменял
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21.05.2022 20:07 Відповісти
лет 70, как отменили,

иначе Израиля уже не было бы
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21.05.2022 20:43 Відповісти
Мразота!На ремні порізати мало!
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21.05.2022 19:34 Відповісти
Фу ***,какая отвратительная рожа
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21.05.2022 19:34 Відповісти
Свинособака кацапсяча, а рядом свиноматка з помьйотом
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21.05.2022 19:35 Відповісти
Відразу вгадується порода-ванючая кацапская свінья...
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21.05.2022 19:37 Відповісти
Вася , якщо ти ще не здох , то вже скоро 😠
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21.05.2022 19:41 Відповісти
Швидко кара прийшла Гвардійці знищили «Піон», який зруйнував Павлоградський міст та обстрілював Сєвєродонецьк Дякуємо російським пропагандистам за наводку)https://twitter.com/i/status/1528052413793554433
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21.05.2022 19:42 Відповісти
Кота ще треба було замухтирити. Бо в мене діти на районі дуже завзяті.
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21.05.2022 19:43 Відповісти
Я теж за кота хвилююся😁
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21.05.2022 23:21 Відповісти
До свидания вдова Литвиненко Анастасія (у дівоцтві Барановська).
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21.05.2022 19:44 Відповісти
А чего у них у всей семьи ***** такие распухшие?
Боярышник?
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21.05.2022 19:44 Відповісти
Ні, то от недосипання, день і ніч дивляться ********* і помьот солов'я
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21.05.2022 19:47 Відповісти
Типове кацапське бидло.
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21.05.2022 19:45 Відповісти
свинособака со своей свиносамкой. Ну почему они все такие мерзкие .... , там же на роже написано полное отсутствие интеллекта.
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21.05.2022 19:45 Відповісти
дві свинорилі мерзоти !!!!
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21.05.2022 19:46 Відповісти
А коли бійців Азовсталі вернут УКРАІНЕ ?
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21.05.2022 19:47 Відповісти
Шо у них за причёски? Там все такие конченные? Просто ******. А вася да,уже не жилец. И его самка тоже.
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21.05.2022 19:48 Відповісти
надо расстрелять его семью!только так ***** !только в такой способ можно заставить рашистов трижды подумать прежде чем отдать приказ убивать невчем неповинных мирных людей!иначе это будет продолжаться до безконечности!
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21.05.2022 19:49 Відповісти
На второй фотке я прям подумал что это Шура.Такой же вид ************.
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21.05.2022 19:49 Відповісти
Вирізати все це кодло без жалю!
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21.05.2022 19:50 Відповісти
ОМГ,чому в них такі страшні бабези ??
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21.05.2022 19:54 Відповісти
Почему фото морды дочери замазали?
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21.05.2022 19:55 Відповісти
І повернеться йому все сторицею.
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21.05.2022 20:01 Відповісти
знаю что это уже трупы, не жалко вообще. биомусор .
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21.05.2022 20:02 Відповісти
Фу, блин, які вони страшні
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21.05.2022 20:10 Відповісти
його ********,*******-будуть обезголовлені заживо на його очах а потім і його.
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21.05.2022 20:11 Відповісти
Коли і де?
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23.05.2022 10:48 Відповісти
тупорила свиня кацапська
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21.05.2022 20:15 Відповісти
На кіл його! Процедура очищаюча!
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21.05.2022 20:19 Відповісти
Да орк сдох. А самка в бессмысленном ожидании 5 лямов подмахивает Армэну.
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21.05.2022 20:29 Відповісти
Как символично и трагично …
С украинской фамилией Литвиненко - значит корни были украинские !
Вот что делает кацапска-нацистская пропаганда с поколениями ❗️людей которые переселились в паРашу .
Деградация и полная регрессия налицо !
Они все походу как бы пытаются доказать , свою ненависть ко всему украинскому и одновременно с этим у них такая злобная до трясучки зависть к нашей стране , что все это выливается вот в такие нечеловеческие зверства .
Они в кацапстане как во время войны полицаи при фашистах - второсортные , пытающиеся доказать свою нужность …
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21.05.2022 20:51 Відповісти
Валить все кодло...
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21.05.2022 20:53 Відповісти
Ребенка жаль - у него папа тварь!
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21.05.2022 20:59 Відповісти
Ні. Шкода тільки кота. Він у заручниках у цьому кацапському кодлі. Подивіться на його промовисті очі, які кричать просто:"Заберіть мене від цих кацапских мутантів!"
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21.05.2022 21:37 Відповісти
Виявляється, наш світ дуже тісний. Але цьому уроду місце на лаві підсудних точно буде, якщо доживе до кінця війни чи до полону. Так от додам про нього пару фактів, отриманих з "перших рук". У Липівці він разом зі своїми підлеглими вигнав з дому жінку, її сина і племінника, наказавши забиратися геть за пів години ще в перший день окупації. Ці троє разом із сусідами ледве винесли ноги з села на машині, бо машину за ними орки розстріляли. Сусіди, що в селі залишились, розповідали як цей вася влаштував свій штаб у будинку звідки вигнав людей. У погріб орки розрізали навпіл і занесли всі ліжка з дому ( бо через двері не проходили) і влаштували там "казіно". В будинку все перевернули і понівечили. Зокрема, навмисно прострелили монітор комп'ютера і роздерли системний блок, пробили дірки у вікнах, зжерли всі соління, забили півтора десятки курей і замінували город коли тікали. Досі там не все розмінували, а явно видно, що в землі щось зарито. На щастя, не зжерли хазяйського пса і двох котів, що залишалися весь цей час у дворі.
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21.05.2022 22:20 Відповісти
Ну вот какой-то дурной способ зарабатывать деньги он придумал: пойти в ВС РФ и выполнять убийства.

Ну это же невыгодно: и душу дьяволу отдал, и потомки в РФ его будут презирать, и убьют же его на фронте.

Какая выгода у него? С дьяволом путлером НЕвыгодно сотрудничать.
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21.05.2022 23:18 Відповісти
Таке враження, що підарас!!! До чого ж противна морда!! Надіюся, що вже здох!!!
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21.05.2022 23:27 Відповісти
Єто правильно, что фотки семьи выложили. Девочка сдохнет первой. А те ублюдки, которые гавкают типа"Ана жы нивнаватая", могут идти *****! Подохнуть должна вся семья этого выродка, чтобы род его не продолжался!
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22.05.2022 01:45 Відповісти
Ну и иблище. Бедный кот.
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22.05.2022 02:26 Відповісти
Не будем похожими на орков. Детей и кота не трогаем.
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22.05.2022 02:28 Відповісти
Обличчя мерзотника та вбивці! Ні шпоринки для розуму. Нічим не переймається окрім свого рила та свинарника.
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23.05.2022 10:47 Відповісти
У цієї мразі також є командири, які давали добро на розстріл Українців - значить потрібно і їх знищити, у всіх командирів є влада, яка дала добро на використання насилля за межами мокшандії - значить потребує знищення, ця влада поставлена народом мухосрандії, який підскакує та одобряє насилля, вбивстава, гвалтування - значить заслуговує на винищення...
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23.05.2022 11:33 Відповісти
 
 