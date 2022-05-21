Прокуратура Нідерландів виклала у відкритий доступ матеріали у справі про авіакатастрофу MH17 на Донбасі в липні 2014 року, в яких можна знайти фото, відео, розмови та інші докази, представлені на судовому процесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Twitter заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Це розслідування є показовим, бо відбувалося з обмеженим доступом до території, а обвинувачення вибудуване у тому числі завдяки методам цифрової криміналістики", - зазначив Мамедов.

Прокуратура #Нідерланди виклала у відкритий доступ матеріали справи по #MH17 @JITMH17:фото,відео, розмови.Це розслідування є показовим,бо відбувалося з обмеженим доступом до території,а обвинувачення збудоване у т.ч. завдяки методам цифрової криміналістикиhttps://t.co/iDwJ9uX2id — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) May 21, 2022

До свого посту представник Офісу генпрокурора прикріпив посилання на сайт, де викладено матеріали у справі MH17. На вебресурсі зазначається, що тут можна ознайомитися з доказами, які представлені в судовому процесі. Крім того, подано інтерактивну карту, яка дає змогу побачити, що відбувалося до, під час і після аварії малайзійського авіалайнера.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

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