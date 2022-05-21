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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку знищено 28 окупантів, 1 БМП, 1 артсистема, 1 міномет, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 21 травня, наші воїни знищили: особового складу – 28; БМП – 1; артилерійських систем – 1; мінометів – 1; АТТ – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 19 травня знищено до 40 окупантів, 2 танки, 2 БТР, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техніка (1820) ЗСУ (7501)


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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.05.2022 21:08 Відповісти
Кожен окупант знайде свою погибель на Українській Землі!
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21.05.2022 21:16 Відповісти
Нашим Воїнам подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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21.05.2022 21:31 Відповісти
 
 