На Київщині на протитанковій міні підірвався трактор, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Київській області в полі біля Липівки на протитанковій міні підірвався трактор.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Бучанському районі тракторист виїхав проводити сільгоспроботи і натрапив на вибухонебезпечний пристрій, який залишили окупанти. Техніку серйозно пошкодило, самого ж тракториста з політравмами госпіталізували", - йдеться у повідомленні.





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Поряд із місцем вибуху рятувальники виявили ще 9 встановлених агресорами мін.