На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Київській області в полі біля Липівки на протитанковій міні підірвався трактор.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Бучанському районі тракторист виїхав проводити сільгоспроботи і натрапив на вибухонебезпечний пристрій, який залишили окупанти. Техніку серйозно пошкодило, самого ж тракториста з політравмами госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
Поряд із місцем вибуху рятувальники виявили ще 9 встановлених агресорами мін.
Топ коментарі
+19 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар21.05.2022 20:43
+15 Valter Valter
показати весь коментар21.05.2022 20:44
+9 Claudia Smith
показати весь коментар21.05.2022 20:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От і ризикують хлопці, щоб виростити...