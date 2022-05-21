З початку доби на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 21 одиницю техніки окупанта і 1 безпілотник типу "Орлан-10", - пресцентр ОС
Станом на 21:00 21 травня українські воїни зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 9 атак ворога. Ще на 4 локаціях наразі тривають бої з окупантом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зазначається, що уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 30 цивільних об’єктів з них: 13 житлових будинків, 4 заводи, науково-виробничий заклад, інститут іноземних мов, залізничну станцію, музичну школу, дві пожежно-рятувальні частини, ділянку газопроводу, високовольтну лінію електромереж, цвинтар та ряд господарських і складських приміщень. В результаті цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення. Дані по Луганщині уточнюються.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 5 танків; 4 артилерійські системи; 10 одиниць бойової броньованої техніки; 2 ворожих автомобіля.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
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Захистив Маріуполь - захистить і Северодонецьк!
Ти уявляєш, ШО бійці сьогодні витримали на тих напрямках?
Не Зельонський, а наші ВОЯКИ.
Писати оди Зеленському - "на часі" нє?
Який би не був Зеленський, на даний час він законно обраний Президент України, верховний головнокомандувач Збройних Сил України.
Найменше, що потрібно Україні - це обурення на президента і намагання розхитати ситуацію. Цим ми просто працюємо на ворога. І ти Бот, прекрасно це розумієш.
Після нашої перемоги, кожен має відповісти за свої дії під час війни. І саме так і буде!
А зараз ми повинні об'єднатись і підтримати нашого президента, який би він не був.
Думаю, ця інформація є тільки в Генштабі. Не думайте, що ви тут і інтернеті всі самі обізнані і самі розумні. Довіряємо Залужному і віримо в ЗСУ!
Арест резервов ЦБ - это война.
Высылка российских дипломатов - это война.
Антироссийские демонстрации в мире - это война.
А нападение на Украину и убийство там десятков тысяч мирных людей - это не война.