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Новини Війна
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На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Київській області в полі біля Липівки на протитанковій міні підірвався трактор.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор, - Нацполіція 01

"Сьогодні в Бучанському районі тракторист виїхав проводити сільгоспроботи і натрапив на вибухонебезпечний пристрій, який залишили окупанти. Техніку серйозно пошкодило, самого ж тракториста з політравмами госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор, - Нацполіція 02
На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор, - Нацполіція 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє чоловіків підірвались на протипіхотній міні рашистів у Київській області. - поліція. ФОТО

Поряд із місцем вибуху рятувальники виявили ще 9 встановлених агресорами мін.

На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор, - Нацполіція 04

Автор: 

вибух (4439) Київська область (4006) мінування (1217) Нєбитов Андрій (187)


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Топ коментарі
+19
ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны рф Юнус-Бека Евкурова Детали: в Украине погиб племянник заместителя министра обороны рф, сообщают ингушские СМИ. Капитан Адам Хамхоев, который был командиром десантно-штурмовой роты, погиб в ночь с 20 на 21 мая.
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21.05.2022 20:43
+15
Мдя. Сейчас трактористам нужно давать УБД. А лучше садить на допотопные тракторы пленных пускай работают первые два года.
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21.05.2022 20:44
+9
Боже, як шкода бідного тракториста. Добре, що живий, може, залатають та й виживе. де та собака Патрон і інші собаки?? де полонені? пускайте їх вперед... пишуть, що кілька років ще будуть люди підриватися(((( рашистів туди!
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21.05.2022 20:49
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ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны рф Юнус-Бека Евкурова Детали: в Украине погиб племянник заместителя министра обороны рф, сообщают ингушские СМИ. Капитан Адам Хамхоев, который был командиром десантно-штурмовой роты, погиб в ночь с 20 на 21 мая.
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21.05.2022 20:43 Відповісти
Еще один рузкий Ослонбек приехал нам проповедывать рузкиймир?
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21.05.2022 20:48 Відповісти
Не "пагіб", а здох.
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21.05.2022 21:25 Відповісти
англічани мають машину для розміновування саме поля. то такий як тарктор, спереду у нього винесений далеко вперід барабан і крутиться, на тому барабані довгі такі як цепкі крутяться разом з барабаном і луплять по землі, міні детонують, кабіна оператора звісно ж захищена, а показували то чудо здається в "Топ Гір", троіца проти професіоналів, хто скорше зруйнує будинок .
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21.05.2022 20:43 Відповісти
На любой танкли БАТ и цепляется спереди специальный барабан с шипами и пускают на мины
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21.05.2022 21:08 Відповісти
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21.05.2022 21:19 Відповісти
Так це добре, але поле вже цього року буде без урожаю...
От і ризикують хлопці, щоб виростити...
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21.05.2022 21:27 Відповісти
Мдя. Сейчас трактористам нужно давать УБД. А лучше садить на допотопные тракторы пленных пускай работают первые два года.
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21.05.2022 20:44 Відповісти
а агрономам ?
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21.05.2022 22:14 Відповісти
ну после трактора можна пускать..
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21.05.2022 22:20 Відповісти
пиндюлей бы лучьше давать "фермерам" и орден сутулого, что относятся к работникам как к скотам...Эта же какая жаба душит должна, что бы не заплатить за разведку и работу по разминированию угодий,**** ну полно же еще БМР-1 по всей Украине.
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21.05.2022 22:33 Відповісти
Боже, як шкода бідного тракториста. Добре, що живий, може, залатають та й виживе. де та собака Патрон і інші собаки?? де полонені? пускайте їх вперед... пишуть, що кілька років ще будуть люди підриватися(((( рашистів туди!
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21.05.2022 20:49 Відповісти
Не може бути! Це фейк! На днях зелені ж заявили що Київщина повністю розмінована!
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21.05.2022 21:06 Відповісти
Не будьте наївними, перевіряють лише по зверненню до МЧС. Поля навіть не уявляю як можна швидко просвітити. Хіба шо бальйон саперів у ширенгу з обладнанням.
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21.05.2022 21:25 Відповісти
полностью, это лет через 10
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21.05.2022 21:26 Відповісти
пусть кацапы оплачивают разминирование - с будущих продаж ихних энергоносителей
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21.05.2022 22:22 Відповісти
кацапів на поля на розмінування в допотопні трактори..чи тримаєте ту шваль і годуєте.поїте.
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21.05.2022 23:48 Відповісти
 
 