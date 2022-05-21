На Східному напрямку знищено 28 окупантів, 1 БМП, 1 артсистема, 1 міномет, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 21 травня, наші воїни знищили: особового складу – 28; БМП – 1; артилерійських систем – 1; мінометів – 1; АТТ – 1".

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