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Новини Війна
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З початку доби на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 21 одиницю техніки окупанта і 1 безпілотник типу "Орлан-10", - пресцентр ОС

війна

Станом на 21:00 21 травня українські воїни зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 9 атак ворога. Ще на 4 локаціях наразі тривають бої з окупантом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зазначається, що уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 30 цивільних об’єктів з них: 13 житлових будинків, 4 заводи, науково-виробничий заклад, інститут іноземних мов, залізничну станцію, музичну школу, дві пожежно-рятувальні частини, ділянку газопроводу, високовольтну лінію електромереж, цвинтар та ряд господарських і складських приміщень. В результаті цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення. Дані по Луганщині уточнюються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу ворог здійснив 111 обстрілів будівель на Донбасі, - МВС. ФОТОрепортаж

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 5 танків; 4 артилерійські системи; 10 одиниць бойової броньованої техніки; 2 ворожих автомобіля.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Автор: 

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Ти з поля бою волаєш? Чи сидиш на унітазі?
Ти уявляєш, ШО бійці сьогодні витримали на тих напрямках?
Не Зельонський, а наші ВОЯКИ.
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21.05.2022 21:42
+7
Писати про можливе оточення северодонецька - "не на часі"!
Писати оди Зеленському - "на часі" нє?
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21.05.2022 22:00
+6
Про можливе оточення в тому районі відомо всім вже понад місяць. Критично ситуація там не змінилася, хоча і стала більш загрозливою. Велике значення має те, чи планується підвезення додаткових батарей м777 для розбивання флангів противника.
Думаю, ця інформація є тільки в Генштабі. Не думайте, що ви тут і інтернеті всі самі обізнані і самі розумні. Довіряємо Залужному і віримо в ЗСУ!
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21.05.2022 22:49
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Завдання Президента Зеленського Виконано!
Захистив Маріуполь - захистить і Северодонецьк!
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21.05.2022 21:34 Відповісти
Ти з поля бою волаєш? Чи сидиш на унітазі?
Ти уявляєш, ШО бійці сьогодні витримали на тих напрямках?
Не Зельонський, а наші ВОЯКИ.
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21.05.2022 21:42 Відповісти
Терміново! Знайдено джерело "неначасі"! ЗЄбот подоляка !
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21.05.2022 21:56 Відповісти
Писати про можливе оточення северодонецька - "не на часі"!
Писати оди Зеленському - "на часі" нє?
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21.05.2022 22:00 Відповісти
І ти спеціально сьогодні зареєструвався, щоб нам це написати?
Який би не був Зеленський, на даний час він законно обраний Президент України, верховний головнокомандувач Збройних Сил України.
Найменше, що потрібно Україні - це обурення на президента і намагання розхитати ситуацію. Цим ми просто працюємо на ворога. І ти Бот, прекрасно це розумієш.
Після нашої перемоги, кожен має відповісти за свої дії під час війни. І саме так і буде!
А зараз ми повинні об'єднатись і підтримати нашого президента, який би він не був.
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21.05.2022 22:30 Відповісти
То есть даже если видно явное предательство интересов Украины ,все равно нужно поддерживать - який би він не був. Ты на оплате у зелёной жОПы ?
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21.05.2022 22:37 Відповісти
І що ти можеш змінити? Він президент і ніхто його змінювати не буде. Тому твої емоції просто пшик. До того ж, він змінився. Безслідно нічого не проходить. Якщо людина щось перепустила через себе - воно точно десь зачепилося.
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21.05.2022 22:52 Відповісти
Про можливе оточення в тому районі відомо всім вже понад місяць. Критично ситуація там не змінилася, хоча і стала більш загрозливою. Велике значення має те, чи планується підвезення додаткових батарей м777 для розбивання флангів противника.
Думаю, ця інформація є тільки в Генштабі. Не думайте, що ви тут і інтернеті всі самі обізнані і самі розумні. Довіряємо Залужному і віримо в ЗСУ!
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21.05.2022 22:49 Відповісти
Пока агломерация еще удерживается,но орки напирают с Попасной ,я так понял их добавили с мариуполя
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21.05.2022 22:22 Відповісти
Санкции - это война.
Арест резервов ЦБ - это война.
Высылка российских дипломатов - это война.
Антироссийские демонстрации в мире - это война.
А нападение на Украину и убийство там десятков тысяч мирных людей - это не война.
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21.05.2022 21:36 Відповісти
А хто каже що в Україні війни немає? тільки колаборанти, зрадники та дурні.
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21.05.2022 23:55 Відповісти
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21.05.2022 21:50 Відповісти
 
 